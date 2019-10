Hannover

Zwei Kandidaten sind noch übrig – das Rathaus in Hannover wird künftig entweder grün oder schwarz regiert. Belit Onay (Grüne) und Eckhard Scholz ( CDU) treten am 10. November bei der Oberbürgermeister-Stichwahl an. Für was stehen die beiden verbliebenen Kandidaten? Was unterscheidet sie? Eine Gegenüberstellung:

„Wir gehen weiter in die Vollen“: Belit Onay (Grüne)

Gut 60.000 Stimmen, 32,2 Prozent im ersten Wahlgang: Ein solches Ergebnis hat noch kein Grüner in Hannover hingelegt. Belit Onay ist der Erste, der für die Grünen in eine OB-Stichwahl einzieht. Im ersten Wahlgang am 27. Oktober lag er 49 Stimmen vor dem zweitplatzierten Eckhard Scholz. „Wir werden weiter in die Vollen gehen und versuchen, den Menschen zu vermitteln, dass ich diese Stadt zusammenführen will“, kündigte Onay am Abend nach dem ersten Wahlgang an.

Onay ist 38 Jahre alt und Sohn türkischer Einwanderer. Er wurde in Goslar geboren und sitzt seit 2013 als Abgeordneter im niedersächsischen Landtag. Onay hat Jura in Hannover studiert und das Erste Staatsexamen absolviert. Fünf Jahre war er im Büro der Landtagsabgeordneten Filiz Polat tätig. 2011 wurde Onay in den Rat der Stadt Hannover gewählt. Dort war er unter anderem finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Onay ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

In den Wahlkampf ging Onay mit großem Selbstbewusstsein – nach den jüngsten Wahlerfolgen seiner Partei. Die anderen Parteien sollten sich „warm anziehen“, hatte er bei seiner Nominierung gesagt. Onay will in Hannover eine Verkehrswende erreichen und mittelfristig die Innenstadt für den Autoverkehr sperren. Große Wohnungsbaugebiete will er im Umland erschließen, damit im Stadtgebiet mehr Raum für Grünflächen bleibt.

„Wir werden uns in den Wahlkampf werfen“: Eckhard Scholz ( CDU )

Er kündigte einen Neuanfang für Hannover an – und steht jetzt in der Stichwahl: Der CDU-Kandidat Eckhard Scholz kam auf 32,2 Prozent der Stimmen, genauso viel wie sein Konkurrent Belit Onay. „Gemeinsam mit den CDU-Mitgliedern werden wir uns noch einmal so richtig in den Wahlkampf werfen. Hannover braucht nach den vergangenen Jahren endlich einen Neuanfang im Rathaus und in der ganzen Stadt“, sagte Scholz nach dem ersten Wahlgang.

Scholz ist kein Parteimitglied, fühlt sich aber der CDU verbunden. Mit Kommunalpolitik hat der Manager keine Erfahrung, sieht das aber als Chance, im Rathaus etwas bewegen zu können. Scholz will Hannover zur Fahrradhauptstadt Deutschlands machen. „Das Thema Mobilität habe ich in den Genen“, sagt der ehemalige Automanager. Zudem will er für mehr Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt sorgen.

Dafür stehen die beiden Kandidaten:

Eckhard Scholz: Der Kandidat der CDU hat sich in seinem Wahlkampf besonders drei Themen herausgesucht, mit denen er versucht, die Wähler zu überzeugen: Verwaltung, Verkehr, Sicherheit. Damit schneller Wohnungen entstehen können, soll das Bauamt Genehmigungen zügiger erteilen als bisher und verdichteter bauen. Schulen sollen nach Meinung von Scholz „konsequenter“ saniert und Kita-Anmeldungen online möglich werden.

In seinem Wahlprogramm fordert Scholz „intelligente Konzepte für mehr Klimaschutz und bessere Luft“. Verkehr soll fließen, statt sich zu stauen. Beim Ausbau von Radwegen, öffentlichem Nahverkehr und E-Mobilität vermisst er Fortschritte. Die Mitarbeiterzahl im städtischen Ordnungsdienst will Scholz verdoppeln. Er fordert „klare Sanktionen für mehr Sicherheit“ in der Stadt, ohne dass die Schwächsten auf der Strecke bleiben.

Belit Onay: In seinem umfangreichen Wahlprogramm hat der Kandidat der Grünen aufgelistet, was sich unter seiner Regie in Hannover ändern soll. Darunter finden sich viele Kernthemen der Grünen. Er will, im Dialog mit Kaufleuten und Bürgern, bis 2030 innerhalb des Cityrings eine autofreie Innenstadt schaffen. Mit dem Ein-Euro-Ticket soll der öffentliche Nahverkehr attraktiver werden.

Um Wohnungsnot und steigenden Mieten zu begegnen, will Onay die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova in die Pflicht nehmen und verstärkt Wohnungen im unteren und mittleren Segment bauen lassen. Der Grüne glaubt nicht, dass der Markt es richten wird. Im Rathaus will Onay wieder ein Rechtsdezernat schaffen, es soll für Transparenz und „Regeltreue“ sorgen. Um Bürgeranliegen zügiger bearbeiten zu können, soll die Verwaltung digitalisiert werden.

