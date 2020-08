Frau Schröder, als Vizechefin im Krisenstab der Landesregierung sind Sie eine Akteurin in diesen merkwürdigen Corona-Zeiten. Was war Ihr prägendstes Erlebnis in den letzten Monaten?

Die Geschwindigkeit, mit der dieses Infektionsereignis in den ersten Wochen über uns hereingebrochen ist. Die unheimliche Schnelligkeit, in der vonseiten der Regierung tiefschürfende Entscheidungen zu treffen waren.

Anzeige

Haben Sie da auch Angst bekommen: Oh, Gott, was kommt denn da auf uns zu?

Weitere HAZ+ Artikel

Ja, innerhalb der ersten vierzehn Tage habe ich beim Rechnen definitiv Angst bekommen. Wenn sich diese Krankheit in dieser Geschwindigkeit entwickelt, was heißt das prozentual-prognostisch für die Kapazität von Intensiv- und Beatmungsbetten? Und bei diesen Berechnungen bin ich bei einem Kulminationspunkt in der Woche vor Ostern gelandet. Diese Vorstellung hat mich wahnsinnig angetrieben, diese tückische Infektion abzubremsen, um nicht Ostern dazustehen, ohne genügend Versorgungsbetten zu haben. Wir haben vor diesen Corona-Tagen nie damit gerechnet, eine so lange Verweildauer in den Beatmungsbetten zu haben.

Was heißt eine lange Verweildauer in den Beatmungsbetten?

Bei der Behandlung auf Intensivstationen haben wir eine durchschnittliche Verweildauer von drei bis zehn Tagen. Doch Corona fordert uns ganz anders heraus: Hier haben wir eine Verweildauer von vier Wochen. Das heißt, wir hatten bei unseren Berechnungen, wie viel Intensivbetten und Beatmungsgeräte wir bräuchten, eine ganz andere Ausgangslage. Das hat dazu geführt, dass wir das Thema Kontaktbeschränkungen sehr, sehr ernst genommen haben und gleichzeitig möglichst viele Krankenhausbetten reservieren mussten. Es durfte nicht dazu kommen, dass Intensivbetten belegt waren durch Operationen, die man vielleicht verschieben konnte.

„Es durfte nicht dazu kommen, dass Intensivbetten belegt waren durch Operationen, die man vielleicht verschieben konnte“: Corona-Patienten haben eine ungewöhnlich lange Verweildauer auf Intensivstationen. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Sie haben vor einem größer werdenden Fernsehpublikum in Live-Schaltungen der Landespressekonferenz die Corona-Verordnungen immer wieder erklärt. Wie ist das, plötzlich als Ministerialdirigentin, die sonst im Hintergrund arbeitet, vor so einem Publikum zu stehen?

Das war kein Problem. Ich war im Gegenteil sogar froh, über diese Live-Schaltungen die neuen Regelungen und Verordnungen erklären zu können. Das war auch ein großes Anliegen unseres Hauses. Die Fragen, die die Journalisten stellten, waren ja berechtigte Fragen, die stellvertretend für die Bürger gestellt worden sind.

Sie haben ja schärfste Eingriffe in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger vorgenommen. Haben Sie da kein schlechtes Gewissen bekommen?

Noch im Februar, glauben Sie mir, hätte ich mir im Entferntesten nicht vorstellen können, solche Besuchs- und Kontaktverbote auszusprechen. Aber wir haben ernsthaft darum gerungen, wie wir den höchsten Infektionsschutz bekommen und das Gebot, immer verhältnismäßig zu handeln, einhalten. Da war der Shutdown schon die Grenze. Aber die Eile, mit der sich das Virus weiter verbreitete, ließ uns keine Chancen.

Ist der bislang relativ glimpfliche Verlauf der Krise in Deutschland und in Niedersachsen ein Ergebnis kühler gesundheitspolitischer Berechnungen, oder war auch sehr viel Glück mit dabei?

Wir hatten das Glück, wenn ich das so sagen darf, dass wir nicht die ersten waren, sondern dass Länder wie Italien vor uns dran waren. Wir haben um den 1. März herum Kontakt aufgenommen zu Ärzten in Italien und dem Präsidenten der Uniklinik in Mailand. Die Italiener waren sehr hilfsbereit und haben uns vor allem eine Botschaft gesendet: Ihr dürft nicht warten, sondern müsst jetzt schnell handeln, sonst gerät alles außer Kontrolle. Die Italiener erzählten uns, sie hätten das Coronavirus anfangs nicht ernst genommen und keine Kontaktnachverfolgung betrieben – bis die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten war. Das haben die Italiener gebetsmühlenartig wiederholt. Da ist uns klar geworden, dass wir den Zug ganz schnell bremsen müssen.

„Die Italiener erzählten uns, sie hätten das Coronavirus anfangs nicht ernst genommen und keine Kontaktnachverfolgung betrieben – bis die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten war“: Der Krisenstab der Landesregierung nahm die Warnungen aus Italien ernst. Quelle: Claudio Furlan/LaPresse/AP

Als sich die Lage entspannte, gab es merkwürdige Entscheidungen. Baumärkte waren plötzlich wieder offen, der Blumenhändler auf dem Markt durfte nicht verkaufen. Gab es nicht eine Reihe von Ungerechtigkeiten? Oder hatten die Baumärkte die besseren Lobbyisten?

