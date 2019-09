Hamburg/Cuxhaven

Die „ Scheldt River“ zieht ihre Runden, als gäbe es nichts anderes auf der Welt. Sie schiebt sich durch die kurzen Elbewellen, dann dreht sie, fährt zurück, fängt von vorn an. Das, was eigentlich passiert, kann man gar nicht sehen: Die „ Scheldt River“ baggert. Ein Rohr führt zum Flussgrund, Wasserdruck löst dort das Sediment, dann saugt das Schiff den Sand in seinen Bauch. Irgendwann tuckert der grashüpfergrüne Koloss weiter Richtung Elbmündung. Über einer Stelle, die Neufelder Sand heißt, öffnet das Schiff seine Luken. Hier befindet sich, was im Amtsdeutsch als UWA bezeichnet wird: eine Unterwasserablagerungsfläche.

Die Elbvertiefung hat begonnen. 40 Millionen Kubikmeter Sand und Schlick werden aus der Fahrrinne gebaggert, weil die Containerschiffe immer größer und größer werden. Die Kosten betragen 776 Millionen Euro, zweieinhalb mal so viel wie ursprünglich angesetzt.

Quelle: HAZ

Planung seit 2003

Es ist bereits die neunte Elbvertiefung, in Angriff genommen 2003, da war die achte noch nicht ganz zu Ende gebracht. Es gab Einwände und Klagen, das Bundesverwaltungsgericht Leipzig entschied schließlich: Die Pläne seien grundsätzlich rechtmäßig. Am 24. Juli drückten mehrere Leute, darunter Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU), gemeinsam auf einen Knopf – und die „ Scheldt River“ senkte ihren Saugrüssel.

Bernhard Meyer und seine Sachbearbeiterin Melanie Wiegmann breiten eine Elbe-Karte auf dem Tisch im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven aus. Meyer ist Chef der Ämter sowohl in Cuxhaven als auch in Hamburg, für die Elbvertiefung hat er rund 20 Leute. Melanie Wiegmann ist seit 2002 dabei, für Meyer ist es schon die zweite Elbvertiefung, und drei Weservertiefungen hat er auch mitgemacht. Die Grundsatzfrage, ob die Elbvertiefung überhaupt nötig sei, beantwortet er mit einem Satz, wie ihn nur ein deutscher Beamter sagen kann: Die Notwendigkeit ergebe sich daraus, „dass die Vertiefung politisch entschieden worden ist“.

Planen die Umsetzung der Elbvertiefung: Bernhard Meyer, Amtsleiter der Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Cuxhaven und Hamburg, und Melanie Wiegmann, Sachbearbeiterin für Strombau. Quelle: Bert Strebe

Ist sie. Hamburg hat das so beschlossen. Der Bund auch. Aber war es klug? Muss man jeder wirtschaftlichen Entwicklung Steuergeld hinterherwerfen? Wären deutsche oder gar europäische Hafenkooperationen vielleicht sinnvoller? Wozu gibt es quasi um die Ecke, in Wilhelmshaven, mit dem Jade-Weser-Port einen Tiefwasserhafen, für den man keine Elbe ausbaggern muss?

Keine Einbahnstraße mehr

Nicht Meyers Thema. Meyers Thema ist die Umsetzung dessen, was beschlossen wurde. Meyer und Wiegmann erzählen, dass alle Ausbaggerarbeiten in 21 Monaten durchgezogen werden, sie sind stolz auf ein intelligentes Management, das Ablagerungen von Baggergut so wieder im Fluss platziert, dass die Fließgeschwindigkeit des Flusses reduziert wird. Sie erläutern die Bedeutung der „Begegnungsbox“: Da wird die Elbe auf 385 Meter verbreitert, damit zwei Containerschiffe durchpassen, das verdoppelt die Kapazitäten auf 2800 Schiffe pro Jahr – bisher war der Fluss eine Einbahnstraße.

