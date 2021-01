Hannover

Es hat ordentlich geschneit in der Nacht zum Sonnabend, durch die niedrigen Temperaturen bleibt die Schneedecke zunächst weitgehend liegen. Und es sind Zeugnisferien bis Dienstag. Viele Menschen dürfte es am Wochenende wieder in die Natur ziehen, in den Schnee. Doch die Gemeinden in den Touristenregionen appellieren an die Städter: Bleibt lieber zu Hause!

Wohin darf ich grundsätzlich fahren?

Am Sonntag lag der Inzidenzwert in der Region Hannover laut Landesgesundheitsamt bei 129,5. Erst ab einem Wert von 200 und höher wird der Bewegungsradius ab dem Wohnsitz möglicherweise auf 15 Kilometer beschränkt. Somit dürfen sich die Bürger frei in und um Hannover bewegen und Ausflüge ins Umland machen. Bei allen Ausflügen sollte man jedoch bedenken, den Abstand zu anderen zu wahren und die Maskenpflicht einzuhalten. Bei Schneefall besteht zudem auch am Sonntag eine erhöhte Unfallgefahr durch Glätte auf den Straßen.

Die Bahn kämpfte am Sonntagmorgen in der Region Hannover mit einigen Problemen, zahlreiche Regionalzüge und S-Bahnen verspäteten sich deutlich. „Witterungsbedingte Störungen“, „Weichenstörung“, Signalstörung“: Die von der Bahn angegebenen Gründe für die Verzögerungen waren zahlreich. Wer eine Fahrt mit der Bahn plant, sollte sich etwa auf der sogenannten „digitalen Anzeigetafel“ im Internet informieren.

Wie sieht es mit Ausflügen in den Deister aus?

Die Waldwege sind geöffnet, Spaziergänge sind somit möglich. Sollte es zu extrem starkem Schneefall kommen, bei denen Äste unter der Schneelast abbrechen könnten, könnten diese jedoch geschlossen werden.

In den vergangenen Wochen wurde der Deister und insbesondere der Nienstedter Pass bei Schneefall von Tagesausflüglern zeitweise überrannt. Bei gutem Wetter werden am Wochenende erneut viele Besucher erwartet. Die Stadt Barsinghausen rechnet daher mit Verkehrsbehinderungen auf den Passstraßen. Ordnungsamt und Polizei werden am Nienstedter Pass sein, um den Verkehr und die Zufahrt zu den Parkplätzen zu regeln, teilte ein Stadtsprecher mit.

Deswegen appelliert die Stadt, nicht nur den Parkplatz am Nienstedter Pass anzufahren, sondern auch auf tiefer liegende Orte am Rand des Deisters auszuweichen.

Wie wird die Lage im Harz sein?

Auch der Harz war im Januar an den Wochenenden ein Besuchermagnet. Die Polizei Goslar rechnet auch am letzten Januarwochenende mit einem großen Andrang und wird deswegen verstärkt im Oberharz präsent sein. Die Polizei und der Landkreis Goslar sowie die Städte Braunlage, Goslar und Clausthal-Zellerfeld appellieren an die Bevölkerung, nicht in den Harz zu kommen. Am Sonnabend erreichte dieser Aufruf offenbar weitgehend sein Ziel – das große Chaos blieb aus.

Wer dennoch den Harz besucht, muss sich auf Straßensperrungen und großräumigen Umleitungen gefasst machen. „Der Harz ist groß genug, es müssen nicht alle über die Bundesstraße 4 nach Torfhaus fahren“, sagte Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes. Sie weist auch daraufhin, dass Lifte, Restaurants, Schlittenverleihe und öffentliche Toiletten immer noch geschlossen sind.

Goslars Landrat Thomas Brych (SPD) mahnte die Menschen, auf Besuche zu verzichten. „Der Lockdown hat weiterhin Bestand, es gibt keinerlei Lockerungen, und die Situation ist dieselbe wie vor drei Wochen. Deshalb ergeht weiterhin unsere gemeinsame Bitte, bleiben Sie zu Hause.“

Über ihre Facebook-Seite informiert die Polizei Goslar laufend über die aktuelle Verkehrssituation und die Auslastung der Parkplätze im Harz. Besucher sollten sich vor Fahrtbeginn am besten dort erkunden, ob sich die Anfahrt überhaupt lohnt.

Die Polizei erinnert auch daran, dass das Parken nur an den dafür gekennzeichneten Stellen erlaubt ist. Außerdem gilt im gesamten Bereich aller Ski- und Rodelhänge im Oberharz täglich in der Zeit von 6 bis 21 Uhr die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Was für andere Ausflugsziele gibt es und was gilt dort?

Auch im Südwesten von Niedersachsen rund um Holzminden locken Orte wie Hochsolling, der Ith, Hils und Köterberg zum Wandern. In Landkreis Holzminden gilt jedoch bis Ende Januar ein Rodelverbot. Auf der Webseite der Stadt Holzminden werden die betroffenen Rodelhänge aufgelistet. Ein Verstoß kann mit bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Ein Spaziergang, bei dem man den Schlitten hinter sich herzieht, und Skilanglauf sind hingegen gestattet.

Für Kinder und Ausflügler ist das Winterwetter ein großes Vergnügen – auch in der Region Hannover holten am Sonnabend viele ihre Schlitten raus. Etwa am Rodelberg in Langenhagen herrschte Betrieb. Hier wie auch an anderen Orten in der Region gelten die derzeit gültigen Abstandsregeln – bei einem Ausflug ist besonders auf die „Ein-Haushalt-plus-eine-Person-Regel“ zu achten, ein Familienausflug mit Freunden ist demnach nicht erlaubt. Alle Regeln haben wir hier für Sie zusammengefasst.

