Haffkrug

In großer Gefahr befanden sich am Sonnabendmittag zwei Jugendliche, ein 15 Jahre altes Mädchen und ein ebenfalls 15 Jahre alter Junge, in der Lübecker Bucht. Sie waren vor Haffkrug mit ihrem Stand-up-Brett abgetrieben. Freiwillige Retter des Seenotrettungsbootes „ Hans Ingwersen“ von der Station in Travemünde der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) entdeckten sie zufällig während einer Kontrollfahrt und retteten sie aus der Ostsee.

Keine Chance, allein an Land zu kommen

Die Jugendlichen kamen mit einem mächtigen Schrecken davon. Sie seien ohne Chance gewesen, von allein wieder das rettende Ufer zu erreichen, erklärten die Seenotretter. Mit ihrem Boot waren die freiwilligen Retter aus Travemünde routinemäßig im Revier ihrer Station unterwegs, als sie gegen 13 Uhr auf die beiden Jugendlichen im Wasser aufmerksam wurden: Nur mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet waren das Mädchen und der Junge bereits etwa 300 bis 400 Meter weit vom Haffkruger Strand abgetrieben. Verzweifelt versuchte einer der beiden, mit heftigen Paddelbewegungen zurück zum Strand zu kommen. „Uns war sofort klar: Bei ablandigem Westwind um vier Beaufort haben sie keine Chance mehr, aus eigener Kraft den Strand zu erreichen“, berichtete Bootsführer Patrick Morgenroth.

Jugendliche waren entkräftet und unterkühlt

Sofort änderten die Seenotretter ihren Kurs und näherten sich mit der „ Hans Ingwersen“ vorsichtig den Jugendlichen. Sie nahmen die beiden sowie ihr Brett über die Bergungspforte an Bord. Das Mädchen und der Junge waren bereits entkräftet und leicht unterkühlt. Nach eigenen Angaben hatten sie schon eine Weile vergeblich versucht, wieder an Land zu kommen. Die Wassertemperatur betrug in dem Seegebiet zur Unglückszeit rund 17 Grad, die Lufttemperatur 15 Grad.

Seenotretter übergaben Kinder an DLRG

Die Seenotretter fuhren mit den beiden sehr erleichterten Jugendlichen in Richtung Küste. Etwa 50 Meter vor dem Haffkruger Strand mussten sie aufgrund der geringen Wassertiefe mit der „ Hans Ingwersen“ stoppen. Die letzten Meter schob ein Rettungsmann im Überlebensanzug die Jugendlichen auf dem Stehpaddelbrett sitzend an Land. Dort übergab er sie an Mitarbeiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG). Anschließend setzten die Seenotretter ihre Kontrollfahrt fort.

Von Lübecker Nachrichten