Es war nur eine Frage der Zeit, bis er sein Schweigen brechen sollte. Er, nach dem in Hannover gastronomische Gesundheitsattacken als „Kanzlerplatte“ auf den Tisch gebracht werden. Gerhard Schröder, Kunstfreund, Ex-Kanzler und Genießer, weiß, wofür er fürderhin streitet, nachdem die Gaspipeline durch die Ostsee so gut wie fertig ist. „Rettet die Currywurst“, heißt seine neueste Initiative, mit der er den Veganern in der VW-Hochhauskantine den Kampf ansagt. Wohlgetan, Kanzler. Irgendwo gibt es Grenzen. Mag der VW-Konzern noch so viel Elektromobile produzieren, die so leise über die Straßen huschen, dass man gar nicht mehr mitbekommt, wenn man von den Dingern überfahren wird. Aber jetzt aus Klimagründen die Currywurst opfern? Den „Kraftriegel“ (Schröder) des VW-Arbeiters?

Abendgesang am Blütenboden einer Artischocke

Dabei esse der Altkanzler nicht nur Currywurst, hat kürzlich seine gut kochende koreanische Gattin auf Instagram gepostet, wo man auch einen geradezu zärtlich wirkenden Altkanzler beobachten konnte, wie er den Blütenboden einer Artischocke bearbeitet oder die juckreizende Wirkung einer Hagebutte besingt. Doch bei der Nichtduldung der Currywurst hört der Kanzlerspaß auf. Oder fängt er gerade an? Fragen über Fragen.

Das ist doch mal was anderes als die wunderbaren 3G-Regeln, mit denen das coronageplagte Deutschland sich über den europäischen Herbst retten will. Geimpfte, Genesene und Getestete gönnen sich ja sonst nichts, aber können einfach besser genießen, was den Nicht-Geimpften nicht mehr gegönnt werden soll. Selber schuld. Können sich doch stechen lassen, die „Querdenker“. Nur für den Gottesdienst brauchen sie’s nicht, zu dem bekanntermaßen auch die Mühseligen und Beladenen geladen sind. Ein Gottesdienstbesuch sei schließlich nicht mit dem in einer Disco zu vergleichen, hat Armin, einer der derzeit ziemlich Mühsamen gesagt. Eigentlich schade. Denn wie spricht der Herr? „Ich will Euch erquicken!“

Wenig erquickliches Treffen bei der Bundeskanzlerin

Wenig erquicklich scheint das letzte Treffen der Herren und Damen Zaunkönige mit der Frau Bundeskanzlerin gewesen zu sein, denn es war schon nach wenigen Stunden zu Ende, ohne dass die große Coronaordnungsendeperspektive denn irgendwie entschieden worden wäre. Warum auch, bald ist Bundestagswahl, und da will sich keiner unbeliebt machen, zumal sich die Berliner Blase nur noch mit Fragen befasst, wer wann wo wen wessen Passage abgeschrieben hat und wie viel Portionen Reue angebracht wären. Nach einer Portion Currywurst etwa.

Oder nach einem Sommerinterview mit Fernsehjournalistin Shakuntala Banerjee. Man gönnt sich ja sonst nichts – und den Grünen derzeit noch nicht einmal das Schwarze unterm Fingernagel, weshalb der Robert Habeck beim Interview mit der Frau Banerjee so unglücklich ausschaute, die den Sommerplausch wie eine Flensburg visitierende Großinquisitorin gestalten kann. Dies, liebe Leserinnen und Leser, liebe Unentschiedene, ist ein Plädoyer für einen etwas freundlicheren Journalismus in absolut unfreundlichen Zeiten. Und für die Currywurst in der Werkskantine, ein Kraftriegel auch gegen fleisch- und fruchtlose Debatten.

Von Michael B. Berger