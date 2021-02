Verden

Er zählt zu den größten, ältesten und bedeutendsten Vereinen in Niedersachsen. Doch seit geraumer Zeit belasten interne Querelen und juristische Auseinandersetzungen den Traditionsverband der Hannoveraner Sportpferdezüchter. Eine neue Spitze will jetzt zwar neue Strukturen schaffen und das Image wieder aufpolieren. Doch vorher müssen Präsidium und Aufsichtsrat eine Menge alter Probleme lösen. Ein Züchter fordert sogar Schadensersatz vom ehemaligen Vorstand.

Im Herbst 2018 glänzte der Hannoveraner Verband noch mit einer Sensation: Für mehr als 2 Millionen Euro wechselte ein Hengst bei einer Auktion seine Besitzer, das war und blieb Rekord in Verden. Doch ein halbes Jahr später begannen die schlechten Nachrichten. Im Mai 2019 war auf der Homepage eines der größten Zusammenschlüsse von Sportpferdezüchtern der Welt eine knappe Notiz zu lesen: Der Verband trenne sich nach 14 Jahren Zusammenarbeit von seinem Geschäftsführer Dr. Werner Schade. Die Begründung für die fristlose Kündigung: Pflichtverletzungen.

Teurer Vergleich

Anderthalb Jahre später ist klar: Die Vorwürfe gegen Schade waren vielleicht nicht ohne jeden Halt. Aber für eine fristlose Kündigung reichten sie nicht aus. Das jedenfalls befand das Arbeitsgericht in Verden, Werner Schade hatte gegen seinen Rausschmiss geklagt. Am Ende kam ein Vergleich zustande. Die Personalie kommt den Verband teuer zu stehen. Schade erhält eine Abfindung in Höhe von 145.000 Euro sowie Gehalt bis Ende 2019.

Verspricht eine „ehrliche, ausgewogene Aufarbeitung der Vergangenheit“: Vorsitzender Hinni Lührs-Behnke. Quelle: Hannoveraner Verband/Juliane Fellner

Viel Geld für den Verein, der mit seinen Auktionen zwar Millionenumsätze macht, aber nicht gewinnmaximierend arbeitet. 2018 zum Beispiel stand eine schwarze Zahl von mehr als 300.000 Euro unter der Bilanz – aber auch nur aufgrund einzelner, extrem hoher Auktionen wie etwa dem Zwei-Millionen-Euro-Hengst. 2019 schloss ausgeglichen ab, für 2020 liegt das Ergebnis noch nicht fest. Anzunehmen ist, dass es negativ ausfällt – nicht nur wegen der Corona-Krise.

Wer steht für Abfindung gerade?

Die Frage ist also, wer dafür geradesteht. Die Mitglieder über höhere Beiträge oder eine Umlage? Der Vorstand, der mittlerweile zurückgetreten ist? Einer der Züchter jedenfalls will genau das. Ralf-Peter Lehmann hat die neue Führungsspitze des Verbands aufgefordert, Schadenersatzansprüche gegen den ehemaligen Vorsitzenden Hans Henning von der Decken geltend zu machen. „Warum sollen wir Mitglieder den Schaden tragen, wenn der Vorstand grob fahrlässig gehandelt hat?“, fragt Lehmann. „Ich kann das nicht akzeptieren.“

Schon kurz nach der Kündigung Schades hatte es Unruhe unter den Mitgliedern gegeben: Drei Züchter reichten wegen der Kündigung Schades Klage gegen den Vorstand ein, der Ehrenvorsitzende forderte den Vorsitzenden in einem offenen Brief zum Rücktritt auf.

Auch Oldenburger Zuchtverband hat viele Mitglieder Mit rund 12.000 Mitgliedern zählt der Hannoveraner Verband, gegründet 1922, zu den größten Sportpferdezuchtverbänden der Welt. Er geht auf das Hannoversche Stutbuch von 1888 zurück. Nah dran ist der Oldenburger Pferdezuchtverband aus Vechta, voriges Jahr knackte er erstmals die Marke von 9000 Mitgliedern. Er besteht aus zwei Vereinen: dem Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes von 1923 und dem erst 2001 entstandenen Springpferdezuchtverband Oldenburg-International. Allein 2020 ist der Verband um 240 Mitglieder gewachsen. Mit seinen mehr als 7000 registrierten Fohlen sind die Oldenburger sogar die Größten in Deutschland. Zehn der 34 in Deutschland anerkannten Pferdezüchtervereinigungen sind in Niedersachsen ansässig. Auch eines der renommiertesten und bekanntesten Staatsgestüte liegt im Bundesland: das Landgestüt in Celle, gegründet 1735.

„Wir beschäftigen uns selbstverständlich intensiv mit der Arbeit und den Entscheidungen der Gremien in dem entsprechenden Jahr und überprüfen die gesamten Vorgänge unabhängig“, versichert Vorsitzender Dr. Hinni Lührs-Behnke. „Unabhängig von Personen und etwaigen Behauptungen gegen Personen prüfen wir gewissenhaft und in alle Richtungen, ob und in welche Richtung etwaige Regressansprüche geltend gemacht werden könnten.“ Über die Ergebnisse werde das Präsidium bei der nächsten Delegiertenversammlung berichten, sie ist für Sommer geplant.

Die Stimmung im Verband sei zuletzt nicht besonders gut gewesen, hatte Lührs-Behnke kurz nach seiner Wahl gesagt. Um sie zu verbessern, sei eine „ehrliche, ausgewogene Aufarbeitung der Vergangenheit“ ebenso wichtig wie mehr Züchternähe und den Fokus wieder auf das eigentliche Thema des Verbandes zu lenken: die Zucht.

Image ist angekratzt

Schließlich geht es auch darum, die Bedeutung des Auktionsstandorts Verden zu sichern. Mehr als 10 Millionen Euro stecken in der 2012 renovierten Niedersachsenhalle mit ihren 3700 Plätzen, voriges Jahr ist das neue Außengelände für Reitsport und Leichtathletik fertig geworden. Doch das Image des Traditionsverbands ist angekratzt, das weiß auch Lührs-Behnke. Er will es nun mit allen Kräften und gemeinsam mit der neuen Spitze aus Geschäftsführung, Zuchtleitung, Präsidium und Aufsichtsrat aufpolieren. „Bei gradliniger, ehrlicher Arbeit muss es immer unser Anspruch sein, unsere Leistungen als Dienstleister auf vielen Ebenen zu verbessern“, sagte Lührs-Behnke. Auch Carsten Leopold, neuer Stellvertreter des Präsidenten, weiß, dass es in Zukunft anders laufen muss in Verden. Kurz nach seiner Wahl sagte er: „Wir müssen wieder der Hannoveraner Verband werden, der wir sein wollen.“