Aber Meyer legt Wert auf die Feststellung, dass die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen „ebenso wichtig“ seien wie der Eingriff selbst. Da geht es beispielsweise um den selten Schierlings-Wasserfenchel, ein Rote-Liste-Kraut, das nur in der Elbe wächst und für die Vertiefung umgesiedelt wird, um neue Biotope, um Vogelschutz. „Das machen wir mit genauso viel Enthusiasmus wie alles andere“, sagt Meyer.

Auf der Seite der Gegner der Elbvertiefung hat sich Enthusiasmus erst mal erledigt. „Es ist frustrierend“, sagt Axel Godenrath von der kleinen Initiative „ Hamburg für die Elbe“. Der Name drückte eine Hoffnung aus: dass sich die Hamburger für ihren Fluss einsetzen würden. Aber seine Mitbürger, sagt Godenrath, seien zu 60 Prozent stolz auf den Hafen, ohne sich für Details zu interessieren.

Prognosen nicht erfüllt

Die Details, die Godenrath meint, sind: Die Prognosen für den Umschlag von Standardcontainern im Hamburger Hafen, also die Begründung für die Elbvertiefung, lagen, als alles geplant wurde, bei bis zu 20 Millionen für 2018. Tatsächlich dümpelt die Zahl seit zehn Jahren bei neun Millionen herum. Der Fluss war mal voller Leben; jetzt, sagt Godenrath, „ist das nur noch eine Fahrrinne“, sauerstoffarm, kaum Fische. Der durch die Vertiefungen gestiegene Wasserdruck spült Sand und Schlick durch den Fluss, die alles zusetzen, im Moment müssen um die 25 Millionen Kubikmeter rausgeholt werden. Jedes Jahr. Künftig wohl noch mehr.

Axel Godenrath von der Intitiative „Hamburg für die Elbe“. Quelle: privat

Und Hamburg werde das Rennen um die großen Containerschiffe sowieso verlieren, vermutet Godenrath. Er hat sich die Häfen in Rotterdam und Antwerpen angesehen: „Da ist Platz, Platz, Platz.“ Der Hamburger Hafen sei dagegen eine „Klitsche“.

Aber die Arbeitsplätze? Die Elbvertiefung, sagt der Hamburger Senat, sichere 154.000 Jobs.

Godenrath lacht beinahe. Da sei jede Friseurin mit eingerechnet, die mal einem Hafenarbeiter die Haare geschnitten habe, sagt er. Wie viele Stellen es genau sind, ist unklar. 18.000 Jobs sollen direkt vom Hafen abhängen, 68.000 direkt von der Hafenwirtschaft, etwa in Logistikunternehmen.

Priele versandet

In Cuxhaven steht Tanja Schlampp in Sichtweite der Kugelbake und deutet über die Strandkörbe hinweg auf das Baggerschiff „Ham 316“. Das sei eines, das den Schlick, der von den Vertiefungen herrühre, aus der Fahrrinne hole, sagt sie. Der Schlick werde nahe am Weltnaturerbe Wattenmeer verklappt und komme mit der Strömung herüber.

Tanja Schlampp war aufgefallen, dass sie kaum noch Wattwürmer und fast keine Garnelen mehr sehen konnte, deswegen hat sie angefangen, sich zu engagieren. Sie zeigt Fotos vom Cuxhavener Watt von früher, fast seidig sieht es aus, und Fotos von heute: schlickverklebt. „Kaum noch Sauerstoff drin.“ Sie holt Wattkarten von 2006 und von 2018 aus der Tasche, ein deutlicher Rückgang der Priele ist zu sehen. „Verlandung“, sagt sie. „Woher wohl.“

Tanja Schlampp hat zwei Petitionen gestartet, sie hat 18.000 Unterschriften bekommen. Passiert ist: nichts. In ihrer Stimme schwingt Fassungslosigkeit darüber mit, dass das geht: dass aus wirtschaftlichen Gründen das Ökosystem Elbe und das Watt riskiert werden und man über die Meinung von Tausenden einfach hinweggeht.

