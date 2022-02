Hannover

Zahlreiche Beamtinnen und Beamten der niedersächsischen Polizei haben am Freitagmorgen mit einer Schweigeminute den beiden erschossenen Polizisten in Rheinland-Pfalz gedacht. Innenminister Boris Pistorius nahm an einer Zeremonie bei der Polizeiinspektion (PI) Hannover am Welfenplatz Teil.

„Der Vorfall macht uns tief betroffen“, sagte PI-Leiter Detlef Hoffmann. Yasmin B. (24) und Alexander K. (29) wurden am Montagmorgen in Kusel „kaltblütig ermordet und aus dem Leben gerissen“. Auch in anderen Revieren des Landes gedachten Ermittlerinnen und Ermittler ihren getöteten rheinland-pfälzischen Kollegen. Pistorius zeigte sich auch Tage nach den Schüssen „erschüttert“. Die Tat sei durch nichts zu entschuldigen: „Die Polizei ist zu unser aller Schutz da.“

Polizistin: „Wieder bewusst, wie gefährlich unser Beruf sein kann“

„Jetzt denken wir noch einmal mehr über den Eigenschutz nach“: Polizeioberkommissarin Paulien Salomé (30). Quelle: Tim Schaarschmidt

Unter den Teilnehmenden am Welfenplatz war auch Polizeiberkommissarin Paulien Salomé. „Durch die Tat wird einem wieder bewusst, wie gefährlich unser Beruf sein kann“, sagte die 30-Jährige. Zwar wisse jeder um das hohe Gefahrenpotenzial gerade bei Verkehrskontrollen, „aber jetzt denken wir noch einmal mehr über den Eigenschutz nach“. Die Tat werde zurzeit auf den Dienststellen ausführlich diskutiert.

Am Donnerstag hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) alle Menschen in Niedersachsen dazu aufgerufen, sich an der Schweigeminute zu beteiligen. In Hannover und Umland machten unter anderem die Üstra sowie Regiobus mit. Punkt 10 Uhr stoppten alle Busse und Bahnen für 60 Sekunden. Per Lautsprecheransage wurden die Fahrgäste auf die Aktion hingewiesen. Außerdem schalteten die Verkehrsbetriebe für diese Zeit alle Anzeigetafeln ab, sodass diese schwarz blieben.

Von Peer Hellerling