Niedersachsen verbietet bis zum Sommer alle Großveranstaltungen – und hat jetzt klar gestellt, was darunter zu verstehen ist: Ereignisse, bei denen mehr als 1000 Leute zusammenkommen. Doch auch kleinere Konzerte und Feste können derzeit nicht stattfinden, weil die Kontaktbeschränkungen noch weiter gelten. Die Veranstalter drängen die Politik daher zu klaren Aussagen im Detail.

So war es 2019: Tausende drängelten sich in der City zur Fête de la Musique, die immer am 21. Juni stattfindet. Quelle: Samantha Franson (Archiv)