Nun sind sie weg. Große Teile der niedersächsischen Landesregierung. Einfach ausgeflogen. Schnell noch ein paar „Sommerinterviews“ abgeworfen und dann ab durch die Mitte. Weg war er, der Ministerpräsident, während sich einige seiner Kabinettsmitglieder jetzt auf „Sommerreise“ machen, neben dem Sommerinterview eine beliebte Übung von Politikern. Sommerinterview heißt im Fall von unserem wohlweisen Landesfürsten Stephan Weil, dass er im Prinzip überhaupt nichts Neues sagt, dieses aber in sommerlich-leichter Umgebung bei sommerlich-leichten Fragen. Aber was unterscheidet das Sommerinterview eigentlich vom Winterinterview? Und ab wann wird ein Gespräch gar zum Frühlings- oder Herbstinterview? Angela Merkel müsste, wenn man ihre verdammt lange Amtszeit betrachtet, eigentlich nur noch Herbstinterviews geben, aber das macht sie, die alte Füchsin, natürlich nicht, sondern einfach weiter. Mal schauen, ob sie nach der Bundestagswahl wirklich weg ist ...

Althusmann schaut entschlossen in die Landschaft

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, der derzeit mittels Plakatwand auf diversen niedersächsischen Äckern wild entschlossen in die Gegend guckt, obwohl er zum Herbst gar nicht zur Wahl steht, begibt sich nächste Woche erneut auf Sommerreise. So besucht er laut Terminkalender der Landesregierung in Cuxhaven Firmen, die auf fantasievolle Namen wie „Dr. Mannah’s Happy Cheeze“ hören und klimafreundliche Käsealternativen bieten sollen, also veganen Käse. Und im Produzieren von Käse ist die Politik ja ganz groß und irgendwie auch klimaneutral.

Apropos klimaneutral. So sollen in ferner Zukunft auch Schiffe über die Weltmeere gleiten, obwohl der Schiffsdiesel zu den rußigsten Überbleibseln des fossilen Zeitalters gerechnet werden darf. Deshalb heißt es bei der Deutschen Presseagentur diese Woche: „Der Weg zum Zielhafen Klimaneutralität ist für die Schifffahrt noch weit – und geht es nach der EU-Kommission, müssen Reedereien sowie Schiffbauer noch einmal deutlich mehr Tempo machen, um rechtzeitig dort anzukommen.“ Zielhafen Klimaneutralität. Damit kann nicht Hamburg gemeint sein, wo die Elbe so ausgebaggert wird, dass dem Schierlings-Wasserfenchel die Lust vergeht, weiter fröhlich auszukeimen.

... und Armin lacht

Klimaneutrale Schiffe, klimaneutrale Autos, klimaneutraler Käse, klimaneutrale Kanzlerkandidaten. So wünscht man sich die Welt, die eine von morgen sein soll. Doch was machen wir dann aus dem armen Armin Laschet, der von Karl dem Großen abstammen soll und immer an der falschen Stelle lacht, weil er halt eine rheinische Frohnatur ist und seine Mimik noch nicht so im Griff hat wie die ewige Kanzlerin, die das Regierungsschiff mit wechselnden Mannschaften und wechselnden Botschaften durch die Gezeiten gesteuert hat? Warten wir’s ab.

Von Michael B. Berger