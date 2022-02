Es gibt Worte, die zaubern ein Wohlgefühl in unsere von heftigen Stürmen zerrissene und von Kriegstreibern und Säbelrasslern gefährdete Welt. Neulich lasen wir von einem Biberbeauftragten, der anders als der Biberberater auch mit Konfliktmanagement zu tun bekommt. Biberbeauftragte können Biberbauten erkennen, bibbernde Badegäste über den Biber informieren und sogar die Frage beantworten, wie Biber schmecken (angeblich nach Wild), obwohl ein Biber eigentlich nicht zum Verzehr gedacht ist. Biberbeauftragter ist schon für sich genommen ein so schönes, friedensstiftendes Wort, das man geneigt ist, alles zu vergessen, was selbst ein friedliebender Biber in unserer Kulturlandschaft anrichten kann.

Vielleicht sollte sich auch die Hamburger Port Authority so etwas wie einen Biberbeauftragten zulegen, wenn sie etwas Schlick ohne größere Konflikte aus dem Raum schaffen will. Aus dem Hamburger Raum versteht sich, denn Hafenschlick, den man nicht mehr in den eigenen Gefilden haben will, soll künftig außerhalb des Hamburger Wattenmeerareals zwischen Neuwerk und der Vogelinsel Scharhörn verklappt werden, was den grünen Bundestagsabgeordneten Stefan Wenzel dazu getrieben hat, die Rückgabe Neuwerks an Niedersachsen zu fordern. Wenzel ist übrigens ein aus Göttingen stammender Politiker, den die Grünen nach Cuxhaven verklappt haben, weil sich aus Südniedersachsen ein Jürgen Trittin einfach nicht nach anderswohin verklappen lässt. Zuviel Blei im Schlick.

Die Hamburger Opposition (immerhin gibt es dort so etwas) hat angesichts der Verklappungsaktion, die den Niedersachsen verständlicherweise überhaupt nicht passt, jetzt einen „nationalen Schlickgipfel“ mit allen Elbanrainern vorgeschlagen, auf dem man eine „langfristige Sedimentstrategie“ entwickeln könnte. Sedimentstrategie ist auch so ein schönes Wort. Wie wäre es, schlagen wir aus der Vorharzzone vor, mit einer echten Hafenstrategie, die verhindert, dass man die arme, alte Elbe immer wieder ausbaggern muss, damit die dicken Pötte zu den Hamburger Pfeffersäcken gelangen können? Und wo bleiben die neuen Freibeuter, die den Hamburger Pfeffersäcken von Neuwerk aus Respekt einflößen? Störtebeker, wann kommst Du zurück? Und: Wann endlich wird die Insel Sansibar gegen Helgoland zurückgetauscht?

Flügellose Kühe fliegen durch die Lüfte

Witz bewiesen diese Woche die Beamten der Polizeiinspektion Emden/Leer, die eine Bildmontage von einer Kuh verfertigten, die über einen Deich und eine ostfriesische Landschaft hinwegfliegt. Nun möchte keiner von einer herumfliegenden Kuh erschlagen werden, auch war die Bildmontage kein verkappter Aufruf zu viehischer Gewalt, sondern eine Warnung vor zu viel frischer Luft in stürmischen Zeiten: „Wir hebben een bietje Wind in Oostfreesland. Ji muten vörsichtig fahren un uppassen“, schrieben die Beamten dazu auf Plattdeutsch. Hoffen wir, dass die Winde sich wieder legen und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mit seiner Corona-Sentenz recht behält, nach der nach der von ihm selbst angeordneten „Winterruhe“ nun ein „Frühlingserwachen“ folgen soll. Wat et ohl gifft ...

Von Michael B. Berger