In Brennpunktviertel, in denen viele Menschen auf engem Raum wohnen, steigt die Gefahr von Corona-Infektionen. In Hannover haben darum am Donnerstag Impfungen im Stadtteil Mühlenberg begonnen. Doch nicht jeder, der wollte, erhielt die Spritze. Und aus der Hochhaussiedlung Canarisweg, die eigentlich im Fokus stand, kam kaum jemand.