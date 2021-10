Hannover

Susanne Schrader hat die Ruhe weg. Die Kaffeemaschine, die sie erstmals bedient, zickt und piept alarmierend. Paula (1), der Kleinsten in „ihrer“ aktuellen Familie, ist ein Glas Saft auf dem Tisch umgekippt. Lotta (5) wartet darauf, zum Rugby gebracht zu werden, ihre Zwillingsschwester Mila will zum Spielplatz. Susanne Schrader erledigt eins nach dem anderen, manches gleichzeitig und wirkt wie ein Fels in der Brandung. Was wie alltägliches Familienleben aussieht, ist es in diesem Fall nicht: Die 52-Jährige ist als Dorfhelferin in dem Reihenhaus in Hannover-Ricklingen nur für drei Wochen im Einsatz. In dieser Zeit soll Inga Rauh, die Mutter der Mädchen, von einer Operation am Sprunggelenk genesen und öfter mal die Beine hochlegen.

Dorfhelferinnen sind der „Mercedes unter den Haushaltshilfen“

Wenn wie bei Familie Rauh die „haushaltsführende Person“ aus gesundheitlichen Gründen ausfällt und der Partner oder die Partnerin nicht einspringen kann, zahlt die Kranken- oder Rentenversicherung einige Wochen oder auch Monate lang die Vertretung. Die Aushilfe muss keine besondere Ausbildung haben, darf aber durchaus auch eine fünfjährige Aus- und sozialpflegerische Weiterbildung hinter sich haben wie Dorfhelferinnen – „der Mercedes unter den Haushaltshilfen“, wie Schrader nicht ohne Stolz sagt.

Wobei der Name Dorfhelferin nur noch bedingt trifft. Zwar haben vor mehr als 60 Jahren Landfrauen und Kirche das Evangelische Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen geschaffen, um landwirtschaftliche Haushalte zu unterstützen, wenn die Mutter krankheitsbedingt ausfiel. Mittlerweile machen Höfe aber nur noch ein Viertel der Einsätze aus.

Dorfhelferinnen sollten ursprünglich vor allem in landwirtschaftlichen Familien tätig werden – zwischendurch auch mal im Stall. Quelle: Landvolk Niedersachsen

Dorfhelferinnen arbeiten längst auch in der Stadt

Dorfhelferinnen arbeiten von 25 Stationen aus landesweit und eben längst auch in der Stadt. Inga Rauh in Hannover, Lehrerin in Elternzeit, bekam von einer Nachbarin den Tipp, sich um solch eine Hilfe zu bemühen. Sie selbst konnte nach der OP zunächst nicht auftreten und darf noch immer keine Lasten tragen; ihr Mann musste nach einer Urlaubswoche mit den Töchtern zurück an den Arbeitsplatz.

Obwohl auch Rauh sich über den Begriff Dorfhelferin gewundert hat, ist sie mit ihrer Entscheidung hochzufrieden. „Susi“ habe mit ihr besprochen, was zu tun sei, sich ganz schnell in den Haushalt eingefunden und könne mit den Kindern bestens umgehen. „Ein All-Inclusive-Paket“, schwärmt die 41-Jährige und lacht. „Da darf man sich nicht zu sehr dran gewöhnen.“

Für Susanne Schrader ist dieser Einsatz eine leichte Übung und zudem mit nur kurzer Anfahrt verbunden. In den fünf Jahren, seit sie ihre Weiterbildung zur Dorfhelferin abschloss, ist die gelernte Hauswirtschafterin aus dem Kreis Hildesheim nicht nur bis hoch an die Küste herumgekommen – in solchen Zeiten nächtigt sie in einer Ferienwohnung oder einem Hotel. Sie hat auch sehr schwierige Familienverhältnisse erlebt und dabei manchmal schlucken müssen.

