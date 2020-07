Hameln

Ein Hamelner Unternehmen aus der IT-Branche ist in das Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft geraten. Es werde wegen des Verdachts des Betruges und der Urkundenfälschung ermittelt, hieß es. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen Vermögenswerte in Höhe von zirka 24 Millionen Euro zu Unrecht erlangt worden sein.

Am Mittwochvormittag rückten zivile und uniformierte Einheiten der Polizei aus, um zeitgleich neun Objekte zu durchsuchen. An einem Firmensitz in Hameln riegelten Beamte ein weitläufiges Gelände ab. Mit einem zivilen VW-Transporter wurde das geöffnete Rolltor blockiert. Polizisten überwachten den Zutritt zum Grundstück.

Büroräume durchsucht

Unterdessen wurden in dem familiengeführten Unternehmen Büroräume durchsucht und laut Staatsanwaltschaft Datenträger und Geschäftskorrespondenz beschlagnahmt. Ermittler durchsuchten an zwei Orten die Geschäftsräume der Firma, zwei Ferienhäuser, eine Jagdhütte und vier Wohnungen. Laut Staatsanwaltschaft unter Verdacht: der Geschäftsführer des Unternehmens und drei Mitarbeiter.

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge teilte mit, es gehe um das „Sale & Lease back“-Verfahren. Dabei wird Eigentum verkauft, um es dann unmittelbar danach zu leasen. „Es besteht der Verdacht, dass in mindestens zehn Fällen Kreditinstitute durch gefälschte Verträge betrogen worden sind“, sagte Klinge. Am Nachmittag sagte Klinge, es habe bislang keine Festnahmen gegeben. Der in Verdacht geratene Geschäftsführer teilte mit, die Geschäftsführung kooperiere voll umfänglich mit der Staatsanwaltschaft. Zum Stand des Verfahrens könne er „aktuell nichts sagen, da es sich um laufende Nachforschungen handelt“.

