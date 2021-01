Hannover

Bevor die Kultusminister der Länder am Montag darüber diskutieren, wie der Schulunterricht ab dem 11. Januar laufen soll, wächst der Druck auf Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). Der hatte schon Mitte Dezember angekündigt, dass nach den Weihnachtsferien die weiterführenden Schulen – mit Ausnahme des Abiturjahrgangs – ins Modell B mit halben Klassen und wechselndem Präsenzunterricht und Distanzlernen übergehen sollen.

An den Grundschulen soll nach den Ferien weiterhin die gesamte Klasse unterrichtet werden, allerdings gilt dort dann auch eine durchgängige Maskenpflicht. Bislang mussten die Grundschüler nur auf den Gängen und Fluren, teils auch auf dem Schulhof, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die neuen Vorgaben sollen zunächst bis Ende Januar gelten.

Grundschulen sollen selbst über Wechselunterricht entscheiden können

Vor allem gegen die Maskenpflicht im Unterricht laufen Elternvertreter und Bildungsverbände zunehmend Sturm. Es sei Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren nicht zuzumuten, sieben bis acht Stunden eine Maske zu tragen, heißt es. Viele Grundschüler seien zudem nicht in der Lage, einen Mund-Nasen-Schutz über so viele Stunden hygienisch und gesundheitsfördernd zu handhaben, schreibt etwa der Verein Leitungen Niedersächischer Grundschulen in einem Brief an den Kultusminister, der der HAZ vorliegt.

Fraglich sei auch, wie man unter diesen Bedingungen an Ganztagsgrundschulen Frühstücks- und Mittagessenspausen machen könne. Wenn nicht einmal die Mindestvoraussetzungen wie FFP2-Masken für Lehrkräfte und andere Schulmitarbeiter, Trennwände in den Klassen- und Gruppenräumen und Wechselalltagsmasken für Schüler erfüllt seien, könnten die Grundschulen nicht der Corona-Pandemie trotzen, meinen die Rektorinnen und Rektoren. Auch der Landeselternrat fordert seit Langem durchsichtige Acrylwände und Luftreiniger in den Klassenräumen.

Die Grundschulen sollten selbst entscheiden dürfen, ob sie in das Szenario B wechseln wollen oder nicht, schreiben die Grundschulleiter. Von einer Aussetzung der Schulpflicht dagegen halten sie nichts.

Klare Ansage auch fürs zweite Halbjahr gefordert

Tonnes Pläne dürften nicht nur bis zum Ende des Halbjahrs Ende Januar reichen, mahnt die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW), Laura Pooth. Auch für das zweite Halbjahr sei jetzt eine klare Ansage fällig. Die Junge Union (JU) machte sich am Wochenende dafür stark, dass die Jahrgänge 7 bis 13 bis zu den Osterferien nur noch im Wechselmodell unterrichtet werden. Die Schulen könnten nicht ständig - wie im ersten Halbjahr - zwischen den Unterrichtsmodellen hin und her wechseln. Szenario B sei der beste Kompromiss zwischen Infektionsschutz und weitestgehend solider Unterrichtsversorgung. Die digitalen Lernplattformen wie Iserv und Moodle müssten dringend flächendeckend für alle Schulen zugänglich werden.

Die Kultusministerkonferenz trifft sich am Montag extra einen Tag bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise berät. Von einer einheitlichen Linie scheinen die Kultusminister aber weit entfernt zu sein. Während Baden-Württemberg den Präsenzunterricht wieder starten will, setzen Hamburg und Rheinland-Pfalz auf Homeschooling.

Von Saskia Döhner