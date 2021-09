Hannover/Braunschweig

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen den mutmaßlichen Mörder von Karsten M. aus dem Landkreis Goslar wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen erhoben. Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen, M. im April diesen Jahres ermordet zu haben. Von der Leiche fehlt bis heute jede Spur. Der Beschuldigte sitzt seit Mai in Untersuchungshaft und bestreitet die Tat. Die Behörde geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter der beste Freund von M. war – und eine langjährige Affäre mit dessen Frau hatte. Er soll als Bundespolizist am Flughafen Hannover eingesetzt worden sein.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Beamten vor, sich am Morgen des 13. April im Garten von M.’s Haus in Groß Döhren bei Goslar versteckt zu haben. Darin soll das spätere Opfer – wie immer gegen 4.30 Uhr – Frühstück zubereitet haben. Dann soll er M. auf die Terrasse gelockt haben. „Dort verletzte er den völlig arg- und wehrlosen M. durch eine Schlag- oder Stichwaffe, möglicherweise eine sogenannte Pistolenarmbrust, um ihn zu töten“, sagt Staatsanwalt Christian Wolters.

Schnell verblutet?

Wie die Staatsanwaltschaft außerdem mitteilt, litt M. an einer Herzerkrankung und musste ein blutverdünnendes Medikament einnehmen. Er begann erheblich zu bluten und verlor das Bewusstsein, heißt es weiter in der Anklage. „Währenddessen begab sich der Beschuldigte leise in das ihm vertraute Wohnhaus und nahm den bei der Eingangstür verwahrten Autoschlüssel für den VW Caddy von M. an sich“, so Wolters. Dann soll der mutmaßliche Täter M. in das Fahrzeug geschleift haben. Damit sei er davongefahren.

Das Opfer hinterließ auf der Terrasse eine größere Blutlache sowie eine blutige Schleifspur auf dem Rasen, die bis zur Grundstücksgrenze reichte. Zusätzlich verlor M. an der Grundstücksgrenze seine Brille, die später sichergestellt werden konnte und erhebliche Beschädigungen aufwies.

Der VW Caddy von Karsten M. war nahe des Niederländischen Pavillons gefunden worden. Quelle: Samantha Franson

Blutiger Fund in Hannover

M.’s VW Caddy wurde am 16. April auf dem hannoverschen Expo-Gelände, in unmittelbarer Nähe zum Niederländischen Pavillon, gefunden. Aufgrund der Blutmenge im Wageninneren gehen die Ermittler nicht davon aus, dass M. noch am Leben ist.

„Der Angeschuldigte handelte in dem Bestreben, nach M.’s Ableben eine dauerhafte und offizielle Liebesbeziehung mit dessen Ehefrau führen zu können“, so die Staatsanwaltschaft. „Sie und der Angeschuldigte führten seit 2016 eine geheim gehaltene Beziehung, ohne dass die Frau eine Bereitschaft zeigte, ihren Ehemann zu verlassen.“ Laut Anklage wollte der ehemalige Polizist seinen besten Freund deswegen beseitigen – um dessen Frau zu heiraten.

Identität vertuscht?

Gegenstand der Anklage sind zudem eine Unterschlagung und die Fälschung beweiserheblicher Daten. So soll der Beschuldigte zum Jahreswechsel 2017/2018 am Flughafen Hannover den verlorenen Personalausweis von einem Fluggast an sich genommen haben. „Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte den Ausweis im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit gefunden und an sich genommen hat“, sagt Wolters.

Den Ausweis soll er dann genutzt haben, um sich in einem Hotel in Goslar als dieser anzumelden. Offenbar wollte er seine Anwesenheit geheim halten. „Außerdem schloss er am 28. Oktober 2020 unter Vorlage des Personalausweises in Salzgitter-Bad einen Prepaid-Mobilfunkvertrag auf die Personendaten des eigentlichen Ausweisinhabers ab, um zu verschleiern, dass der Angeschuldigte selbst die entsprechende Mobilfunknummer nutzen wollte“, so die Staatsanwaltschaft. Die Tätigkeit des Angeschuldigten als Bundespolizisten hat im Rahmen der Tatbegehung laut Staatsanwaltschaft keine Rolle gespielt.

Wo ist M.’s Leiche?

Die Mordkommission „Fortuna“ sucht seit Mitte April erfolglos nach der Leiche von M. Mit dem Fund des VW Caddy wurde auch die Region Hannover zum Ort der Ermittlungen. Dabei war aufgefallen, dass der ehemalige Polizist verdächtige Einkäufe getätigt hatte – Bauzaunelemente und Betonfüße. Die Ermittler vermuten, dass der Angeklagte die Leiche in einer Fake-Baustelle versteckt haben könnte. Dieser Verdacht hat sich allerdings nicht bestätigt.

Am 18. August war der Fall von M. dann Thema in der ZDF-Kriminalsendung „Aktenzeichen XY“. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt, habe es zwar zahlreiche Hinweise gegeben. Zur Aufklärung haben diese aber bislang nicht geführt. Das könnte sich im Verfahren vor dem Landgericht Braunschweig ändern. Wann es beginnt, steht noch nicht fest.

Von Manuel Behrens