Anwohner der anmutigen Stadt Delmenhorst konnten diese Woche die merkwürdigen Folgen des freien Warenverkehrs und der Globalisierung beobachten. Dort sollen sich nämlich eine Kuh und ein Känguru ein Wettrennen geliefert haben. Von dem Känguru wird berichtet, dass es sich hüpfend über die Wiesen bewegt habe, während sich die Kuh in ihrer kuhüblichen Trabweise tonnenschwer hinter dem australischen Wesen in Gang setzte. Für das doch eher ländliche, abgeschiedene Niedersachsen sind hinter Kängurus trabende Kühe ungewöhnlich. Aber wir trösten uns mit der Erkenntnis, dass es in Wahlkampfzeiten ungewöhnliche Ereignisse gibt.

Lieber Aal in Dillsauce

Etwa die Tatsache, dass die SPD jetzt in den neuesten Umfragen vor der CDU steht, und Olaf Scholz schon mal die Kanzlerinnenraute probt, was im Magazin der „Süddeutschen“ gewiss gravitätischer herüberkommt als der legendäre Stinkefinger, den Kanzlerkandidat Peer Steinbrück vor Jahren dem Publikum mit sardonischem Grinsen darbot. Dabei gibt Scholz den Aal in Dillsauce und hält mit dem, was er demnächst vorhat, in Interviews beharrlich hinter dem Berg. So lässt er seine Genossinnen und Genossen frohlocken, dass sie endlich mal einen Kanzlerkandidaten haben, der „keine Fehler“ mache, was so viel heißen muss wie: Gefühle zeigen. Die hingegen scheint Armin Laschet, der derzeit Abgeschlagene, im Überfluss zu haben, dazu noch wunderbare Freunde wie den Söder aus der CSU. Bleibt nur die Frage, wer nach diesem merkwürdigen Kanzlerduell nun als Kuh oder als Känguru vom Platz hüpfen wird.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oder müssen wir noch sagen „Triell“? Ein Wort, auf das man vor diesen wunderbaren Zeiten selbst unter Drogeneinfluss nicht gekommen wäre. Man spricht bei diesen rätselhaften Wortneuschöpfungen von Neologismen, belehrt uns Wikipedia. Und klärt auf, dass ein Duell Triell heißt, wenn am eigentlichen Zweikampf drei beteiligt sind. Wobei Duelle früher so ausgingen, dass der eine den anderen erschießt, und der Sieger mit einem Zigarillo vom Felde geht, weswegen Duelle vor Zeiten verboten wurden, weil sie die Sterblichkeitsrate zwar auf ehrenhafte, aber doch unziemliche Weise erhöhten. An Duellen nahmen früher übrigens nur Männer teil, die an einem zweifelhaften Ehrenkodex litten, weshalb es trotz aller Genderspiele früher, als es noch keine Computerspiele gab, selten Duellantinnen gegeben hat. Doch wir schweifen ab.

Nichts ist schöner als Personenkult

Wo wir grade mit Kängurus in Delmenhorst einen Blick über den niedersächsischen Tellerrand geworfen haben, wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass auch in China die Schulen wieder geöffnet haben und die Grundschülerinnen und -schüler ein neues Unterrichtsfach bekommen haben. Es heiße „Xi Jinpings Gedanken“ und sei von nun an verpflichtender Teil des Lehrplans, von der Grundschule bis zur Universität. Die Partei, die immer recht hat und bei der die Sonne nimmer untergeht, ließ erklären: „Grundschullehrer sollen die Liebe zur Partei, zum Land und zum Sozialismus in die Herzen der Kinder pflanzen.“ Da möchte man doch Gärtner in China sein und die übrig gebliebenen Mao-Bibeln unter dem Ingwer vergraben.

Aber nein, da sind uns doch ungewisse Wahlausgänge und unsichere Zeiten lieber, auch wenn man über „Olaf Scholz’ Gedanken“ eigentlich recht wenig weiß ...

Von Michael B. Berger