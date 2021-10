Neue Ausstellung in Hannover - Maradona in Meppen, der Papst in Osnabrück: Wie das Landesmuseum mit kleinen Dingen große Geschichten erzählt

Die erste Feuerwehruniform für Frauen, die „Schäfer-Kralle“ für den VW-Käfer – und ein Ehemann aus dem 3-D-Drucker: Hinter diesen Museumsstücken stecken bemerkenswerte Geschichten aus 75 Jahren Niedersachsen. Das Landesmuseum hat sie zusammengetragen – und damit eine überaus ungewöhnliche Ausstellung geschaffen.