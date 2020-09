Hannover

Sie war von Anfang an ein ungeliebtes Kind. Dabei hatten sich ihre Geburtshelfer, Sozialdemokraten und Grüne in Hannover, stets um gute Worte für das Projekt bemüht. Doch jetzt wird die Pflegekammer Niedersachsen im dritten Jahr ihres Bestehens einfach abgewickelt, weil sie zu viele Feinde hatte – die Gewerkschaften wie die Unternehmerverbände. Vor allem aber viele Pflegende. Denn wenn sich bei der Befragung zur Zukunft eines höchst umstrittenen Projekts mehr als siebzig Prozent dagegen aussprechen und sich überhaupt noch nicht einmal 25 Prozent daran beteiligen, zeigt dieses Desinteresse, dass die Kammer keine Zukunft haben kann. Sie ist vor allem an sich selbst gescheitert.

Von Anfang vermintes Gelände

Das fing kurz nach der Gründung bei den Mitgliedsbeiträgen an. Um es einfach zu machen, sollten erst einmal alle Mitglieder den Höchstbeitrag zahlen, was bei einer Klientel, die ohnehin viel zu wenig verdient, erheblichen Unmut auslöste. Bereits Ende 2018 hatten mehr als 40 000 Menschen eine Onlinepetition gegen den Fortbestand der Kammer unterzeichnet. Doch anstatt die Kräfte zu bündeln, zerfleischte sich das Präsidium der Kammer unter einer überforderten Präsidentin selbst, bis die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder das bereits von der Gewerkschaft Verdi verminte Gelände verließ. Die rot-schwarze Regierung raffte sich zu einem letzten Rettungsakt auf (obwohl bei der CDU schwere Zweifel nisteten) und sicherte der Kammer einen Sechs-Millionen-Zuschuss zu, um die leidige Diskussion um den Pflichtbeitrag in der Kammer zu beenden. Ein Irrtum, wie sich zeigte. Denn das Kammerpräsidium wollte das Geld gar nicht haben. Man wolle doch selbstständig bleiben.

Nun wird das Projekt beendet, das auch die Beamten im Sozialministerium mit spitzen Fingern angefasst haben. Dabei wollte man der Pflege doch endlich „eine Stimme geben“. Aber der Chor aus der Pflegekammer lieferte so schiefe Töne, dass viele sich genervt und erschreckt abwendeten. Selbst die zum Schluss abgekündigte große Evaluation mit der Frage an die Mitglieder, ob sie die Kammer wollten oder nicht, war so unprofessionell vorbereitet, dass sich noch heute Gerichte damit beschäftigen.

Ministerin ganz unbeteiligt?

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann trat gestern vor die Presse so unbeteiligt, als hätte sie mit all’ dem nichts zu tun. Sie habe noch als SPD-Bundestagsabgeordnete stets betont, dass man so eine Kammer „nicht von oben“ verordnen könne. Gewiss, die gröbsten Fehler waren schon vor dem Amtsantritt Reimanns im November 2019 geschehen. Sie konnte das von vielen ungeliebte, ja sogar verhasste Kind nicht retten. Jetzt stehen die Steuerzahler vor einem Scherbenhaufen. Aber, was noch schlimmer wiegt, viele Pflegende selbst, denen wohlmeinende Politik einen Beistand an die Seite stellen wollte. Aber warum sollte das, was schon bei Kindern nicht klappt, bei Erwachsenen funktionieren?

