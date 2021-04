Hannover

Nun soll er also der „Kandidat der Herzen“ sein, der Södermarkus. Weil’s im Machtkampf nicht geklappt hat mit dem Anschluss der CDU an die bayerische CSU. Trotz des Drohgehabes, des Charmierens und der Chuzpe des fränkischen Westentaschentrumps. Wer hat eigentlich mit diesen merkwürdigen „Herzen“-Sentenzen angefangen? Kandidat der Herzen, Königin der Herzen, Prinzessin der Herzen, Bischöfin der Herzen? Herzen in Schmerzen?

Eine Engländerin soll es gewesen sein, die zum ersten Mal so genannt wurde. Elisabeth Stuart im 17. Jahrhundert, die mit einem böhmischen König liiert war, den es nur ein Jahr im Amt hielt, weshalb er als „Winterkönig“ in die Geschichte einging. Elisabeth, die vierzig Jahre im Exil in den Niederlanden lebte, blieb derweil die „Königin der Herzen“. Mit großer Ausstrahlung bei äußerst schmalem Budget.

Und ewig lebe der Duke!

Unser Herzensprinz bleibt der Duke of Edinburgh. Was für ein Mann! Was für eine Trauerfeier! Kein Staatsbegräbnis habe Prinz Philip haben wollen, verlautete aus Buckingham. Nur eine schlichte Feier. Mit etwa 800 prächtig kostümierten Soldaten im Schlossgarten, dazu die Oberbefehlshaber aller Waffengattungen. Mit drei Militärkapellen und Soldaten in Leopardenfellen mit gesenkten Köpfen. Mit der wunderbaren „Nimrod“-Melodie Edward Elgars und Pauken und Trompeten. Mit einem Dudelsackspieler und einem eigens zum Sargwagen umgebauten flaschengrünen Landrover. Und fünf Prinzen im Gefolge. Das hatte was. Das können nur die Royals. Nichts gegen Steinmeier. Aber im Vergleich sind Berliner Zeremonien doch etwas hausbacken.

Was ist heute bürgerlich?

Apropos hausbacken. Ist doch merkwürdig, wie sich der in den Sechzigerjahren gepredigte „Wandel durch Annäherung“ heute vollzieht. Während die früher anarchischen Grünen heute immer bürgerlicher werden, werden die Bürgerlichen immer anarchischer, sodass Annalena Baerbock in aller Gemütsruhe zur Kanzlerkandidatin heranreifen kann, während Armin Laschet nun als eine Art lächelnde Schmerzensmutter aus dem Kandidatenkampf der Union hervorgeht. Und die liebe, gute, alte SPD? Regiert und regiert und regiert. Bis zum Umfallen. Mit Olaf Scholz, den die SPD zwar nicht als Parteivorsitzenden wollte, aber als Schatzmeister der Herzen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Von Michael B. Berger