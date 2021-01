Hannover

Es klingt etwas ungewöhnlich: Der Schulplattform-Anbieter IServ, den bundesweit etwa 4500 Schulen mit 2,3 Millionen Schülerinnen und Schülern nutzen, wirbt für eine schnellstmögliche Rückkehr zum Präsenzunterricht. „Flächendeckendes Homeschooling kann und darf nur das Mittel der Wahl in Ausnahmefällen wie in dieser Pandemie sein“, teilt IServ mit.

Das Unternehmen, das auch viele Schulen in der Region Hannover bedient, war in die Schlagzeilen geraten, weil zum Schulstart nach den Weihnachtsferien am Montag vergangener Woche das Modul für Videokonferenzen flächendeckend nicht funktionierte und damit der für das Homeschooling wichtige Digitalunterricht beeinträchtigt war. Gründe waren Überlastung durch zu hohen gleichzeitigen Andrang sowie ein technischer Fehler.

Anzeige

Firma beklagt Probleme mit veralteten Schulservern

Die Störungsquellen sind nach Angaben von Sprecher Frank Vollmer vonseiten des Unternehmens behoben. „Es gibt weiterhin Probleme an einzelnen Schulen, die nicht über ausreichende Infrastruktur verfügen, um die hohen Zugriffszahlen des Distanzunterrichts zu verarbeiten“, schränkt er ein. IServ appelliere an alle Schulen und Schulträger, in diesen Fällen die technischen Rahmenbedingungen zu verbessern – etwa durch Austausch oder Aufrüstung veralteter Server.

Nutzerzahlen haben sich verdoppelt

Generell müsse die Politik den Ausbau der digitalen Infrastruktur unbedingt weiter vorantreiben, fordert IServ. „Weil zu Beginn der Pandemie viele Schulen ohne funktionierende digitale Lösung waren und wir die oftmals langwierigen Beschaffungsprozesse der öffentlichen Verwaltung kennen, haben wir unsere Schulplattform für sechs Monate kostenlos bereitgestellt“, betont das Unternehmen. Die Nutzerzahlen hätten sich 2020 verdoppelt; das System sei trotzdem stabil gelaufen. Für den Schulstart in diesem Jahr habe man die Serverkapazitäten für Videokonferenzen drastisch erhöht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Widerspruch zwischen der Forderung nach Präsenzunterricht und der eigenen Rolle sieht IServ nicht. Das Videokonferenz-Modul sei von der Konzeption her nicht als Werkzeug zum dauerhaften flächendeckenden Digitalunterricht im Angebot, sondern eine von vielen Dienstleistungen zur Digitalisierung der Schulen. Dazu zählten Kommunikationslösungen wie Messenger, E-Mail oder Adressbücher sowie Organisations- und Unterrichtshilfen wie Kalender, Stunden- und Klausurpläne.

Von Bernd Haase