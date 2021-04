Hannover/Osnabrück

Was damals geschah, hole ihn immer wieder ein, sagt er. Mehrmals im Jahr überkomme ihn die Erinnerung an das, was er als Kind durchlitten habe. „Der Missbrauch wütet weiter“, sagt Horst E. Im Raum Osnabrück sei er im Alter von sechs Jahren von einem evangelischen Pastor in einer Kita sexuell missbraucht worden. Die Folgen hätten seine gesamte Biografie überschattet: „Es war ein destruktives Leben“, sagt der heute 56-Jährige, der mittlerweile in Berlin lebt und mehrere Therapien hinter sich hat.

Umso mehr schmerzt es ihn, dass er seit Jahren um eine finanzielle Anerkennung kämpfen muss. Die Zusammenarbeit von Bund und Landeskirche kommt in seinem Fall nur quälend langsam voran. Zwei bürokratische Apparate kooperieren so holperig, dass die Aufarbeitung immer wieder verschleppt wird, dazu verschwanden offenbar wichtige Unterlagen.

Tröstende Worte als Antwort

Nach eigener Darstellung schilderte Horst E. sein Schicksal schon 2010 in einem Brief an einen hohen Vertreter der Landeskirche. Er bekam ein Schreiben mit tröstenden Worten. „Hilfsleistungen oder Wiedergutmachung gab es nicht“, sagt er.

In der evangelischen Landeskirche Hannovers, die weite Teile Niedersachsens umfasst, sind von 1945 bis heute bislang 123 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen bekannt geworden. Die meisten ereigneten sich in der Nachkriegszeit in Erziehungsheimen, doch auch Pastoren oder Erzieher aus Kirchengemeinden gehörten zu den Tätern. Im katholischen Bistum Hildesheim wurden mehr als 150 Betroffene Opfer sexualisierter Gewalt.

Erster Antrag vor fünf Jahren

Horst E. stellte im März 2016 erstmals einen Antrag auf eine finanzielle Anerkennungsleistung. Allerdings nicht direkt bei der Kirche, sondern beim Fonds Sexueller Missbrauch, der beim Bundesfamilienministerium angesiedelt ist. Diese Einrichtung ist eine mögliche Ansprechpartnerin, wenn Opfer sich nicht direkt an kirchliche Einrichtungen wenden wollen. Damit begann das langsame Mahlen bürokratischer Mühlen.

„Mich erschreckt, dass es so lange dauert": Vor fünf Jahren stellte Horst E. einen Antrag auf finanzielle Anerkennung des Leids als Missbrauchsopfer. Quelle: Rosine Berlin

Der Fonds brauchte ein Jahr und vier Monate, um herauszufinden, dass für E.s Fall die hannoversche Landeskirche zuständig ist, und um E.s Zustimmung dazu einzuholen, diese anzuschreiben. Diese Bitte um eine Stellungnahme schickte der Fonds, wie er E. mitteilte, am 28. Juli 2017 nach Hannover. Dann geschah wieder lange nichts. Erst „nach zwei Erinnerungsschreiben an die Landeskirche“ habe diese sich nach Darstellung des Fonds am 27. März 2019 zurückgemeldet. Immerhin mit einer positiven Nachricht: Die Kirche erklärte sich bereit, im Fall von Horst E. eine „Leistung zur Milderung der gegenwärtigen Folgen erlittener Gewalt“ zu übernehmen.

„Schreiben nicht auffindbar“

In solchen Fällen begutachtet eine Kommission des Fonds dann die Stellungnahme der Kirche, die daraufhin ein Schreiben des Fonds erhält, in dem dieser sagt, welche Summe die Betroffenen bekommen sollen. Der Fonds erklärt gegenüber Horst E., er habe der Kirche im November 2020 die Entscheidung zur Kostenübernahme geschickt. Ein Kirchensprecher hingegen erklärt, das Schreiben sei „nicht bei der Landeskirche eingegangen oder nicht auffindbar“.

Erst nach einer Anfrage der HAZ setzte sich die Landeskirche noch einmal mit dem Fonds in Verbindung, der die Unterlagen noch einmal nach Hannover schickte. Eine Kirchenmitarbeiterin schrieb Horst E., sie habe Verständnis für seine Verärgerung. Doch nach fünf Jahren ist der 56-Jährige für versöhnliche Worte nicht mehr empfänglich. Er beklagt einen Mangel an Transparenz und Engagement bei der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche: „Mich erschreckt, dass es so lange dauert“, sagt er. „Und wie kann es sein, dass so sensible und persönliche Unterlagen einfach verschwinden?“

Kirche bedauert die Verzögerungen

Kirchensprecher Benjamin Simon-Hinkelmann bedauert die Verzögerungen. „Es tut uns leid, dass es in diesem Fall zu so großen Verzögerungen gekommen ist, wir bitten dafür um Entschuldigung“, sagt er. In der Regel sei die Bearbeitungsdauer sehr viel kürzer. Die Landeskirche habe Horst E. inzwischen das Angebot gemacht, ihm die im Raum stehende Summe jetzt direkt zu zahlen.

Opfer sexuellen Missbrauchs im Bereich der evangelischen Kirche können einen Antrag auf eine Art Schmerzensgeld auch bei der Unabhängigen Kommission der evangelischen Kirchen in Niedersachsen und Bremen, Rote Reihe 6, 31069 Hannover, stellen. Informationen dazu gibt es unter der Telefonnummer (0511) 1241393.

Von Simon Benne