Geben wir es ruhig zu. Auch an diesem abgelegenen Ort neben dem Papierkorb im tiefen Niedersächsischen herrschte in dieser Woche so etwas wie Rührung, als wir sahen, wie die martialischen Männer vor der sitzenden Angela strammstanden, die Helme zum Gebet abnahmen und musikalisch „rote Rosen“ regnen ließen, derweil im Geiste die rauchige Stimme der Knef über den eisigen Bendler-Block wehte. Sollten wir an dieser Stelle in den letzten 16 Jahren die verehrte Frau Kanzlerin jemals als „sprechenden Hosenanzug“, gar als „Mami“, „Pinguin“ oder sonst wie tituliert haben, so leisten wir hiermit Abbitte, ziehen den Hut und gestehen, dass neben der Trauerfeier für Prinz Philip uns dieser Zapfenstreich echt gerührt hat. Wie sagt man da? Horrido, und weiter so? Nicht geschüttelt und gerührt. Ach, egal. Es fehlen die Worte.

Achtung, der Innenminister naht!

Die fehlen uns manchmal auch beim Bewerten der Weisheit der niedersächsischen Landesregierung. Rein in die Kartoffeln und raus aus die Kartoffeln. Nun also kein Testplus für die Geboosterten, weg mit 2G plus bei einmal Astrazeneca, dann Biontech, gekrönt von einem Schuss Moderna. Aber wir wollen nicht meckern. Ist doch gut, Sachen abzuschaffen, wenn sie schieflaufen. Doch blickt da jemand noch durch? Und, Freunde, aufgepasst bei Familienfeiern: Massenversammlungen in Mietwohnungen werden nicht geduldet! Aber, so versichert Anke Pörksen, die letzte verbliebene Stimmungskanone in der Staatskanzlei: „Pistorius wird nicht bei jedem klingeln, wenn mehrere Autos vor der Tür stehen.“ Da sind wir ja gerade noch mal davongekommen. Psst, nicht weitersagen: Der Innenminister kommt.

Siehe: Auch wenn der Straßenkarneval abgeschafft worden ist, gibt es immer noch was zu lachen in Niedersachsen, das sich im bundesdeutschen „Glücksatlas“ nach Mitteilung der Post schon länger im Mittelfeld des Regionenrankings befinden soll, aber mit dem in diesem Jahr errungenen elften Platz die schlechteste Platzierung seit Beginn des „Glücksatlas“ bekommen hat. Da kann unser verehrter Herr Ministerpräsident noch so sehr lächeln bei Markus Lanz oder mit dem Kopf wackeln im NDR. Von wegen die Spanier des Nordens. Aber wir wollen nicht greinen, zumal uns das Wetter schon schwer auf die Drüse schlägt.

Der Gipfel der Erkenntnis

Aber ist der „Einsamkeitsgipfel“, den die Sozialministerinnen und -minister aller Länder fordern, denn nun die Speerspitze der Erkenntnis? Ist so ein „Einsamkeitsgipfel“ nicht ein Widerspruch in sich, eine contradictio in adiectu, wie unser Lateinlehrer mit dem böswilligsten Lächeln formulierte („Schwarzer Schimmel, Berger setzen, Du Depp!“)? Ach, waren doch herrliche Zeiten früher, als die schwarze Pädagogik noch wenigstens den aufsässigen Geist produzierte.

Unsere Lieblingsschlagzeile der Woche: „Corona erschwert Weihnachtsmännervermittlung“. Nicht nur das! Langsam beginnen wieder die Pyrotechniker auf Überbrückungshilfen zu hoffen. Aber für Silvester ohne Böller gibt es von dieser Stelle einen Tusch!

Munter bleiben!

Von Michael B. Berger