Es gibt Tage, die bringen wenigstens etwas Struktur in diese uferlose Welt. Früher war das der Weltspartag, der heute eher von Negativgedanken und -zinsen begleitet ist. Umso freudiger haben wir diese Woche den „Welttoilettentag“ begangen und allen Ärger über (notwendige) Corona-Gängeleien sowie den Umgang der Blockwarte und Mitbürger heruntergespült. Wussten Sie, dass es beim Spülen ungeheure Schieflagen in der Bundesrepublik gibt, die an den alten, längst unterspülten Gegensatz von Ossis und Wessis erinnern? Ja doch. „So ungleich spült Deutschland“, hat diese Woche ein Immobilienportal namens Home vermeldet und beim Blick auf die Wassertarife herausgefunden, dass im vergleichsweise bescheidenen Mönchengladbach das Spülen am teuersten und im etwas mondäneren Köln am billigsten ist. Kölle Alaaf sagen wir nur. Nichts geht über Köln, heißt das auf Deutsch.

Wären die UN eine Drogerie ...

Jetzt den Übergang zum Drogisten Dirk Rossmann zu finden, ist recht einfach. Schon, weil sich in seinen Filialen die passendsten Artikel zum Welttoilettentag finden, auch wenn sie nicht extra beworben werden – wie das Büchlein, das der schreibende Milliardär verfasst hat. Er will (die Drogisten von heute sind auch nicht mehr das, was sie früher einmal waren) tatsächlich die Welt retten, während unsereiner schon beim Aufräumen des Kellers scheitert. In einem Interview hat er sich tatsächlich mit Napoleon Bonaparte verglichen, und, huch, indirekt sogar einen Bezug zu Adolf H. hergestellt, der die Welt ins Chaos stürzte. Aber Dirk R. will es halten wie Martin Luther. Der pflanzte zwar keine Drogeriemärkte in die Gegend, aber dafür Apfelbäumchen. Wo die Politik versagt, springt der Drogist ein mit einem Thriller, den er sogar an Putin geschickt hat. Ach ja, wären die Vereinten Nationen eine große Drogerie, hätten wir keine Sorgen: Guter, aber preisgünstiger Wein stünde stets im Regal, auch Nivea oder eine Eigenmarke. Und in der ärgsten Krise gibt’s sogar Toilettenpapier. Aber nur eine Packung pro Person.

Und fröhlich blinkt der „Glücksatlas“

Wo wir grade auf der Rolle stehen: Das Glücksgefühl vieler Menschen im Norden ist leicht geschwunden, wie der „Glücks-Atlas“ diese Woche verzeichnet. Natürlich wegen Corona. Denn wer kann da schon glücklich sein, wenn wir von den Produzenten von Hygieneartikeln einmal absehen? Und wie glücklich sind eigentlich Drogisten, von denen der Herr Rossmann übrigens nicht der einzige ist, der Bücher schreibt? Fragen über Fragen. Wir wissen nur, dass viel Geld glücklich macht. Glück, Glanz, Ruhm, wie der große Dichter Robert Gernhardt einmal titelte. Aber was nur macht den Hamburger zum zufriedensten Deutschen dieser Republik? Der Blick auf die Elbe und die vielen Schietfrachter, die den aufgebuddelten Dreck einfach in der Nordsee verklappen? Ach, Deutschland spült nicht nur ungleich, auch das Leben in Deutschland ist nicht überall das gleiche. Und kein Drogist in Sicht, der uns mit seiner Marktmacht retten könnte.

Von Michael B. Berger