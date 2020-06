Langenhagen

Der rund um die Uhr einsatzfähige Rettungshubschrauber „Christoph Niedersachsen“ am Flughafen Hannover verfügt ab sofort über eine spezielle Isoliertrage. Innenminister Boris Pistorius ( SPD) nahm das neue Equipment am Mittwoch in Augenschein. Die Anschaffung des Systems soll unter anderem in der Corona-Pandemie helfen. Mit der Trage lassen sich hochinfektiöse Patienten transportieren, ohne dass die Besatzung sich einer Ansteckungsgefahr aussetzt und der Hubschrauber anschließend vollständig desinfiziert werden muss.

Das sogenannte EpiShuttle ist quasi eine mobile Isolierstation. Der Patient liegt unter einer durchsichtigen Abdeckung und kann über luftdichte Zugänge an ein Intensivbeatmungsgerät angeschlossen und überwacht werden. Laut DRF Luftrettung, die „Christoph Niedersachsen“ betreibt, kostet das Gerät 40.000 Euro und steht auch nach der Corona-Pandemie für das Gesundheitssystem zur Verfügung – beispielsweise bei künftigen Influenza-Wellen. Ein Viertel der Anschaffungskosten tragen die beiden Stiftungen Sparda-Bank Hannover und Hannoversche Volksbank.

Gerüstet für Anstieg der Corona-Infektionen

„Die Corona-Pandemie hat uns auf drastische Weise noch einmal klar gemacht, wie wichtig eine bestmögliche Ausstattung im medizinischen Bereich ist“, sagte Pistorius. „Dabei ist ein elementarer Baustein, dass unsere Rettungskräfte und das gesamte medizinische Personal vor Infektionen geschützt werden.“ Da nach einem Transport das großflächige Desinfizieren des Hubschrauber-Innenraums entfällt, ist „Christoph Niedersachsen“ zudem schneller wieder einsatzbereit.

Laut DRF-Vorstandsvorsitzendem Dr. Krystian Pracz ist das EpiShuttle entscheidend, um auch gut auf einen möglichen erneuten Anstieg der Zahl der Corona-Infizierten vorbereitet zu sein: „Wir sind froh, das System frühzeitig angeschafft zu haben, denn so sind wir im Ernstfall bestmöglich ausgerüstet.“ Der in Langenhagen stationierte Hubschrauber ist bundesweit der achte der DRF-Flotte, der mit dem System ausgestattet wurde. Er übernimmt größtenteils Intensivtransporte innerhalb Niedersachsens, steht im Bedarfsfall aber auch als Rettungshubschrauber bei Notfällen zur Verfügung.

Von Peer Hellerling