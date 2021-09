Sie sind ziemlich dick, bis zu einer Tonne schwer und können sich bei guter Kondition mithilfe ihrer Stoßzähne nach vorne robben, was nicht jedem Niedersachsen vergönnt ist. Von Ferne, so wurde jetzt von der Insel Baltrum berichtet, sollen sie aussehen wie besonders große Kartoffelsäcke. Nun haben Kartoffelsäcke nichts am Baltrumer Strand zu suchen, selbst wenn sie herrliche Exemplare der festkochenden Sorten Linda und Annabelle in sich tragen sollten. Aber noch weniger gehören Walrosse auf die Insel Baltrum, zumal sie nicht zu den Kurtaxe zahlenden Gästen gerechnet werden. Also, was machte die diese Woche auf Baltrum gesichtete Walrosskuh im Wattenmeer, wo doch eigentlich die Nordpolregion ihr Revier sein sollte?

Seekühe, die Ringelnatz zitieren

Wir haben uns in Niedersachsen offenbar schon daran gewöhnt, dass Exoten die Szenerie beherrschen. Nein, ich meine jetzt nicht Karl Lauterbach, der über uns gekommen ist wie die Pandemie im vergangenen Frühjahr. Aber vergangene Woche büxte ein Känguru in Delmenhorst aus (was angesichts der Attraktivität der Stadt auch verständlich ist), diese Woche nun das Walross in Baltrum. Dereinst wird man vielleicht Seekühe im renovierten Cuxhavener Kutterhafen sichten können, die Ringelnatz zitieren – man wird dank des Klimawandels wohl auf alles gefasst sein müssen. Sie sei zwar ein Publikumsmagnet, aber gehöre nun wahrlich nicht hierher, wird ein Insulaner auf Baltrum zur Walrosskuh zitiert. Dem Mann ist schlicht zuzustimmen.

Nicht ganz so sicher sind wir, ob wir dem CDU-Landesvorsitzenden Bernd Althusmann zustimmen wollen, der jetzt in einem Interview den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz als „Scheinriesen“ titulierte. Was die Deutsche Presse-Agentur zu der Zeile verleitete, der CDU-Landeschef „ätze“. Dabei denken wir gern an den uns aus Kindertagen bekannten netten Herrn Tur Tur aus „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ zurück. Der Scheinriese konnte nichts dafür, dass andere sich vor ihm fürchteten, wenn sie ihn von Weitem betrachteten. Denn da war er riesig. Näherte man sich ihm hingegen, wurde Tur Tur ganz klein. Ein bedauerlicher, weil gar nicht so großer Mann.

Der Wahlkampf der kleinen, äh, kurzen Männer

Blickt man auf den Bundestagswahlkampf, kommt man indes nicht umhin, ihn als Wahlkampf der kleinen, äh, kurzen Männer zu bezeichnen. Denn sonderlich groß sind weder Scholz noch Laschet, während Markus Söder aus bayerischen Höhen herüberwinkt. Aber das sind doch Äußerlichkeiten, die eigentlich gar nicht zählen dürften. Wurde uns wenigstens in Kinderzeiten gelehrt ...

Aber derzeit zählt offenbar allein das Äußere. So hat unser Bundestagswahlkampf eher was mit Augsburger Puppenkiste zu tun, wobei noch offen scheint, wer am 26. September wie „Urmel aus dem Eis“ kommt und dann unter die rauen Gesellen um den Räuber Hotzenplotz gerät. Immerhin haben wir die Qual der Wahl. Und das ist in diesen talibanesken Zeiten schon eine ganze Menge.

Bleiben Sie munter!

Von Michael B. Berger