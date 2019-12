Hakenkreuze im Wappen? Swastiken im Schlosssaal zu Wolfenbüttel irritieren Besucher

Wolfenbüttel

Es ist, wenn man Dietrich Wollschlaeger folgt, ein „Skandal“: Da sind doch mitten in Wolfenbüttel, im Renaissancesaal des altehrwürdigen Schlosses, auf einem Kamin Hakenkreuze zu sehen. Gleich drei. Und weit und breit keine Erklärung, womit es der Betrachter hier zu tun hat. Dietrich Wollschlaeger sagt, das rege ihn auf. „Und ich werde es nicht auf sich beruhen lassen.“

Dietrich Wollschlaeger ist ein hannoverscher Anwalt mit Wohnsitz in Wolfenbüttel, und als Bürger, nicht als Anwalt, hat er jüngst den Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt innerhalb der Schlossmauern besucht. Im Saal, in dem auch Hochzeitsfeiern und Empfänge stattfinden (Eigenwerbung: „Hier werden Veranstaltungen zum Ereignis“), findet sich an einer Wand ein historischer Kamin, und zu dem Kamin gehört ein Wappen, das eine Ritterrüstung mit Schild zeigt. Auf dem Schild, ziemlich groß: ein Hakenkreuz.

Das ist noch nicht alles: Oben über dem Ritterhelm sieht man noch zwei Kreuze, kleiner zwar, aber Hakenkreuze, eines mit den Haken nach rechts, das andere nach links. „Da werden vielleicht jüdische Gäste durch Schloss geführt und finden unkommentiert Hakenkreuze?“, echauffiert sich Anwalt Wollschlaeger.

„Nein“, sagt Thomas Raedlein. „Keine Hakenkreuze. Swastiken.“ Raedlein ist Sprecher der Wolfenbütteler Stadtverwaltung, und das mit den Hakenkreuzen ist für ihn wichtig, denn ein Hakenkreuz ist ein verfassungsfeindliches NS-Symbol, eine Swastika ist ein altes religiöses Glückszeichen. Raedlein wirkt (was er zurückweist) ein wenig pikiert, dass er sich plötzlich mit 12.000 Jahre alten Emblemen befassen muss, die seit 400 Jahren auf einem Kamin prangen, der seit fast 70 Jahren im Schloss steht. Nur, weil gerade mal ein Anwalt einen Blick drauf geworfen hat.

Kamin von 1609

Raedlein fasst die Fakten zusammen: Die Swastiken auf dem Kamin gehören zu dem Wappen einer Patrizierfamilie namens Raven aus Einbeck. Um 1600 heiratete eine Anna Raven den Braunschweiger Bürgermeister Henning Schrader. Das Ehepaar bezog ein Haus in Braunschweig, 1609 wurde darin der Kamin samt Wappen aufgestellt. Weil das Haus im Krieg beschädigt und dann abgerissen werden musste, kam der Kamin 1951 in den Renaissancesaal des Wolfenbütteler Schlosses.

Wollschlaeger hatte zuvor die Vermutung geäußert, die Nationalsozialisten hätten das Zeichen vielleicht in das alte Wappen hineinmontiert, schließlich sei Wolfenbüttel ein „tiefbraunes Nest“ gewesen. Ersteres stimmt nicht, Zweiteres schon: Bereits 1922 wurde in Wolfenbüttel die erste norddeutsche NSDAP-Ortsgruppe gegründet; die NS-Geschichte ist in einem im vergangenen Jahr erschienenen, von der Stadt geförderten Buch ausführlich dokumentiert.

Warum es bisher niemand für nötig befunden hat, eine Infotafel neben den Kamin zu hängen, die die Geschichte der Feuerstätte und des Wappens und die Bedeutung der Kreuze erläutert, ist nicht ganz zu klären. Man habe bisher keinen Bedarf gesehen, jetzt werde man das nachholen, sagt Raedlein.

Das kann sich dann Anwalt Wollschlaeger als Verdienst ans Revers heften. Er erwägt aber auch eine Anzeige gemäß Paragraf 86a Strafgesetzbuch (Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen). Deren Erfolgsaussichten allerdings dürften nicht allzu hoch sein.

Was ist eine Swastika? Die Swastika ist ein altes asiatisch-europäisches Symbol beispielsweise aus dem Hinduismus oder Buddhismus. Es stellt mutmaßlich eine Art Sonnenrad dar, das Wort Swastika bedeutet im Sanskrit „Heilsbringer“. Die ältesten Zeichen dieser Art wurden auf 10000 Jahre v. Chr. datiert. Es gibt Swastiken mit nach links oder nach rechts weisenden Haken, sie können gerade oder gebogen sein. Als Hakenkreuz bezeichnete man vom 18. Jahrhundert an Swastiken, die in Wappen auftauchten. Die Nazis haben die Bedeutung der Swastika umgebogen zum Zeichen für eine angebliche Rasse der Arier. Sie machten sie, um 45 Grad gedreht, zu ihrem Parteiabzeichen. Dessen Verwendung ist seit 1945 in Deutschland im Allgemeinen verboten.

