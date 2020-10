Herr Ministerpräsident Weil, am Dienstag will Schleswig-Holstein Einreiseverbote für Menschen aus sogenannten Risikogebieten aussprechen, und Ihre Sozialministerin Carola Reimann weist dies als überzogen zurück. Am Mittwoch fordern etliche Länder Beherbergungsverbote für diese Menschen, und am Donnerstag zieht Niedersachsen mit. Wie kann es zu solchen Schwenks kommen?

Weil sich in dieser kurzen Zeit an den Verhältnissen zweierlei verändert hat. Seit Mittwoch haben wir einen großen Sprung bei den Corona-Infektionszahlen. Das führt dazu, dass wir noch vorsichtiger sein müssen. Aber noch wichtiger war, dass am Mittwoch bei einer Bund-Länder-Konferenz eine große Mehrheit der Länder erklärt hat, sie würde für Gebiete mit mehr als 50 Infizierten auf 100.000 Menschen Beherbergungsverbote einführen. Das hätte für Niedersachsen einen fatalen Effekt gehabt.

Anzeige

Welchen?

Niedersachsen wäre das Flächenland mit herausragenden Reisezielen zwischen Harz und Küste gewesen und hätte dann gewiss viele Menschen aus coronabelasteten Gebieten angezogen. Aber einen solchen Pull-Effekt, eine besondere Anziehung in schwierigen Zeiten, können wir nun nicht riskieren. Die Aussicht, dass dann besonders viele Menschen aus belasteten Gebieten nach Niedersachsen gekommen wären, hat uns schon besorgt gemacht – bei aller Liebe zum Tourismus.

Lesen Sie auch: Weil kündigt Beherbergungsverbot für Touristen aus Risikogebieten an

Aber noch während der Telefonschalte haben Niedersachsen wie auch andere Länder gesagt: „Nein, so nicht.“ Jetzt müsste erst einmal in Niedersachsen besprochen werden, ob wir das so wollen.

Das war auch sinnvoll. Und nach reiflicher Prüfung haben wir uns eben für das Beherbergungsverbot entschieden. Wir tun das alles nicht gern, aber wenn sich die Lage ändert, dann müssen wir auch die Maßnahmen anpassen.

Ein grobes Raster für eine große Stadt

Ist jetzt ein Corona-Hotspot: Die Bundeshauptstadt Berlin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Aber ist das Raster nicht sehr grob, das jetzt über eine Weltstadt wie Berlin gelegt wird? Zunächst waren einzelne Bezirke belastet, aber nicht die ganze Stadt. Und wie steht es mit dem Rentnerpärchen aus Kreuzberg, das nicht unbedingt zur Partygeneration zählt, aber einen Wanderurlaub im Harz machen will? Müssen wir uns vor denen fürchten?

Nein, keineswegs. Das Raster ist in der Tat grob, und dies war auch einer der Gründe, weshalb wir zunächst abwartend auf den Vorschlag der Bund-Länder-Runde reagiert haben. Wir wissen auch aus niedersächsischer Erfahrung, dass mit einer solchen Regelung eine unschöne Stigmatisierung für gesunde Menschen verbunden werden kann. Aber wir müssen zugleich ernst nehmen, dass, wenn alle anderen Bundesländer die Berliner aussperren, neben dem von Ihnen erwähnten Rentnerpärchen auch viele andere Berliner nach Niedersachsen strömen könnten. Das alles spricht gegen einen niedersächsischen Sonderweg.

„Ein milderes Mittel“

Aber ist das nicht auch ein Strategiewechsel? Bislang hieß es, wir appellieren an die Vernunft der Bürger und grenzen im Infektionsfall den Bereich der Betroffenen möglichst konsequent ein. Jetzt soll wieder mit Verboten gearbeitet werden.

Das ist noch lange kein Strategiewechsel. Wir werden das Beherbergungsverbot hoffentlich nicht allzu lange gebrauchen müssen. Es ist auch noch ein milderes Mittel als das beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern geltende Einreiseverbot. Dass jetzt nicht überall in Deutschland Einreiseverbote herrschen, ist durchaus auch ein Erfolg der Bund-Länder-Gespräche.

Aber wieder drängt sich der Eindruck auf, dass Niedersachsens Geschicke gewissermaßen von den Rändern der Republik bestimmt werden – von Schleswig-Holstein im Norden und Bayern im Süden.

Gewiss nicht. Aber Niedersachsen ist keine Insel, und wir müssen auf neue Entwicklungen reagieren. Unsere Politik wird wesentlich vom Infektionsschutz bestimmt, gerade auch in dieser Frage.

