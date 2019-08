Torfhaus

Ein 32 Jahre alter Biker aus Dänemark ist am Freitag bei einem Unfall in der Nähe des Grenzdenkmals an der Bundesstraße 27 in Sachsen-Anhalt gestorben. Ein Autofahrer wollte zwischen Braunlage und Oberharz am Brocken auf einen unbefestigten Parkplatz abbiegen, wie die Polizei mitteilte. In dem Moment überholte der Motorradfahrer, der in einer Gruppe von Bikern aus Dänemark unterwegs war, das Auto. Der Motorradfahrer stieß seitlich mit dem Wagen des 57-Jährigen zusammen. Er starb noch vor Ort. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt. Das Grenzdenkmal erinnert an die frühere innerdeutsche Grenze.

Von RND/lni