Tanja Schlampp, Wattschützerin aus Cuxhaven, kämpft gegen die Elbvertiefung. Quelle: Bert Strebe

Aus Cuxhaven kommt noch eine Mail. Sie stammt von Klaus Schroh, der mal Kapitän war und heute zum Nabu Cuxhaven gehört. Im Anhang der Mail: Ein Artikel vom 20. August 2019 aus dem in Hamburg erscheinenden Blättchen „Täglichen Hafenbericht“. Der Hamburger Wirtschafts- und Hafensenator Michael Westhagemann, heißt es dort, habe gesagt, der Trend zu immer noch größeren, noch breiteren Containerschiffen könne so nicht weitergehen.

Es klingt wie ein schlechter Scherz. Aber es ist keiner.

Die Geschichte der Elbvertiefungen Ursprünglich war die Elbe teilweise nur zwei Meter tief. Und bereits im 15. Jahrhundert bereitete der Schlick im Hamburger Hafen der Schifffahrt Probleme. Anfangs bekämpfte man ihn von Hand, mit Schaufeln und Eimern und Keschern. 1818 begann die Zeit der regelmäßigen Vertiefungen, in jenem Jahr auf 3,50 Meter. 1834 wurde erstmals ein Dampfbagger eingesetzt. Anno 1914 wurde die Fahrrinne auf 9 Meter Tief gesetzt, damals zeigte sich auch schon das Problem der Versandung: Der Fluss wurde schneller, die Tiede wurden höher durch die Ausbaggerungen. Deswegen musste erstmals auch der Lauf der Elbe reguliert werden. Und so ging es weiter: 1950 (Tiefe: 10 Meter von Hamburg bis Cuxhaven), 1962, 1978 (mit Deicherhöhung), 2000. Die jetzt begonnene Elbvertiefung ist die neunte. Pötte mit einem Tiefgang von 13,5 Metern sollen jederzeit den Hamburger Hafen erreichen können. Auf einer Flutwelle schwimmend dürfen sie auch 14,5 Meter Tiefgang haben.

Wie steht Niedersachsen zur Elbvertiefung? Die politische Einschätzung der Elbvertiefung in Niedersachsen ist ein bisschen ambivalent. Offiziell hat das Land, wie Schleswig-Holstein, dem Vorhaben zugestimmt. Die vorrangigste Sorge war dabei nicht die Umwelt, sondern die Deichsicherheit. Tatsächlich gibt es auch erhebliche wirtschaftliche Bedenken, beispielsweise bei den Apfelbauern im Alten Land, wegen einer möglichen Versalzung ihrer Böden. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) hat immerhin unlängst die Frage gestellt, ob die Elbvertiefung, mit ihren Risiken auch für die Artenvielfalt, noch zeitgemäß sei. Das niedersächsische Wirtschaftsministerium unter Bernd Althusmann ( CDU) gibt sich diplomatisch: „Die Erreichbarkeit der Häfen ist von elementarer Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft in Norddeutschland“, sagt ein Sprecher und meint damit auch Hamburg – um dann ganz vorsichtig eine norddeutsche Hafenkooperation anzusprechen und den Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven ins Spiel zu bringen. Der Port ist Deutschlands einziger Tiefwasserhafen mit uneingeschränkter Erreichbarkeit unabhängig von der Tide. In dem 2012 eröffneten Hafen (Wassertiefe am Kai: 18 Meter) könnte sofort Stückgut in einer Kapazität von 2,7 Millionen Standardcontainern pro Jahr umgeschlagen werden, eine Erweiterung auf 4,2 Millionen ist möglich. Die tatsächliche Menge lag 2018 bei 660000. Der Jade-Weser-Port hat allerdings aus Hamburger Sicht einen gravierenden Nachteil: Er liegt nicht in Hamburg.

Von Bert Strebe