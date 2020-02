Hannover

Wer geht noch in eine Bücherei in Zeiten von Streamingdiensten, E-Books und dem Internet als unendlichem Lesestoff-Lieferanten? In Hannover stellen sich solche sorgenvollen Fragen nicht, schon gar nicht nach dem erfolgreichen Jahr 2019. Mehr Besucher, mehr ausgeliehene Medien – die Stadtbibliothek hat ganz andere Probleme: Sie braucht allmählich mehr Platz.

Stadtbibliothek Hannover meldet Rekordzahlen

Zum ersten Mal seit sechs Jahren ist die Zahl der Bücherei-Besucher wieder gestiegen. Waren es 2018 etwa 1,42 Millionen Menschen, die entweder die Zentralbibliothek in der Hildesheimer Straße oder eine der Stadtteildependancen aufsuchten, stieg die Zahl im Jahr 2019 auf mehr als 1,54 Millionen. Die mehr als 120 .000 neuen Besucher halfen auch gleich beim Aufstellen eines neuen Rekordes: 4,65 Millionen Bücher, Filme, Spiele und mehr liehen sie sich über die zwölf Monate verteilt aus (2018: 4,28 Millionen Leihen).

Kinderbücher am meisten entliehen

Ein besonderer Trend kam im Laufe des Jahres neu hinzu: Literatur, die Fake News hinterfragt und etwa auch politische Systeme. Dazu gehören Bücher über Vorurteile, Verschwörungstheorien, Propaganda und Zensur – einem Themenfeld, das seit dem Wahlkampf Donalds Trumps für die US-Präsidentschaft im Fokus der Öffentlichkeit steht.

„Wollen Meinungsbildung stärken“

„Wir wollen informieren und die Meinungsbildung des Lesers über Vielfalt stärken, ohne aber zu beeinflussen“, sagt Direktorin Carola Schelle-Wolff. Sie weist in dem Zusammenhang auf den „Press Reader“ hin, eine Datenbank mit tausenden internationalen Zeitungen, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut und 2019 mehr als 400 000-mal genutzt wurde.

Auch das Thema Umweltschutz in Verbindung mit der „ Fridays for Future“-Bewegung interessierte viele Leser aller Altersgruppen. „Es geht um Fakten und Prognosen sowie die Frage: Was kann ich tun?“, sagt Stadtsprecherin Susanne Stroppe. Dabei seien besonders Ratgeber gefragt gewesen, die etwa über die mögliche Vermeidung von Plastikmüll informieren.

Nicht geht über Spannung

In der Belletristik sind Thriller und Krimis nach wie vor die Platzhirsche. Vonseiten der Autoren scheint sich aber ein neuer Trend zu etablieren: Einzeln erscheinende Bücher mit einer alleinstehenden Handlung erscheinen immer seltener und machen Platz für mehrteilige Geschichten, die schon im Vorhinein als Bücherreihe geplant wurden.

Kinder lasen 2019 mit Vorliebe „Gregs Tagebücher“. Allerdings sei schon in jungen Jahren eine starke Tendenz zu digitalen Medien erkennbar. So seien Hörbücher für alle Altersklassen extrem erfolgreich gewesen. Hinzukommt das wachsende Angebot von analogen und besonders von digitalen Spielen. Für letztere nehmen Kinder mit Vorliebe Begleitliteratur in Form von Sachbüchern mit Tipps für das jeweilige Spiel mit.

Wandel soll 2020 weitergehen

Den digitalen Wandel möchte die Stadtbibliothek im Jahr 2020 fortsetzen. Besucher können schon jetzt mit einer VR-Brille oder einem 3D-Drucker experimentieren. „Die Medienkompetenz zu stärken, sehen wir als gesellschaftliche Aufgabe“, sagt Schelle-Wolff. Die Computer an allen Standorten sollen im Laufe des Jahres ausgetauscht und auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Die Stadtteil-Bibliothek in Misburg bekommt zudem eine komplett neue Einrichtung, Ricklingen wird zunächst mit einigen neuen Möbeln versorgt.

Besonders das digitale Angebot soll im Jahr 2020 noch einmal deutlich wachsen. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

