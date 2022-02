Aus dem ÖPNV-Förderprogramm des Landes sollen rund 45 Millionen Euro in die Region Hannover fließen. Das hat Verkehrsminister Bernd Althusmann am Mittwoch in Aussicht gestellt. Es geht um die Erneuerung von Bahngleisen und Bushaltestellen – und auch in die Diskussion um die MHH-Anbindung kommt offenbar Bewegung.