Erst testen, dann Urlaub machen

Wie sieht das Beherbergungsverbot in Niedersachsen praktisch aus? Muss ich mich als Berliner jetzt mit einem negativen Corona-Test im Hotel in Cuxhaven ausweisen?

So ist es. Ich muss einen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist, und dann kann ich meinen Urlaub in Niedersachsen genießen.

Herbsturlaub in Niedersachsen: Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss in Hotels einen negativen Corona-Test vorweisen. Quelle: Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa

Wird das der niedersächsischen Gastronomie, die ohnehin schon mächtig darbt, nicht wieder einen gewaltigen Schlag versetzen?

Genau das wollten wir unbedingt vermeiden und haben deswegen auch sorgfältig abgewogen. Aber der Eindruck, dass das Flächenland Niedersachsen jetzt zur Hauptdestination aller Bundesbürger aus belasteten Gebieten würde, hätte auch keinen Werbeeffekt gehabt, um es vorsichtig zu formulieren.

Andererseits traut man der niedersächsischen Gastronomie eine Menge zu, wenn man ihr erlaubt, Feiern mit bis zu 100 Gästen gestalten zu dürfen, während bei Privatfeten bei 25 Schluss ist.

Das Beherbergungsverbot hat nichts mit mangelndem Vertrauen in die Gastronomie zu tun, sondern mit dem beschriebenen Pull-Effekt. Wir haben schon angekündigt, dem Übernachtungsgewerbe und der Gastronomie zu helfen, wenn es jetzt deswegen zu Notlagen kommt.

„Gefahr für die verletzlicheren Gruppen“

Derzeit liegen in Niedersachsen nur 22 Menschen, die beatmet werden müssen, auf Intensivstationen. Widerspricht diese geringe Anzahl nicht den Freiheitseingriffen, die jetzt doch wieder vorgenommen werden?

Nur auf den ersten Blick. Denn je weiter sich das Virus verbreitet, desto größer wird die Gefahr für die verletzlicheren Gruppen, etwa in Alten- und Pflegeheimen, die wir besonders schützen müssen. Das war im Frühjahr so und soll sich nicht wiederholen. Wir haben jetzt gerade einen großen Ausbruch in einem Pflegeheim im Landkreis Vechta, und wir sehen, wie schnell die Zahlen nach oben gehen. Deswegen tun wir alles, damit sich die Lage in den Krankenhäusern gar nicht erst zuspitzt – und dazu zählen eben auch Ge- und Verbote.

Bei Privatfeiern ist jetzt bei 25 Schluss. Wer sagt eigentlich, dass bei 25 alles gut sei?

Gelten in Corona-Zeiten als gefährlich: Privatfeiern mit Alkohol. Quelle: picture alliance/Jens Kalaene/

Das sagt niemand. Aber eine normale Familienfeier dürfte mit 25 Personen schon eine schöne Veranstaltung sein, bei der auch noch auf Abstände geachtet werden kann. Wir erleben, dass große Familienfeiern eindeutig zu den Risikofaktoren gehören. Da gibt es einschlägige Erkenntnisse der Wissenschaft wie auch ganz praktische niedersächsische Erfahrungen, etwa aus Lemwerder. Dort haben nach Angaben des Landkreises an einer Feier dreier Großfamilien mehrere Hundert Menschen teilgenommen.

Die Politik sagt, Deutschland sei eben auch deshalb so gut durch die Krise gekommen, weil es auf Einsicht der Bürger setze und nicht auf absolut strikte Maßnahmen wie in anderen europäischen Ländern.

Das gilt auch weiterhin, aber wir machen eben die Erfahrung, dass dies nicht immer reicht, Beispiel Lemwerder. Unsere Einschränkungen sind übrigens noch vergleichsweise moderat, das muss man sich auch immer wieder klarmachen. Wir ermöglichen ja durchaus geselliges Beisammensein – aber eben mit Maßgaben.

„Wir müssen durchhalten“

Zückt der Staat im Winter wieder die Peitsche und ordnet den allgemeinen Lockdown an?

Alles, was wir jetzt machen, dient dem Zweck, genau das zu vermeiden. Meine große Sorge ist, dass sich der exponentielle Anstieg der Zahlen, den wir in dieser Woche erleben, fortsetzt. Ich kann mir gut vorstellen, wie zermürbend es für viele Bürgerinnen und Bürger ist, dass sie kein Ende dieser belastenden Zeit absehen können. Das geht mir ganz genauso. Aber die Wahrheit ist: Wir müssen durchhalten.

Der AfD-Abgeordnete Stefan Bothe, ein Krankenpfleger, hat diese Woche im Landtag erklärt, das Virus sei besiegt. Spinnt der Mann?

Ich bin kein Arzt.

Von Michael B. Berger