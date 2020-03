Hannover

Manchmal muss man etwas verlieren, um seinen Wert ermessen zu können. Es sind ja die vielen kleinen Freiheiten, die unser Leben ausmachen, obwohl man sie im Alltag oft gar nicht bemerkt. „Gleich werde ich das Haus verlassen und selbst einkaufen gehen; einen Liter Milch im Supermarkt“, sagt Christian Hessler und lächelt ein Genießerlächeln.

Der 43-Jährige hat den meisten Menschen im Lande etwas voraus. Er hat die Infektion bereits hinter sich gebracht. Für ihn hat das Leben nach Corona am Donnerstagmittag um 13.55 Uhr begonnen, mit einem erlösenden Anruf des Gesundheitsamtes. Seine häusliche Quarantäne ist jetzt aufgehoben. Er ist wieder ein freier Mann. Im Laatzener Ortsteil Ingeln-Oesselse, wo Heppner lebt, ist er jetzt ein Sinnbild auf zwei Beinen dafür, dass Corona überwunden werden kann. Noch vor zwei Wochen war er auf beklemmende Weise eher ein Sinnbild dafür, dass die Krankheit die Region erreicht hatte.

Tränen nach der Diagnose

Damals hatte für ihn ein Albtraum begonnen. Er war mit Kollegen Skilaufen gewesen, in Ischgl. „Da bin ich mit einem Mitbringsel heimgekehrt, auf das ich gut hätte verzichten können“, sagt er. Am 10. März erfuhr er, dass bei einer Kollegin Corona diagnostiziert worden war. Er kontaktierte seinen Arzt, und schon am Tag darauf wurde er selbst von Helfern des Roten Kreuzes positiv getestet.

„Das war ein Schock“, sagt der Familienvater. Er schämt sich nicht zu sagen, dass ihm die Tränen kamen. Christian Hessler war der erste bestätigte Corona-Fall in Laatzen. Patient null. Symptome spürte er zwar nie. „Aber ich war ja als Virenschleuder durch die Gegend gelaufen und fragte mich, wen ich alles angesteckt haben könnte“, sagt er. Heute glaubt er zu wissen, dass er mindestens einen Bekannten infiziert hat.

An dem Tag, den er nie vergessen wird, verlas ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes am Telefon ein mehrere Seiten langes Schreiben, inklusive Strafandrohung bei Nichtbefolgen der Quarantäneverfügung und Hinweisen zum Widerspruchsrecht. Ein offizieller Akt, wie bei einem Notartermin. Es folgten der Anruf in der Grundschule der Tochter, die sofort nach Hause kommen musste, der Anruf im Kindergarten des Sohnes – und dann schloss sich hinter ihm die Tür seines Gästezimmers.

Viel Hilfe aus der Nachbarschaft

Seine Frau Karin und die beiden Kinder wurden negativ getestet. Auch sie durften das Haus nicht verlassen, doch er selbst war innerhalb des Hauses noch einmal isoliert. Das Gästezimmer verließ er nur, um auf Toilette zu gehen. Essen stellten sie ihm vor die Tür. „Ich hatte schon ein bisschen Angst, was passieren würde, wenn im Dorf die Runde macht, dass ich positiv getestet bin“, sagt er.

Christian Hessler entschied sich, die Flucht nach vorn anzutreten. Am zweiten Tag setzte er ein Schreiben auf, in dem er sich als infiziert outete. Er mailte es zuerst seiner Frau zu, dann ließen sie es Nachbarn zukommen, und bald hing es sogar beim Bäcker aus – mit seiner Telefonnummer. „Solltet Ihr Fragen haben, stehe ich als ,Erfahrungsvorsprunghabender’ fast rund um die Uhr zur Verfügung“, hieße es darin. „Ich wollte den Leuten die Angst nehmen und ansprechbar sein“, sagt er.

Mit dem, was dann passierte, hatte er nicht gerechnet. „Bei mir meldeten sich Dutzende von Menschen, darunter viele Leute, die ich gar nicht kannte, um uns Hilfe anzubieten oder mir Mut zuzusprechen“, sagt er. Christian Hessler kann von einer überwältigenden Welle der Solidarität mitten in der Krise berichten. „Ich bin ein unglückliches Glückskind“, sagt er.

„Krankheit kann jeden treffen“

Sein Nachbar Christian Taubert war einer der ersten, die sich bei ihm meldeten, mit einer Frage, die Christian Hessler immer wieder hören sollte: „Braucht ihr was?“ Der Isolierte ließ sich von ihm einen Fernseher ans Fenster bringen und gelegentlich Brötchen vor die Tür legen. „So eine Krankheit kann schließlich jeden Treffen“, sagt der Helfer, „und bei uns im Dorf ist der Zusammenhalt groß – es ist doch selbstverständlich, dass man sich hilft.“

„Ist doch selbstverständlich, dass man sich hilft“: Nachbar Christian Taubert unterstützte die Familie von Christian Hessler. Quelle: Simon Benne

Mit viel Zuspruch von außen verging für Christian Hessler Tag um Tag. Als sein Sohn seinen sechsten Geburtstag feierte, konnte er nur übers Handy gratulieren, obwohl er im Nebenzimmer war. So gut es ging, versuchte er sich auf acht Quadratmetern mit ein paar Fitnessübungen in Form zu halten. „Heute Abend gehe ich erst mal joggen“, sagt er jetzt. Am meisten jedoch habe er sozialen Austausch vermisst: „Gespräche von Angesicht zu Angesicht lassen sich durch nichts ersetzen.“

In der HAZ las er jetzt, dass die MHH geheilte Covid-19-Patienten sucht, um Infizierten mit einer Plasmaspende zu helfen. „Als die Hotline freigeschaltet wurde, habe ich mich binnen Minuten dort gemeldet“, sagt er. „Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, das Virus einzudämmen.“ Und er möchte sich selbst in der Nachbarschaftsinitiative „ Ingeln-Oesselse aktiv“ engagieren und für Risikogruppen einkaufen gehen. „Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten“, sagt er. Das ist die erste Lehre, die er aus seiner Corona-Infektion gezogen hat. Die zweite Lehre fällt daneben etwas ab: „Im Gästezimmer brauchen wir unbedingt mal eine neue Matratze.“

Von Simon Benne