Bockenem

Dass man an modernen Autos kaum noch etwas selbst reparieren kann, wissen die meisten. Dass es bei alten Autos ohne Elektronik etwas einfacher ist, auch. Aber wie bringt man eine Dampfmaschine auf Vordermann? Die alte Technik ist alles andere als selbsterklärend, Zeichnungen derartiger Maschinen können helfen - und wie in Bockenem im Kreis Hildesheim müssen Liebhaber der alten Technik mit viel Geduld Hand anlegen, damit eine Maschine wie die „Angelika“ wieder dampfen kann. „Angelika“? Dampfmaschinen haben oft weibliche Namen - bei dieser wählte der letzte Maschinist den Namen seiner Frau.

Die Hanomag-Interessengemeinschaft arbeitet sich ein

„Angelika“ ist eine sogenannte Dampflokomobile, eine fahrbare Dampfmaschine mit zehn PS, wie sie früher in der Landwirtschaft genutzt wurde, um Dreschkästen anzutreiben - oder etwa Sägen oder Pumpen, was die Arbeit damals massiv veränderte. Erbaut wurde die Maschine, die wie ein Tank mit Schornstein wirkt, 1922 bei Marshall & Sons im britischen Gainsborough.

Heute sieht man kaum Dampfmaschinen, allenfalls als Museumszug oder als Spielzeug; in Bockenem-Störy bei Hildesheim arbeiten sich Männer der Hanomag-Interessengemeinschaft jedoch in die alte Technik ein. Das Ziel: „Angelika“ fit machen, das Tüv-Siegel bekommen, ohne das öffentliche Vorführungen nicht möglich sind. Und das schaffen sie auch. Aber leicht war das nicht.

Denn die Technik ist um 200 Jahre alt, viel von dem damaligen Wissen wurde nicht schriftlich festgehalten, wie Mark Kamin von der Interessengemeinschaft erklärt. „Das Know-how ist kurz vor dem Verschwinden.“ Er hat ein besonderes Verhältnis zu der alten Maschine: „Für mich ist das wie Archäologie, man kratzt an Wissen, das man sich mühsam erarbeiten muss.“ Die Hanomag-Freunde haben aus Großbritannien Zeichnungen vergleichbarer Maschinen besorgt. Denn: „Ganz viele technische Entwicklungen haben damit mal angefangen“, sagt Kamin. Es sei eine Technik, die zum Ursprung aller Motorisierung wurde, Bauteile, die denen in Dampfmaschinen entsprechen, fänden sich „in jedem Motor wieder“.

Die 33 Rauchrohre müssen ausgetauscht werden

Und woran krankt „Angelika“? An den sogenannten Rauchrohren - Rohre, die durch den Kessel mit seinen rund 1000 Litern Wasser verlaufen und durch die der heiße Dampf, der in der Feuerbüchse des Kessels erzeugt wird, strömt. Dabei wird das Wasser erhitzt, es bildet sich Dampf, der die Maschine antreibt. Drei Jahre nach der Wiederinbetriebnahme waren aber zwei Rohre undicht geworden, daher seien sicherheitshalber alle 33 Rauchrohre getauscht worden, sagt Kamin. Ein Verschleißteil, allerdings seien die Tüv-Vorgaben für den Druckkessel streng. Und es gebe nicht mehr viele Firmen, die die alte Technik beherrschen. Denn die Rohre werden per Druck „eingewalzt“, wie die Experten sagen, eine Technik aus der Zeit, als es nicht möglich war, zu schweißen.

Detlef Pfeifer, Techniker der EWK Eisenbahn Werkstätten Krefeld, bearbeitet mit einer Schleifmaschine ein neues Rauchrohr für die historische Dampflokomobile „Angelika“. Quelle: dpa

Die Rohre halten normalerweise zehn bis 15 Jahre, wie Vereinsvorstand Horst-Dieter Görg sagt. In diesem Fall aber waren sie mindestens 25 Jahre alt. Auch das Werkzeug dafür „kriegt man nicht in jedem Baumarkt“, meint Kamin lachend. Und nur zugelassene Materialien würden verwendet: „Wir wollen sicher arbeiten und nicht in die Luft fliegen.“ So bereiten die Vereinsmitglieder die Rohre vor, beim Einwalzen helfen Experten der Eisenbahnwerkstätten Krefeld.

Der Krefelder Fachmann, der seinen Namen nicht nennen möchte, setzt für gewöhnlich Dampflokomotiven instand - und ist nach eigenen Worten dafür in ganz Deutschland unterwegs. Er zieht die neuen Rauchrohre ein, was bei modernen Wärmetauschern computergesteuert geschieht - hier aber nicht. An der Feuerseite muss er die Rohrenden dann umbördeln, sonst könnten sie bei einem starken Feuer anfangen zu glühen - und einreißen. Das will man natürlich nicht.

„Angelika“ kommt jetzt durch den TÜV

Die Reparatur ist wichtig, denn bei der ersten Prüfung ist „Angelika“ durchgefallen - der maroden Rauchrohre wegen, wie Martina Mader vom Tüv Nord sagt. Aber immerhin: Bei der Abschlussprüfung läuft alles glatt. Die Prüfung einer solch alten Maschine sei „absolut nicht alltäglich“, es sei etwas „fummeliger“, man komme schlechter ran, dennoch: „Der Umgang mit den Leuten ist es, woran ich am meisten hänge.“ Denn in den Vereinen seien Menschen mit Herzblut bei der Sache, während es in der Industrie einfach schnell gehen müsse.

Horst-Dieter Görg, Vorstand der Interessengemeinschaft Hanomag, betrachtet einen historischen Dreschkasten aus Lamspringe. Quelle: dpa

Görg erklärt, vor über 100 Jahren seien Elektromotoren der Tod der Dampfmaschinen gewesen. Nur auf dem Land, wo es oft keinen Strom gab, hätten sich Dampfmaschinen bis in 1950er Jahre gehalten. „Angelika“ wiederum war früher in Norwegen im Einsatz, als Oslo noch Kristiana hieß - wovon ein Schild auf dem Kessel der Maschine zeugt. Dann stand sie im Technik- und Verkehrsmuseums in Stade. Nach dessen Auflösung bekamen die Mobilen Welten, ein gemeinnütziger Verein nahe Hannover, 2013 die Maschine - inzwischen sei sie Dauergast in Störy. Für die Reparatur wurde ursprünglich mit 8000 bis 10.000 Euro kalkuliert. Mit viel Eigenleistung sind es am Ende rund 7000 Euro geworden.

Und wenn „Angelika“ fertig ist? Dann soll sie wieder gezeigt werden, und danach ist die nächste Maschine an der Reihe. Es ist eine deutsche Dampfmaschine, eine Lanz von 1921. Und sie heißt „Alice“.

Von RND/lni