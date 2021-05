Hannover

Wie gemalt sieht der Wagen aus. Als wäre er direkt aus einem Historienfilm über Adenauer und die frühen Jahre der Bonner Republik in diese Garage gefahren. „Man muss natürlich vorglühen“, sagt Peter Koopmann, als er sich ans Steuer setzt. Also vergeht eine Rudolf-Diesel-Gedenkminute. Dann springt das Auto anstandslos an – und der kernige Sound des 43-PS-Motors liegt in der Luft. „Mein Vater hat mir damals zu einem Diesel geraten“, sagt Koopmann.

„Man muss natürlich vorglühen“: Peter Koopmann in seinem 180 D. Quelle: Tim Schaarschmidt

Er war 20 Jahre alt und hatte gerade Abitur gemacht, als er sich seinen Mercedes 180 D zulegte. Inzwischen ist er 70 Jahre alt und Gymnasiallehrer im Ruhestand. Sein Auto und er sind gemeinsam gereift.

Ein Schmuckstück: Der Mercedes-Oldtimer vor Koopmanns Garage in Equord (Kreis Peine). Quelle: Tim Schaarschmidt

In diesen Tagen können sie gewissermaßen Goldene Hochzeit feiern, nur dass ihre Beziehung nicht vom Standesamt, sondern von der Kfz-Zulassungsstelle beurkundet wurde: Am 19. Mai 1971 meldete Koopmann den Mercedes im Altkreis Alfeld auf seinen Namen an. In einem Ordner verwahrt er bis heute neben dem Fahrzeugbrief auch den alten Kaufvertrag. „Gefunden hatte ich den Wagen in Hannover über eine Annonce in der HAZ“, sagt der Oldtimer-Fan, der heute in Equord (Kreis Peine) lebt.

Wie aus einem Historienfilm über Adenauer: Der Mercedes wurde 1956 gebaut. Quelle: Tim Schaarschmidt

Blinkerkranz am Lenkrad

Viel ist seither geschehen. Herbert Schmalstieg und Helmut Kohl kamen und gingen. Die Mauer fiel, der Euro kam – doch Peter Koopmann und sein Auto blieben immer vereint. Allerdings hat er den Wagen mehrfach umlackiert. Ursprünglich war dieser nämlich steingrau hell (Lacknummer 169). „Das war mir damals zu trist“, sagt er. Heute ist der Mercedes mittelrot, Lacknummer 516, und auch das steht ihm gut.

Gemeinsam gereift: Peter Koopmann am Steuer seines Mercedes, Baujahr 1956. Quelle: Tim Schaarschmidt

Überhaupt kann der Wagen mit einer Fülle technischer Details prunken, die Liebhaberherzen auf Touren bringen. Zum filigranen Lenkrad gehört ein Blinkerkranz, mit dem sich die Fahrtrichtungsänderung anzeigen lässt. Da sind die dekorativen Weißwandreifen. Die Vier-Gang-Lenkradschaltung. Die verchromten Spiegel und Türgriffe. Und über dem hohen Kühlergrill wölben sich Kotflügel und Motorhaube wie eine sanft geschwungene Hügellandschaft. Ein Auto wie eine Skulptur.

Blitzblank: Die verchromten Türgriffe des Mercedes. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Wagen hatte schon 15 Jahre auf dem Buckel, als Koopmann ihn kaufte. „So alte Autos waren damals oft schon sehr verrostet“, sagt er. Dieser Mercedes aber (Höchstgeschwindigkeit: 115 km/h) war noch in gutem Zustand. Also entschied er sich für den teuersten 180er, den er in den Kleinanzeigen der HAZ-Wochenendausgabe fand – und legte 2300 Mark dafür auf den Tisch. „Ich habe die Entscheidung nie bereut“, sagt er.

Nostalgisch: ein Blick aufs Armaturenbrett des Oldtimers. Quelle: Tim Schaarschmidt

300 000 gemeinsame Kilometer

Sein Vater war damals in Gronau Fuhrunternehmer mit eigener Tankstelle. „Als Student hatte ich immer fünf Kanister Diesel im Kofferraum“, sagt er und lacht. Seine beiden Kinder sind mit diesem Auto groß geworden. Er tourte mit dem Mercedes durch Skandinavien und Frankreich, durch Rumänien, Bulgarien und Jugoslawien.

„Als ich ihn kaufte, hatte er 73.225 Kilometer auf dem Tacho“, sagt er. Die Zahl hat er so präsent wie seinen eigenen Geburtstag. Er selbst ist seither etwa 300.000 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Viele Teile hat der Bastler eigenhändig ersetzt. „Aber im Grunde sind diese Autos unkaputtbar“, sagt er.

Edel: Der silberne Blinkerkranz am Lenkrad des Oldtimers. Quelle: Tim Schaarschmidt

Schon vor Jahren hat er sich darauf verlegt, den Oldtimer im Winter in einer Scheune unterzustellen. Im Alltag fährt Peter Koopmann heute einen kleinen VW Lupo oder Motorrad. „Aber der Mercedes ist jederzeit einsatzbereit“, sagt er. Sammler würden heute schätzungsweise 30.000 Euro für ein so gut erhaltenes Schmuckstück zahlen. Doch von seinem Mercedes trennt Koopmann sich nicht: „Ich würde den Wagen niemals abgeben.“

Von Simon Benne