Noch mal schnell sauber machen: Dorfhelferin Susanne Schrader hat sich in der Küche der Familie Rauh schnell zurecht gefunden. Quelle: Samantha Franson

Dorfhelferinnen erleben auch schwierige Familienverhältnisse

Am schlimmsten hat sie drei Wochen in der Grafschaft Bentheim in Erinnerung. Dort habe eine an Depressionen leidende Mutter ständig rauchend vor der Tür gesessen, während die drei Hunde die Wohnung verdreckten, sich Wäscheberge türmten und die kleinen Kinder im Chaos unterzugehen drohten. „Ich habe mein Bestes getan und dann meiner Einsatzleitung gesagt, diese Frau braucht permanente Unterstützung“, erzählt die Dorfhelferin. Doch bei allem Entsetzen habe selbst diese Zeit eine schöne Seite gehabt: „Das waren ganz dankbare Kinder, ein ganz dankbarer Mann.“

Wie Schrader beschreiben auch Kolleginnen die positiven Rückmeldungen als großen Motivator. „Eine Dankbarkeit wird einem entgegengebracht, dass es eine Freude ist“, erzählt Manuela Krüger aus Sehnde. Die 48-Jährige ist Dorfhelferin in Weiterbildung und hat bisher zwei Teilzeit-Einsätze in einer Familie erlebt. Der dreijährige Sohn, um den sie sich kümmerte, habe ihr sofort vertraut. Wie Krüger gehört hat, soll das mit Teenagern manchmal schwieriger sein.

Vor allem wenn die Mutter im Krankenhaus oder in der Reha sei, befürchteten mache wohl, die Helferin wolle die Mutter verdrängen. „Man muss von Anfang an klar stellen, dass man nur die Arbeit der Mutter macht“, sagt Krüger.

So sollen Dorfhelferinnen sein: Schild vor der Weiterbildungsstätte in Loccum. Quelle: Evangelisches Dorfhelferinnenwerk

Dorfhelferinnen lernen, andere Gewohnheiten zu akzeptieren

Im Weiterbildungzentrum in Loccum (Kreis Nienburg) erlernen zurzeit sechs angehende Dorfhelferinnen in Pädagogik-, Psychologie- und weiteren Kursen unter anderem professionelle Distanz. Sie lernen, Tabuzonen – auch in der Wohnung – zu akzeptieren, aber auch andere Gewohnheiten und Sitten. Was ist in einem muslimischen Haushalt zu beachten? Wie reagieren, wenn anderswo die eigenen Ordnungsgrundsätze so gar nicht gelten? „Da wird nicht belehrt und nicht umerzogen“, versichert Weiterbildungsleiterin Gitta Matthes. „Und wenn die Familie immer mit Fertigprodukten kocht und das weiter so will, dann bleibt das so.“

Auch Schrader ist schon mit ihren Ambitionen am Herd auf Vorbehalte gestoßen. „Ich war mal bei einer Familie, wo die Kinder nur drei Mittagsgerichte kannten, darunter Kartoffelbrei“, erzählt sie. „Ich hatte den selbstverständlich aus frischen Kartoffeln zubereitet und habe lange Gesichter geerntet.“ Doch sie habe es nicht persönlich genommen. „Die Kinder mussten schließlich die Abwesenheit der Mutter verkraften, mit mir als Ersatzmutter vorlieb nehmen und auch noch fremden Kartoffelbrei essen.“

Dorfhelferin Schrader ist bei Bedarf auch im Kälberstall im Einsatz

Aus ihrer Kindheit hat sie selbst eine Dorfhelferin aus früherer Zeit in nicht so guter Erinnerung. Als ihre Mutter einmal in Kur war, vor 40 Jahren, sprang diese Dorfhelferin auf dem Bauernhof mit fünf Kindern ein. „Damals ähnelte sie eher einer Fürsorgerin vom Jugendamt“, meint Schrader. Ins Gedächtnis eingeprägt haben sich Milchreis mit Salz und eine Helferin, die viel im Garten saß und sich einen Schal strickte.

