Na, Kopf hoch. Die Corona-Krise hat doch auch ihre positive Seiten. Wann hat man schon so viel Zeit, zu sich selbst zu kommen? Wobei in manchen Fällen gar nicht klar ist, wo man da landet ... Aber was soll’s. Und viele Menschen, so lasen wir neulich, würden in diesen Tagen keine Hochseejacht am Mittelmeer mehr chartern, sondern sich auf einer heimischen Werft ein eigenes Bötchen zimmern lassen, mit dem sie später zu Kreuzfahrten auf deutschen Gewässern starten könnten. Wunderbar. Na hoffentlich kommt das Kurzarbeitergeld pünktlich, um die Werft zu entlohnen. Auch Wohnmobile, diese letzten Saurier der Straße, würden neben peppigen Langhaarfrisuren derzeit immer beliebter ...

Fernab selbst gestellter Sinnfragen werden auch kleine Trägerraketen immer begehrter. Ja doch. Die kleine Trägerrakete ist voll im Kommen. Von einer „Race to Space“ berichtete diese Woche die Deutsche Presseagentur. Der „deutsche Wettlauf um die kleine Trägerrakete“ habe begonnen. Denn, so die Agentur weiter, „ohne Raketen geht in der globalen Kommunikation nichts“. Gar nichts. Rein gar nichts. „Gefragt sind relativ günstige kleine Microlauncher“. Was? Launcher. Raketenwerfer, Katapulte, sagt uns das Lexikon. Denn ohne Raketen gehe eben gar nichts mehr in der globalen Kommunikation. Meldungen wie diese wecken allerdings auch nicht ganz unbegründete Urängste, irgendwann von einem Stück herabfallenden Weltraumschrott erschlagen zu werden. Von wegen: Alles Gute kommt von oben ...

Wohin mit dem Braunschweiger Humor?

Zu den positiven Nebenwirkungen der Corona-Krise gehört auch die Absage des Braunschweiger Straßenkarnevals, der im protestantischen Norddeutschland eher zu den invasiven Arten gerechnet werden sollte. Aber wohin soll nun der Braunschweiger mit seinem unbändigen Humor, seiner schier grenzenlosen Lebensfreude? Richtig, ins All. Beziehungsweise ins Netz. Aufgeben sei keine Option, skandieren die Braunschweiger Narren und haben ihren Schoduvel nun in einer Miniversion in Styropor nachgebaut. Elf kleine Motivwagen sollen mit Magneten durch eine Braunschweig-Kulisse gezogen werden, berichtet die dpa. Diese Onlinevariante verspricht der Wagenbaukünstler mit Blick auf Corona und den Infektionsschutz sei „narrensicher“.

Schoduvel soll übrigens „Scheuch den Teufel“ heißen – eine Maxime, die in diesen Tagen nicht nur in Braunschweig volle Wirkung entfalten sollte. Bleiben Sie negativ!

Von Michael B. Berger