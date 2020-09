Göttingen

Die Zahl der Coronainfizierten steig bundesweit an. Noch ist die Lage in Göttingen wenig dramatisch, aber auch die Grippesaison steht bevor. Wer sollte sich impfen lassen und wie kann man Grippe, Corona und Erkältung unterschieden? Fragen an Prof. Helmut Eiffert, niedergelassener Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Der langjährige Universitätsprofessor arbeitet heute im Labor „wagnerstibbe“, Amedes Göttingen.

Mit Beginn des Herbstes nehmen in der Regal auch Atemwegserkrankungen wie Schnupfen, Husten und grippale Infekte zu. Wie kann jemand, der erkrankt ist, eine Erkältung von einer Corona-Infektion unterschieden?

Eindeutige Antworten geben dazu nur mikrobiologische Testverfahren. Allein anhand der klinischen Symptome ist es kaum möglich, eine Infektion mit einem Rhinovirus, Influenza-Virus von einer Corona-Infektion zu unterscheiden.

Heißt das, jeder, der eine Erkältung oder Grippe bekommt, sollte einen Corona-Test machen?

Nein. Es ist gar nicht machbar, dass alle Menschen mit einfachen Erkältungen auf Corona getestet werden, das geben auch die Labor-Kapazitäten kaum her.

Welches sind denn die Anzeichen dafür, dass jemand getestet werden sollte? Ist es Fieber, wie Gesundheitsminister Jens Spahn ja mit seinen „Fieberambulanzen” impliziert?

Nein, so einfach ist es leider nicht. Zunächst einmal sollte jeder niedergelassene Arzt, der einen Verdachtsfall berät, die lokalen Verhältnisse berücksichtigen. Derzeit ist die Region Göttingen ja ein fast weißer Fleck auf der Corona-Landkarte. Das heißt, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein Infekt gleich eine Corona-Infektion bedeutet. Bislang gibt es auch noch keine Influenza-Fälle die mir bekannt sind.

Woher wissen denn die Hausärzte über die lokale Verbreitung Bescheid?

Das niedersächsische Landesgesundheitsamt wertet ab dem 1. Oktober wieder die Daten von etwa 50 Referenzpraxen in Niedersachsen aus. Schlagen dort Influenza , Corona oder andere respiratorische Viren auf, erfahren es die Mediziner aus einem wöchentlichen Newsletter mit den aktuellen Infektionszahlen.

Welche Parameter einer Erkrankung sind die stärksten Hinweise auf eine mögliche Corona-Infektion?

Fieber ist es jedenfalls nicht, denn die Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass etwa 40 Prozent aller mit Covid-19-Patienten darunter leiden. Etwa 20 Prozent der Infizierten bekommen Husten, zehn Prozent Halsschmerzen.

Und was ist mit dem Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn?

Das ist in der Tat häufig ein Hinweis auf Corona. Eine Veränderung des Geruchs- und oder des Geschmackssinns ist derzeit eines der stärksten Kriterien. Zumindest ist es häufiger als Fieber.

Was raten Sie Menschen, die Grippe- oder Erkältungssymptome wie Schnupfen, Husten, Heiserkeit haben?

Zunächst einmal sollte man zuhause bleiben und beobachten, wie die Erkrankung verläuft. Wer sich über mehrere Tage unverändert krank fühlt, sollte seinen Arzt kontaktieren und um Rat fragen.

Derzeit steigen ja erwartungsgemäß die Infektionszahlen wieder an. Auffällig ist, dass aber kaum Patienten im Krankenhaus behandelt werden müssen. Woran liegt das?

Wir beobachten, dass sich vor allem jüngere Patienten anstecken, beim Reisen, Fußball oder beim Feiern. Die erleiden in den meisten Fällen keine schweren Verläufe. Mit den steigenden Zahlen ist es jetzt vor allem wichtig, die älteren und vorerkrankten Menschen vor einer Ansteckung zu schützen.

Was meinen Sie in Hinblick auf Corona mit “älter”?

Ab einem Alter von 70 Jahren wird es kritisch, ab Mitte 60 sollte man schon sehr vorsichtig sein. Derzeit gibt es wenige Infektionen in der Region, aber das kann sich sehr schnell ändern. An diesem Punkt sollten wir aufpassen.

Der Ethikrat hat ja aktuell von der Einführung eines Immunitäts-Ausweises abgeraten. Ist das richtig?

Absolut. Wir wissen immer noch zu wenig über die Abwehr der Coronaviren. Das war auch ein Grund, um den Ausweis bisher nicht zu empfehlen. Die Immunitätslage scheint bei den Menschen individuell sehr unterschiedlich auszufallen. Das muss wissenschaftlich geklärt werden – auch um auch einen Impferfolg zu beurteilen wenn der Impfstoff zugelassen ist.

Wenn ich einen negativen Corona-Test habe, könnte es sein, dass ich einer Influenza leide?

Natürlich, die Möglichkeit besteht. Wir etablieren in unserem Labor derzeit ein PCR-Testverfahren, dass Corona- sowie Influenza-Viren in einem Abstrich parallel nachweisen kann. Noch ist das aber nicht die Regel. Neu sind auch Antigen-Tests, die als schnelles Verfahren zum Einsatz kommen könnten. Diese Tests könnten als ein zusätzliches Werkzeug in Arztpraxen und Notaufnahmen der Kliniken eingesetzt werden, um zu zeigen, ob jemand eine hohe Viruslast trägt und als Überträger vermutet werden kann. Diese Tests, die nur medizinische Fachkräfte durchführen sollten, müssen sich noch bewähren. Wenn sie automatisiert werden können, wäre das Verfahren vermutlich weiter einzusetzen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt die neuen Tests bisher aber noch nicht.

Die Grippesaison steht noch bevor. Wem raten Sie zu einer Impfung?

Menschen über 60 Jahren, Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und Schwangere sollten sich impfen lassen. Zusätzlich sollten die über 60-Jährigen sich auch einmalig gegen Pneumokokken impfen lassen.

Und zum Schluss ein Ausblick. Womit rechnen Sie?

Ich rechne mit steigenden Corona-Zahlen, wenn wir uns wieder mehr in geschlossenen und trockenen Räumen aufhalten. Die Verbreitung des Coronavirus durch Tröpfchen und Aerosole ist mittlerweile kaum noch umstritten. Möglich ist auch, dass es weniger Influenza-Fälle gibt, da das Tragen von Masken , Abstand halten und die hygienischen Maßnahmen das Risiko einer Ansteckung minimiert. Bei Influenza spielt die Tröpfchen-Infektion die wesentlich Übertragungsrolle.

Von RND/Britta Bielefeld