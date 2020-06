Hankensbüttel

Der Gestank muss übel gewesen sein: Die Polizei hat Wasserschildkröten und Papageien aus katastrophalen Zuständen in einer Wohnung in Hankensbüttel ( Landkreis Gifhorn) befreit. Die Tiere stehen unter Artenschutz. Personen meldeten am Freitag einen verwesenden Geruch aus der Wohnung, wie die Polizei am Sonnabendmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge fand die Polizei „desaströse Zustände“ in der Wohnung vor.

Neben den unter Artenschutz stehenden Tiere seien zwei Hunde und Katzen unter den schrecklichen Bedingungen gehalten worden.

Mit Hilfe des Naturschutzbunds Leiferde und des Tierschutzes Isenhagener Land holte die Polizei die Tiere aus der Wohnung. Die Mieter müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

