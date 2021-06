Es gibt Begriffe, die sind einfach zu schön, um wahr zu sein. Früher konnte man mit dem „Paradigmenwechsel“ Hörsäle und ganze Akademietagungen begeistern. Heute wird alles, was so im politischen Bereich herumgetratscht wird, gleich zu einem „Narrativ“, das, wenn es in einen bestimmten Vorurteils- oder Deutungsrahmen gezwängt wird, schnell „geframt“ werden kann. Und vom Framing kommt man zum Agenda-Setting, ein Wort, das nicht mehr so sehr in Mode ist, seitdem Gerhard Schröder vor Jahrzehnten mit seiner Agenda 2010 um die Ecke kam. Immerhin gibt es in der SPD noch immer Grüppchen, die darüber diskutieren, obwohl das Jahr 2010 längst zur jüngeren Vergangenheit gehört. Doch ich schweife ab.

Freiwillig drinbleiben, sensationell!

Deutschlands oberster protestantischer Bischof, Heinrich Bedford-Strohm, der nicht nur verdammt gut aussieht, sondern sehr gut reden kann, hat vor Kurzem in einer Onlineschalte seine Brüdern und Schwestern sowie alle, die nicht so recht wissen, was sie denn nun sind, aufgerufen, doch positiver in die Zukunft zu blicken. Die Kirche müsse sich vom „Niedergangs-Narrativ“ befreien, in das sie geradezu verliebt sei. Die Tatsache, dass nach wie vor eine Mehrheit der Menschen „unter den Bedingungen der Freiheit“ Mitglied der Kirche seien, obwohl sie sich auch ganz anderen Gemeinschaften anschließen könnten, sei die eigentliche Sensation, sagte Bedford-Strohm. Ja, so kann man es auch sehen. Früher, als es noch Zwangs-Christianisierungen gegeben haben soll, war es relativ einfach, Kirchenmitglied zu werden oder zu bleiben. Heute ist es geradezu sensationell.

Die hannoversche Landeskirche, die ja auch zur EKD Bedford-Strohms gehört, wolle sich jetzt mit einem mehrjährigen (!) Zukunftsprozess auf kommende Herausforderungen wie Mitglieder- und Einnahmerückgänge sowie den gesellschaftlichen Wandel und neue Zielgruppen einstellen, meldet der Evangelische Pressedienst. Vorgesehen seien unter anderem sogenannte Erkundungsworkshops, die allen Interessierten in der Landeskirche offenstünden. Zum anderen sollten „Ideen, Visionen, Erfahrungen und Leidenschaften“ eingebracht werden, heißt es weiter. Da wird, so fürchten wir, eine Menge Gefühliges zusammenkommen, obwohl Leidenschaften in Kirchenvorständen zu üblen Verwicklungen führen können. Hoffen kann man nur auf die reinigende Kraft des Heiligen Geistes.

Die Verkammerung der Gedanken

Der hat nun auch das Land Schleswig-Holstein verlassen, das wie Niedersachsen jetzt auch die kürzlich gegründete Pflegekammer auflöst, weil weder Arbeitgeber noch Gewerkschaften noch viele Pflegende sie wollten. Die „nachholende Verkammerung der Pflege“ habe, so meinte ein Experte, der Sache nicht gutgetan. „Nachholende Verkammerung“ ist auch so ein wunderschönes Wort, das man herausholen könnte, wenn man mit Leuten diskutiert, die vielleicht „mit dem Klammerbeutel gepudert“ sind – eine Redensart, die Tucholsky gern benutzte und die noch nicht auf dem Index der politisch Allzukorrekten steht.

Bleiben Sie negativ!

Von Michael B. Berger