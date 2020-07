Frau Voß, Frau Holm, Frau Kroh, Sie waren im März in Ischgl als der Ort zu einem wesentlichen Verbreitungshotspot für das Coronavirus in Europa wurde. Wie haben Sie das wahrgenommen? War das bedrohlich?

Tina Voß: Nein, überhaupt nicht. Es gab irgendwann die Nachricht, dass sich ein Mitarbeiter einer Kneipe, die wir aber nie besucht haben, angesteckt habe. Das Land Tirol teilte dazu auch noch wörtlich mit, dass eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass der Mitarbeiter das Virus an andere Menschen weitergegeben habe. Das haben wir erst mal so achselzuckend hingenommen.

Und dann?

Voß: Auf der Rückfahrt hatte ich einen Schnupfen, was ich aber nach dem Skiurlaub immer habe. Ich hatte danach aber auch Nierenschmerzen und bin zu Steffi gegangen ...

Corona-Test „fast aus Spaß“

... Ihre Freundin Stefanie Holm, niedergelassene Hausärztin, die auch mit in Ischgl war.

Voß: Genau. Sie hat nichts gefunden, und wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir einen Corona-Test machen. Ehrlicherweise haben wir das fast aus Spaß gemacht, in der festen Überzeugung, dass wir das Virus nicht haben können. Als dann das Ergebnis kam, dass wir beide positiv sind, waren wir völlig überrascht.

Wie verliefen die Infektionen?

Voß: Das war sehr unterschiedlich.

Stefanie Holm: Wir hatten alle den Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, der ist bis heute noch nicht vollständig wieder da. In der zweiten Woche habe ich mich krank gefühlt, ich war nicht bettlägerig, aber ich habe schon gemerkt, dass mein Körper sich damit auseinandersetzt.

Voß: Einer Freundin, die in London lebt, ging es richtig schlecht, aber die meisten von uns hatten nur kurzzeitig ein Krankheitsgefühl.

Tina Voß beim Skifahren in Ischgl Quelle: Tina Voß

Hatten Sie Angst?

Alle übereinstimmend: Nein.

Holm: Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Sorge, was nun werden könnte.

Voß: Die einzige Angst, die ich hatte, war um meine Firma, in der ich zu diesem Zeitpunkt schon wieder eine Woche gearbeitet hatte. Aber das Gesundheitsamt hat das sehr gut gehändelt. Wir haben alle Mitarbeiter, die engeren Kontakt mit mir hatten, getestet.

Das war alles Mitte März – zu einer Zeit, als es bereits Berichte von überfüllten Krankenhäusern und sterbenden Menschen aus dem italienischen Bergamo gab. Hat Sie das nicht beeindruckt?

Holm: Null. Ich bin seit 30 Jahren infektiologisch tätig. Coronaviren kennen wir schon ewig, die beschäftigen uns jeden Winter, und für mich gab es keinerlei Grund anzunehmen, dass dieses Virus nun ein echter Killer für jeden ist. Ich habe auch von Anfang an versucht, meinen Patienten die Angst zu nehmen. Bis heute tue ich das.

Ist das Virus so harmlos? Es kann mild verlaufen, aber eben auch sehr schwer oder tödlich, und man weiß nicht, welchen Weg es nehmen wird.

Holm: Aber in aller Regel läuft es symptomarm und mild. Ich erlebe allerdings, dass bei Patienten Beschwerden auf Corona zurückgeführt werden, die tatsächlich allergiebedingt oder sonstiger Natur sind. Da wird momentan aus meiner Sicht viel miteinander vermengt, was wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen ist.

Haben sich in Ischgl mit dem Coronavirus infiziert (v.l.): die Ärztin Stefanie Holm, die selbstständige Kosmetikerin Christine Kroh und Tina Voß, Chefin der nach ihr benannten Zeitarbeitsfirma. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie ging es dann für Sie weiter?

Voß: Ich musste noch eine Woche in Quarantäne bleiben, weil ich ja eine Woche bereits mit Infektion gearbeitet hatte. Aber wir haben alle sechs – in unserer Gruppe haben sich alle infiziert – nach unserem Wissen keinen weiteren Menschen angesteckt.

Holm: Das stimmt. Nicht unsere Lebenspartner, auch meine kuscheligen Kinder nicht.

Christine Kroh: Ich war nach meiner Rückkehr bei meiner Mutter zu Besuch, alles wie normal: Küsschen hier, Kaffee getrunken, eineinhalb Stunden da gewesen – niemand angesteckt.

Mitte März wurde der Ski-Betrieb in Ischgl wegen des Coronavirus eingestellt. Da waren Tina Voß, Stefanie Holm und Christine Kroh schon wieder in Hannover. Quelle: Jakob Gruber/APA/dpa

Und daneben liest man von sogenannten Superspreadern, die für die Infektion ganzer Firmenbelegschaften verantwortlich sind.

Voß: Vielleicht haben wir das Virus weitergetragen, als wir noch in Ischgl waren. Das wissen wir nicht. Wir spenden jetzt jedenfalls fleißig Blut für die Antikörperforschung.

Holm: Für mich als Ärztin war es fast schon ein Segen: Ich kann jetzt bei uns in der Praxis alle Abstriche machen, ohne dass ich mich von Kopf bis Fuß vermummen muss. Und es gibt auch den Patienten in der Beratung ein gutes Gefühl, dass ich weiß, wovon ich rede.

Manche Patienten berichten, dass sie noch sehr lange nach der Infektion mit Nachwirkungen zu kämpfen haben und dass Beschwerden und Symptome im Wellenverlauf zurückkommen. Haben Sie das auch erlebt?

