Hannover

Ein reuiger Sünder bekommt eine zweite Chance. Im Grunde ist das ein ehrenwertes christliches Prinzip. Doch im Fall des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße stößt es an Grenzen. Papst Franziskus hat in dieser Woche – nach geschlagenen sechs Monaten – entschieden, dass Heße trotz Pflichtverletzungen im Umgang mit sexualisierter Gewalt im hohen Kirchenamt bleiben soll. Da entsteht der Eindruck, dass eine Institution sich selbst Vergebung gewährt – und dass die katholische Kirche, die doch moralische Maßstäbe setzen will, die Messlatte in eigener Sache lieber nicht so hoch hängt. Schon gar nicht, wenn die Personaldecke dünn ist.

Bleibt folgenlos, was Bischöfe sagen?

Zu recht kritisieren führende Laien vom Zentralkomitee der Katholiken die Entscheidung. Für viele Opfer ist diese ein Schlag ins Gesicht. Wie Heße – oder sein ebenfalls diskreditierter Kölner Amtsbruder Rainer Maria Woelki – ihr Amt angesichts des Vertrauensverlustes noch mit Autorität ausüben sollen, ist schleierhaft. Wenn es folgenlos bleibt, was Bischöfe sagen und tun, warum sollte ihr Wort dann noch Gewicht haben?

Stefan Heße, katholischer Erzbischof von Hamburg, wollte auf sein Amt verzichten, der Papst lehnt dies jedoch ab. Quelle: Axel Heimken/dpa

Die Kirche erlebt eine Kernschmelze

Angesichts solcher Entscheidungen wachsen unter Gläubigen die Zweifel daran, dass sich diese Kirche aus sich selbst heraus wirklich erneuern kann. Ohnehin können immer weniger Katholikinnen und Katholiken die offizielle Lehre noch mittragen. Es ist nicht ein kleines Häuflein rebellischer Aktivistinnen, die gegen Pflichtzölibat und Benachteiligung von Frauen oder Homosexuellen eintreten. Es ist längst die übergroße Mehrheit der Kirchenmitglieder hierzulande. Mittlerweile kehren aber auch hoch engagierte, tiefgläubige Menschen ihrer Kirche den Rücken, weil sie sich jenseits einer Institution, die ihnen zunehmend fremd wird, eine individuelle Spiritualität bewahren wollen. Die Kirche erlebt eine Kernschmelze.

Missbrauchsstudie in Hildesheim

Erst in dieser Woche hat eine Studie in Hildesheim wieder deutlich gemacht, wie dreist einzelne Bischöfe in der Vergangenheit Verbrechen vertuscht haben. Der aktuelle Hildesheimer Bischof, Heiner Wilmer, zieht daraus eine dramatische Lehre: „Wir kommen an einer Reform der katholischen Sexualmoral nicht vorbei“, sagt er. Tatsächlich erkennt mittlerweile wohl eine Mehrheit unter den deutschen Bischöfen, dass die unseligen Missbrauchsfälle begünstigt wurden durch klerikale Überhöhung von Priestern, Autoritätsgläubigkeit und eine Sexualmoral aus dem 19. Jahrhundert. Doch kaum war in Deutschland ein Reformdialog zu diesen Themen angelaufen, der „Synodale Weg“, schob der Vatikan Veränderungen vorsorglich einen Riegel vor.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Erosion der Kirche schreitet derweil aber weiter voran. Wenn es nicht bald eine echte Erneuerung gibt, ist ihr Weg in die geistliche und gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit nur noch schwer umzukehren.

Von Simon Benne