Nein, wir haben uns ständig überlegt: Wie gelingt es uns, die Infektionen aufzuhalten, und was ist nötig, damit die Menschen es mit den strengen Maßnahmen auch aushalten. Wir haben uns überlegt: Wenn die Leute an ihre Häuser gefesselt sind, müssen sie auch die Möglichkeit haben, etwas mit ihrer Zeit anzufangen. Da kamen die Baumärkte ins Spiel.

Sie haben also versucht, immer wieder ein Ventil zu öffnen.

Ja genau. Wir wollten ebent bei allen Beschränkungen auch etwas Entlastungsmöglichkeiten schaffen.

Sie haben in den Pressekonferenzen auch immer „ebent“ gesagt. Liegt das daran, dass sie aus dem süddeutschen Offenburg stammen?

(Lacht) Habe ich eben „ebent“ gesagt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht verrät man bei aller norddeutschen Eingewöhnung doch seine süddeutsche Herkunft.

Der Krisenstab tagt weiter, auch wenn es keine wöchentlichen Pressekonferenzen gibt. Wann, denken Sie, sind wir über den Berg?

Wenn wir einen Impfstoff haben. Das kann noch dauern. Es kann sein, dass wir die Grundregel wie Abstand halten, Händewaschen und Maskentragen noch Jahre praktizieren müssen. Wir haben in Deutschland auch viel Glück gehabt, weil wir ein wirklich gut ausgestattetes Gesundheitssystem haben, und haben in Niedersachsen mehr Beatmungsplätze als in Italien insgesamt. Wir müssen nur aufpassen, dass die Zahlen nicht wieder so hochschnellen, dass unser Gesundheitssystem überfordert wäre.

Überfordert waren sicherlich auch die Familien, die alles Mögliche leisten und aushalten mussten – Homeschooling, Kurzarbeit, beengten Raum.

Ja, so ist es. Da haben wir auch viel darüber geredet, neben dem Mittelstand haben die Familien die Hauptlast der Krise zu tragen. Darum kreisen unsere Überlegungen ständig. Deshalb bemühen wir uns jetzt um möglichst breite Kita-Öffnungen, denn die Kinder brauchen auch andere Kinder zu ihrer Entwicklung.

„Neben dem Mittelstand haben die Familien die Hauptlast der Krise zu tragen“: Homeschooling war eine große Belastung für Familien. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Wie haben Sie persönlich die Corona-Krise erlebt?

Persönlich habe ich einen Eindruck bekommen, weil auch Familienmitglieder an Corona erkrankt sind – meine 37-jährige Tochter, die in Nordrhein-Westfalen lebt, und ihre eineinhalbjährige Tochter. Sie mussten zwar nicht ins Krankenhaus, aber gehörten zu denjenigen, bei denen Corona einen schweren Verlauf nahm. Die Erfahrung, dass man diese Krankheit sehr ernst nehmen muss, hatte ich in der eigenen Familie vor Augen. Bei beiden hat es Wochen, ja Monate gedauert, bis sie wirklich wieder bei Kräften waren, beide hatten heftige Atemprobleme.

Lesen Sie auch: Was Unternehmerin Tina Voss aus ihrer Corona-Infektion in Ischgl gelernt hat

Mit dieser Erfahrung im Hintergrund: Wie reagieren Sie, wenn Sie Partys in Innenstädten sehen oder das „Limmern“ in Hannover?

Das macht mich traurig und fassungslos zugleich. Es fällt mir schwer nachzuvollziehen, dass Menschen sich selbst in Gefahr begeben und zugleich auch eine Gefahr für andere werden. Traurig macht mich, dass einige Gruppen meinen, das Virus nicht ernst nehmen zu müssen. Nach dem Motto: Ich bin im Urlaub, das Virus nimmt auch Urlaub. Ich mache mir Sorgen um die Situation am Ferienende, wenn viele aus dem Urlaub zurückkehren und vielleicht gar nicht wissen, dass sie die Ansteckung in sich tragen. Wir müssen ganz wachsam bleiben, ohne Frage.

Zur Person Claudia Schröder wurde am 14. Mai 1960 im badischen Offenburg geboren. Sie hat Ende der Siebziger- bis Mitte der Achtzigerjahre in Hannover Jura studiert, danach als Rechtsanwältin gearbeitet. 1992 wurde sie Personaldezernentin im Landessozialamt in Hildesheim, später dessen Vizepräsidentin. Von 2009 bis 2012 war sie Präsidentin der Behörde. Dann wechselte sie ins Sozialministerium, erst leitete sie die Sozialabteilung, ab 2014 die Krankenhausabteilung. Die Ministerialdirigentin hat drei erwachsene Kinder zwischen 30 und 37 Jahren (zwei Töchter, einen Sohn) sowie ein Enkelkind. Sie lebt in Bavenstedt bei Hildesheim.

Lesen Sie auch: Altenpflegerinnen im HAZ-Interview: „Unsere Bewohner sind begeistert, wenn sie ihre Kinder auf dem Tablet sehen“

Haben Sie Tochter und Enkeltochter inzwischen in Nordrhein-Westfalen wieder besucht und Tochter und Enkelin in den Arm genommen?

Ja, zwei Hausstände sind erlaubt, und daran haben wir uns auch gehalten. Aber eine eineinhalbjährige Enkeltochter zu besuchen und sie nicht in den Arm zu nehmen, das wäre schon zu hart. Ich muss auch zugeben, dass mir – was ich gar nicht geglaubt hätte – das echt gefehlt hat. Trotz aller Segnungen wie Video.

Von Michael B. Berger