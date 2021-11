Hannover

Aaron Schaad kniet an einem Stab im Schwarzen Moor bei Wedemark-Resse, der aber mehr ist als nur ein Stab. Es handelt sich um eine von 120 Messstellen in den Mooren im Nordwesten Hannovers, mit denen sich der Grundwasserstand überwachen lässt. Der spielt die entscheidende Rolle beim größten Naturschutzvorhaben in der Region. „Es geht um fünf bis zehn Zentimeter“, sagt Schaad, technischer Leiter beim Projekt „Hannoversche Moorgeest“. Um diese Marke soll der Pegel steigen, damit vier Moore im Bereich der Städte Neustadt, Langenhagen, Garbsen und der Gemeinde Wedemark wieder in vollem Umfang ihren Namen verdienen.

Der technische Projektleiter Aaron Schaad kontrolliert eine der 120 Grundwassermessstellen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Otternhagener, Bissendorfer, Helstorfer und Schwarzes Moor sind Hochmoore, entstanden seit dem Ende der letzten Eiszeit vor 9000 Jahren durch Zersetzung von Pflanzenmaterial in Flachseen. „Intakte Moore sind aktive Ökosysteme. Sie sind ein Gewinn für Naturschutz, Wasser- und Nährstoffhaushalt und für das Klima, weil sie Kohlendioxid speichern“, sagte kürzlich Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies bei einem Besuch im Otternhagener Moor.

Flächen stehen sämtlich unter Naturschutz

Lange Zeit haben die Menschen das anders gesehen. Sie haben Flächen trockengelegt, um sie landwirtschaftlich nutzen zu können und um den Torf als Brenn- und Düngematerial verwenden zu können. Als Folge sackte der Torf in sich zusammen, die Moore verbuschten und wasserziehende Bäume wie Birken breiteten sich aus. Die moortypischen Pflanzen wie der Sonnentau, Spezialisten für nährstoffarmes, saures Milieu, wichen zurück oder verschwanden ganz. Mittlerweile stehen die vier Moore, die zusammen eine Fläche von 2243 Hektar (das entspricht etwa einem Zehntel des Stadtgebiets von Hannover) zwar sämtlich unter Naturschutz – aber ein bloßer Verwaltungsakt heilt die Wunden nicht.

Projekt kostet insgesamt 15 Millionen Euro

Schon 2007 hatte die Region Hannover die „Hannoversche Moorgeest“ aufgelegt. Im Prinzip klingt es simpel. Um Niederschlagswasser in den Moorkörpern zu halten, müssen insgesamt 37 Kilometer Entwässerungsgräben wieder verschlossen, vier Stauwerke, 28 Überläufe und 60 Kilometer Dämme aus noch im Gebiet vorhandenem Torf gebaut werden. Trotzdem sind bis zum Beginn der Arbeiten vor einigen Wochen 14 Jahre ins Land gegangen. Seit 2012 ist das Land Niedersachsen Träger des knapp 15 Millionen Euro teuren Projekts, das die Europäische Union zu mehr als der Hälfte dieser Summe aus ihren Naturschutztöpfen fördert.

Komplizierte Flurbereinigung

„Das Flurbereinigungsverfahren war wesentlich komplizierter als zunächst gedacht“, sagt Susanne Brosch vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), als Managerin zuständig für das Gesamtprojekt. Die Behörden müssen sich mit 900 Grundstückseigentümern einig werden, die ihre Flächen entweder verkaufen, tauschen oder die Arbeiten auf ihnen gestatten können. „Manchmal waren die Besitzverhältnisse etwa bei Erbengemeinschaften kompliziert; es gab auch offene Widerstände“, sagt Brosch. Insgesamt rund ein Dutzend Klagen vor Gerichten waren anhängig, mittlerweile sind alle vom Tisch. Über rund 90 Prozent der Flächen kann die öffentliche Hand inzwischen verfügen.

Im Otternhagener Moor gibt es noch weitgehend intakte Flächen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie die Moore über Jahrtausende beschaffen waren, lässt sich noch an einigen Stellen etwa im Otternhagener Moor entdecken. „Hier hat das Moor noch eine heile Haut, der Torfkörper ist bis zu fünf Meter mächtig“, sagt Marcel Hollenbach vom Team Naturschutz der Region Hannover. Das Wasser von Moorkolken glitzert, es wachsen sogenannte Bonsaikiefern von ein bis zwei Meter Höhe. „Sie erleiden im feuchten Boden Wachstumsdepressionen, das soll auch so sein“, erklärt Hollenbach.

Kraniche sind schon wieder heimisch

Unerwünschtes wie Kulturheidelbeeren oder Springkraut findet man hier selten bis gar nicht, dafür moortypische Pflanzen wie Glocken- und Rosmarinheide, Moosbeere, Sonnentau und natürlich die rund 20 Torfmoosarten, die aufwachsen, sich unter der Oberschicht zersetzen und einen neuen Torfkörper bilden. Kraniche sind in dem Gebiet heimisch, der Ziegenmelker brütet, Ringelnattern, Blindschleichen und andere Amphibien finden ihre Refugien. „Wir haben auch Moorfrösche entdeckt“, sagt Hollenbach.

Bund und Länder wollen Moore schützen Die „Hannoversche Moorgeest“ könnte eine Art Blaupause sein für das, was Bund und Länder kürzlich vereinbart haben. Sie wollen Moore, die etwa 8 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands bedecken, stärker schützen und wieder intakt setzen. „Nach Jahrhunderten des Verlustes von Mooren kommt jetzt das Jahrzehnt des engagierten Wiederaufbaus“, sagte die geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Die Vereinbarung sieht vor, Landwirte in Moorgebieten auf freiwilliger Basis bei der Umstellung ihrer Produktion zu unterstützen, finanzielle Anreize für Wiedervernässung zu geben und den Torfabbau auslaufen zu lassen. Bis 2025 stehen dafür 330 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, die jährlichen Treibhausgasemissionen, die durch Mineralisierung ausgetrockneter Moorflächen entstehen, um fünf Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente zu senken.

Anderswo sind solche Zustände noch Zukunftsmusik. Damit sich das ändert, sitzt etwa Götz Böckmann von der Garbsener Forst- und Landschaftsbaufirma HDS in seinem Kleinbagger. Er entfernt aus einem Entwässerungsgraben den Bewuchs aus Pfeifengras und Binsen bis auf den mineralischen Untergrund und schließt dann den Abfluss mit vorhandenem Material. „Das wird im Prinzip überall so gemacht, aber oft mit größeren Maschinen“, erklärt Schaad.

Sämtliche Arbeiten sollen im Jahr 2027 abgeschlossen sein und damit vier Jahre später als ursprünglich geplant. „In fünf bis zehn Jahren wird man dann hoffentlich deutliche Resultate sehen“, sagt Projektleiterin Brosch. Das betrifft die Vegetation, Flora und Fauna. Was darunter passiert, ist eine Geduldsfrage für Generationen. Torfschichten in Hochmooren, die ihren Namen wegen der uhrglasförmigen Überwölbung der Landschaft haben, wachsen nur um jährlich etwa einen Millimeter.

Von Bernd Haase