Auf landwirtschaftlichen Betrieben ist Schrader im Übrigen selbst gern im Einsatz. Mit ihrer zupackenden Art scheut sich die Hobby-Jägerin nicht, zwischendurch auch mal Kälberbuchten zu fegen, bei Bedarf Hühner zu schlachten oder Kühe zu melken.

Netzwerk verspricht: „Lassen Familien nicht hängen“

Manchmal halten Kontakte über einen Einsatz hinaus. Zu einer 94-jährigen Altenteilerin auf einem Hof in der Heide habe sie ein besonders herzliches Verhältnis entwickelt, erzählt Schrader. Auch sonst hat der professionelle Abstand bisweilen Grenzen – vor allem, wenn eine schwere Krankheit wie Krebs im Spiel ist. Schrader treten Tränen in die Augen, als sie von drei kleinen Kindern erzählt, die ihre Mutter verloren haben.

Der von der Krankenkasse bezahlte Einsatz endet in einem solchen Fall makabererweise am Todestag. Die Dorfhelferin aber hat acht Tage weiter geholfen, hat getröstet und Kuchen gebacken. In solchen Fällen übernimmt das Dorfhelferinnenwerk, das sich auf ein christliches Menschenbild gründet, die Finanzierung der Stunden, wie Weiterbildungsleiterin Matthes berichtet: „Wir lassen die Familien nicht hängen.“

Im Reihenhaus in Hannover beschäftigt sich Susanne Schrader unterdessen mit erfreulicheren Aufgaben. Bevor sie sich der kleinen Paula mit einem Bilderbuch zuwendet, spült sie fix die Brotboxen der Zwillinge ab – vorher hat sie die Mädchen aus der Kita abgeholt. In fremden Haushalten hat sie für alle Fälle immer einen „Notfallkoffer“ dabei, mit einem Sparschäler, einem Zwiebelhacker und einem Satz Lieblingsputzlappen.

Zu Hause muss ihr Mann, der Rentner ist, inzwischen häufig ohne die Hausfrau zurechtkommen. Damit komme er klar, versichert Schrader. „Ich habe ihm jetzt einen Thermomix gekauft und ihn schon zu ein paar Kursen angemeldet.“

Dorfhelferinnenwerk wirbt um Nachwuchs Die Nachfrage ist groß, die Zahl der Dorfhelferinnen reicht dafür nicht aus. Das Evangelische Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen sucht daher ständig nach neuen Kräften. Bewerben dürfen sich zwar auch Männer, bisher haben sich allerdings nur Frauen für diesen Berufsweg entschieden. Jedes Jahr im September beginnt ein Weiterbildungskurs, der auch parallel zu einer bisherigen Erwerbstätigkeit absolviert werden kann. Die berufsbegleitende Weiterbildung setzt sich über 14 Monate aus elf Schulungseinheiten in Loccum (insgesamt 45 Unterrichtstage), zehn Wochen Sozialpraktika sowie Lerneinheiten zu Hause zusammen. Die Sozialpraktika können wohnortnah in der Säuglingspflege, im Kindergarten, bei der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen oder in der Alten-, Kranken-oder Familienpflege abgeleistet werden. Voraussetzung für die Zulassung ist ein Abschluss als Hauswirtschafterin, der bei ausreichender Erfahrung im eigenen Familienhaushalt jedoch in verkürzter Form nachgeholt werden werden kann. Erforderlich sind zudem Praxiserfahrungen in einem landwirtschaftlichen Haushalt. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen nimmt am Ende die Prüfung ab. Bei persönlicher Eignung können Kursteilnehmerinnen schon zuvor als Dorfhelferinnen in Weiterbildung in Teilzeit tätig werden. „Da können sie das Erlernte gleich anwenden“, sagt Renate Kräft, Geschäftsführerin des Evangelischen Dorfhelferinnenwerks in Hannover.

Von Gabriele Schulte