Kroh: Eine Freundin in London hat das erlebt, aber die meisten von uns nicht.

Ist bei Ihnen alles wieder gut?

Voß: Mein Geruchssinn ist bei 80 oder 90 Prozent, also fast wieder vollständig da. Ich hatte zeitweilig Wortfindungsstörungen, habe aber das Gefühl, dass das langsam besser wird.

Kroh: Bei mir ist der Geruchssinn bei 70 Prozent, ich merke die Einschränkungen noch deutlich.

Das sind Tina Voß, Stefanie Holm und Christine Kroh Tina Voß ist Chefin der nach ihr benannten Zeitarbeitsfirma. Die 50-Jährige ist seit 1996 Unternehmerin, seit 2014 Autorin und seit 2017 Honorarkonsulin des Königreichs Norwegen. Christine Kroh ist 56 Jahre alt und selbstständige Kosmetikerin. Stefanie Holm ist niedergelassene Ärztin mit den Schwerpunkten Infektiologie und Geriatrie. Sie ist seit 20 Jahren Mitglied einer Praxis in Hannovers Innenstadt.

Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus: Überschätzen wir das Virus?

Voß: Wir haben die Infektionszahlen in Niedersachsen gut nach unten bekommen, daher würde ich sagen: Wir haben vieles richtig gemacht. Hände waschen, Abstand halten, gut lüften – das ist und bleibt wichtig.

Holm: Mich störte von Anfang an diese Panik. Ich erlebe das immer noch bei vielen Menschen, die in unsere Praxis kommen. Ein Beispiel: Auf einem französischen Kriegsschiff haben sich von 1760 Menschen 1046 angesteckt, und gerade einmal acht waren vorübergehend im Krankenhaus und haben Sauerstoff bekommen, genau ein Betroffener war intensivpflichtig. Alle sind ohne Folgen gesund geworden. Man muss sich vor Augen führen, dass den meisten Menschen nichts passiert, und das ist inzwischen vergessen. Die Angst vor Corona ist unglaublich groß.

Voß: Da fallen bei Steffi und mir Welten auseinander. Bei mir in der Jobwelt ist das entspannter. Ich muss im Gegenteil meine Leute immer mal daran erinnern, dass wir Abstand halten. Und wenn dann der Einwand kommt, dass es keine Infektionen in der Firma gebe, dann sage ich: „Ja, eben weil wir Abstand halten. Und wenn doch jemand sich infiziert, dann kann er keine weiteren Menschen anstecken, wenn wir Abstand halten.“

Holm: Für mich stimmt die Balance nicht. Die Abstandsregeln sind gut und sinnvoll. Ich erlebe aber jeden Tag Beispiele von Menschen, die sich seit Monaten nicht aus dem Haus trauen und ihre Enkel nicht mehr besuchen, obwohl das nicht nötig wäre. Und in meinem Fitnessstudio haben 1000 Leute ihren Vertrag gekündigt, weil sie Angst haben, den Laden zu besuchen. Angst ist aber noch nie ein guter Ratgeber gewesen. Mein großes Anliegen ist, dass die Menschen sich ihres eigenen Risikos besser bewusst werden.

Die Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ist nicht bei allen beliebt, in Deutschland aber weniger umstritten als in anderen Ländern. Quelle: Samantha Franson

Übertreiben wir die ganze Sache? Nehmen wir zu große wirtschaftliche Kosten in Kauf für ein Virus, das die Aufregung nicht wert ist?

Voß: Das werden wir vielleicht erst in ein paar Jahren wissen. Das hängt davon ab, wie die wirtschaftliche Erholung verläuft. Andererseits sehen wir in den USA, wie es aussehen kann, wenn man einen ganz anderen Kurs einschlägt, als wir das getan haben.

Holm: Ich meine, dass wir wirklich viel über das Virus gelernt haben. Und wir können testen, um uns Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Beim Fußball geht das ja auch. Ich würde mir wünschen, dass man viel häufiger testet, um zu sehen, ob man nicht viel mehr Raum lassen könnte. Ich will die Regeln in Deutschland nicht infrage stellen, aber viele Menschen sind viel vorsichtiger, als sie sein müssten.

Ist das so? Gibt es nicht vielmehr eine steigende Zahl von Menschen, die die Regeln überschreiten?

Voß: Weil diese Menschen natürlich auffallen. Wenn ich aber sehe, was auf der Limmerstraße los ist, dann denke ich auch: Es kann doch nicht so schwer sein, sich mal an die Regeln zu halten.

Kroh: Ich erlebe das in meinem Kosmetikstudio sehr oft, dass die Gesellschaft derzeit in zwei Gruppen auseinanderfällt – entweder Panikmache, die Übervorsichtigen, oder diejenigen, für die die Maskenpflicht Teufelszeug ist. Das habe ich aus Corona gelernt: Es gibt in so einer Situation wenig Menschen in der Mitte.

Voß: Das stimmt. Ich fand es auch erschreckend, wie viele Menschen, die ich für normal gehalten habe, jetzt Attila Hildmann ernst nehmen. Es ist unglaublich, wie dünn der Mantel der Zivilisation ist, wenn ein so panikbelastetes Thema wie Corona auftaucht. Ich habe das auch persönlich erlebt: Menschen wollten, auch lange nach Abklingen aller Symptome, nicht mit mir in einem Raum sein.

Fahren Sie nächstes Jahr wieder nach Ischgl?

Kroh: Ja, klar.

Voß: Wir haben schon gebucht.

Von Heiko Randermann