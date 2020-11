Niedersachsens SPD-Landtagsfraktionschefin Johanne Modder drängt gewöhnlich nicht mit kantigen Vorschlägen an die Öffentlichkeit. Umso bemerkenswerter, dass Modder jetzt Überlegungen zur Schuldenbremse ins Spiel bringt. Die Sozialdemokraten haben die Selbstverpflichtung des Staates, auf neue Schulden zu verzichten, nie sonderlich geliebt, aber in Koalitionen stets mitgetragen. Nun, da das Coronavirus grassiert und nicht nur die Moral der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch deren wirtschaftliche Grundlagen strapaziert, will Modder die Selbstbescheidung des Staates anheimgeben. Dass sie bewusst von der Bundesebene spricht, hat einen einfachen Grund. Würde dies die SPD nur für Niedersachsen fordern, wäre die große Koalition in Hannover sofort am Ende.

Statt beten nur noch klotzen?

Aber in der Sache geht die SPD-Politikerin in die falsche Richtung. So geboten es im Augenblick auch scheint, in der Krise auf Pump zu helfen, so gefährlich ist es bereits auf mittlere Sicht. Denn die goldenen Jahre, in denen der Staat mit den Milliarden um sich werfen konnte, sind nicht erst seit Corona vorbei. Bundesfinanzminister Olaf Scholz plant für 2021 mit 96 Milliarden Euro eine Neuverschuldung, die zehnmal so hoch ist als es eigentlich die Schuldenbremse erlaubt. Das Land Niedersachsen hat mit 8 Milliarden Euro ein immens großes Investitionspaket geschnürt. Not lehrt in diesen säkularen Zeiten nicht mehr beten – sondern klotzen, dass einem schwummrig werden kann.

Doch sollte, die kluge Frau baut vor, schon heute viel mehr Gedankenschmalz darauf verwendet werden, was denn verzichtbar wäre nach der Krise. Denn ein derart aufgeblähter Staat wie heute lebt letztlich nur auf Kosten seiner (noch verdienenden) Bürger.

Von Michael B. Berger