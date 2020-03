Hannover

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr noch einmal zurückgegangen und damit auf einen niedrigen Wert wie vor etwa 50 Jahren. Das berichtete Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) bei der Präsentation der Kriminalstatistik für das Jahr 2019. Auch auf anderen Kriminalitätsfeldern gab es Rückgänge. Insgesamt blieb die Zahl der registrierten Straftaten im Land mit 506.582 ungefähr auf Vorjahresniveau (minus 3 Prozent). Gleichzeitig wuchs aber die Zahl der Opfer von Straftaten um 2,13 Prozent auf mehr als 101.000. Ein wesentlicher Grund für diesen Anstieg sei häusliche Gewalt, sagte Pistorius. Der Minister hob hervor, dass die Aufklärungsquote mit 63,44 Prozent den besten Wert seit 1990 habe. „Trotz des Rauschens in den sozialen Medien: Wir leben in historisch sicheren Zeiten“, sagt Pistorius.

Wohnungseinbrüche

Die Zahl der Wohnungseinbrüche sank im vergangenen Jahr um 1746 auf 9456 Fälle. Bemerkenswert dabei sei, dass sich der Rückgang auf alle Regionen erstrecke, es also etwa keine Gegensätze zwischen Stadt und Land gebe. Pistorius und Landespolizeipräsident Axel Brockmann führen dies auch auf bessere polizeiliche Prävention gegen Einbrüche zurück wie auch auf technische Vorkehrungen, etwa verstärkte Türen und Fenster sowie andere Maßnahmen. Dies zeige sich auch daran, dass viele Einbruchsversuche abgebrochen werden müssten. So sei die Einbruchsversuchsquote noch einmal um 1,18 Prozentpunkte auf jetzt 42,21 Prozent gestiegen.

Opferzahlen steigen leicht an

Die Zahlen der Opfer von Straftaten sind im vergangenen Jahr leicht gestiegen und zwar um 2,13 Prozent. So wurden im vergangenen Jahr 101320 Personen Opfer einer Straftat, 2111 mehr als 2018. Nach Einschätzung des Innenministeriums hingen die höheren Opferzahlen damit zusammen, dass es eine deutliche Steigerung der Opferzahlen bei häuslicher Gewalt gegeben habe. So wurden im vergangenen Jahr 20.166 Fälle häuslicher Gewalt registriert, 687 mehr als im Jahr davor, was einer Steigerung von 3,53 Prozent entspricht. Pistorius führt dies sowohl auf eine Gesetzesänderung zurück als auch auf ein verändertes Anzeigeverhalten. Dies sei bei häuslicher Gewalt lange sehr zurückhaltend gewesen. Die Kriminalität verlagere sich immer mehr aus dem Dunkel- ins Hellfeld.

Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte

Mehr zur Anzeige gebracht werden auch Tätlichkeiten gegen Polizeibeamte, was sich in gestiegenen Opferzahlen äußert. So sei die Polizeigewalt im vergangenen Jahr auf 3260 Fälle angestiegen (Anstieg um 8,52 Prozent), 1260 Beamtinnen und Beamte seien verletzt worden, davon 12 schwer. Die Polizisten, so Pistorius, würden nicht mehr alles hinnehmen – und das sei gut so. „Gewalttäter müssen auch in diesem Fall Konsequenzen verspüren, denn das schreckt ab, beugt vor und trägt zum Schutz der Beamtinnen und Beamten bei.“

Messerangriffe leicht zurückgegangen

Leicht zurückgegangen sind im vergangenen Jahr die sogenannten Messerangriffe, wobei die Kriminalisten bereits die Bedrohung mit einem Messer als Angriff werten. 2018 gab es in Niedersachsen 2218 Messerangriffe (2018 waren es 2395, das Jahr zuvor 2290). Häufig bliebe es bei Bedrohungen und blieben gut 63 Prozent der Opfer auch unverletzt. Aber 2019 habe es auch 110 Schwerverletzte gegeben und 19 tödlich Verletzte. Meistens, so Polizeipräsident Brockmann, spielten sich die Attacken im häuslichen Bereich ab, meist seien Männer die Tatverdächtigen (knapp 87 Prozent), zu einem Gutteil auch Minderjährige (15 Prozent). 37 Prozent der Tatverdächtigen seien nicht deutsch. Aufgrund der hohen Anteile junger Männer bei den „Messertätern“ sei die Gruppe der Nichtdeutschen überrepräsentiert, merkt das Ministerium an.

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Aufgrund eines veränderten Anzeigeverhaltens und einer Verschärfung des Sexualstrafrechts sind auch die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung hochgegangen – von 6669 im Jahr 2018 auf 8045 im vergangenen Jahr. Polizeipräsident Brockmann erläutert, dass der Anstieg auch mit automatisierten Anzeigen zur Verbreitung von Kinderpornografie zusammenhänge, die oft auch von Jugendlichen ja sogar von Kindern völlig unreflektiert weitergereicht würden. Allein 1444 Fälle dieser hin- und hergeschickten Pornodateien habe es im vergangenen Jahr gegeben. Die Anzahl der Nötigungsdelikte sei hingegen von 1322 auf 1286 Fälle zurückgegangen.

Flüchtlingskriminalität geht zurück

Seit 2015 lässt Niedersachsen die Kriminalitätszahlen von Flüchtlingen auswerten. Im Jahr 2019 sei die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge um 12,18 Prozent auf 16920 Personen gesunken. Wenn man noch die ausländerrechtlichen Verstöße (etwa das Überqueren der Staatsgrenze, ohne einen Asylantrag gestellt zu haben) außer Betracht lasse, ergebe sich sogar ein Rückgang von mehr als 14 Prozent im Vergleich zu 2018.

Von Michael B. Berger