Rhüden

2020 war für die Mitarbeiter des Harzer Luchsprojekts ein ungewöhnliches Jahr: Dreimal mussten sie ausrücken, weil ein junger Luchs gesichtet worden war, der offenbar seine Mutter verloren hatte. „So viele verwaiste Jungluchse wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, sagt der Leiter des Luchsprojekts, Ole Anders. Da junge Pinselohren erst nach einem Jahr allein lebensfähig sind und bis dahin ohne die Fürsorge der Mutter verhungern oder an Krankheiten sterben würden, war es wichtig, die Tiere möglichst schnell zu finden und einzufangen. Die Rettungsaktion gelang: Alle drei Luchswaisen wurden gerettet und erfolgreich aufgepäppelt. Derzeit befinden sie sich in der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen bei Hannover. Dort werden sie versorgt, bis sie im kommenden Frühjahr zur Auswilderung in den Harz zurückgebracht werden.

Luchs spaziert auf eine Hausterrasse

Der erste verwaiste Luchs wurde im Juli in der Feldmark bei Rhüden (Kreis Goslar) entdeckt. Spaziergänger hatten dort einen winzigen Luchs am Wegesrand sitzen sehen, berichtet Anders. Am nächsten Tag saß das erst wenige Wochen alte Luchsbaby immer noch mutterseelenallein dort. In diesem Fall war das Einfangen kein Problem: Das Tier ließ sich einfach am Nacken packen und in eine Kiste verfrachten. Sein Fell sei bereits stark verfilzt gewesen, berichtet Anders. Daran ließ sich erkennen, dass es bereits seit mehreren Tagen nicht mehr von der Mutter geleckt worden war. Das Luchsbaby sei dann direkt zur Wildtierstation in Sachsenhagen gebracht worden.

Dieses Luchsbaby wurde im Juli in der Nähe von Rhüden entdeckt. Das verwaiste Jungtier war erst wenige Wochen alt. Quelle: Ole Anders/ Nationalpark Harz

Dort hatte der weibliche Jungluchs das Gehege zunächst mehrere Monate für sich allein, bis im Oktober ein Mitbewohner hinzukam. Dieser Jungluchs war zuvor in der Goslarer Innenstadt aufgetaucht. Das Tier hatte offensichtlich seine Mutter verloren und wanderte auf der Suche nach Futter durch die Gassen der Altstadt. Bei seinen Streifzügen durch die Gärten spazierte der Luchs einmal sogar bis auf eine Terrasse und schaute durch die Glastür ins Haus hinein. Diesmal gelang es erst nach mehreren erfolglosen Versuchen, das verwaiste Jungtier einzufangen – mit einem Trick: Eine Grundstücksbesitzerin hatte die Harzer Experten darüber informiert, dass ein Luchs bei ihr im Garten das Futter für die Katzen gefressen habe. „Als der Luchs erneut dort auftauchte, haben wir ihm ein Rindersteak hingeworfen“, erzählt Anders. Der Luchs sei dann so beschäftigt mit diesem Leckerbissen gewesen, dass sie ihn mit einem Narkosepfeil betäuben und abtransportieren konnten.

„Nur noch Haut und Knochen“

Die dritte Rettungsaktion fand im Ostharz statt. Dort war ein verwaister Jungluchs zunächst an der Rappbodetalsperre gesehen worden. Später erhielten die Luchsexperten die Nachricht, dass sich das Tier im Ort Stiege aufhalte. Dort habe es sich unter einem Auto versteckt, woraufhin einige Leute das Auto umstellt hätten. „Fünf Minuten, bevor wir kamen, ist der Luchs zwischen den Beinen durchgewitscht und war weg“, berichtet Anders. Danach habe man noch mehrmals vergeblich versucht, den Luchs einzufangen. Dann aber sahen die Luchsexperten, dass auf einer Wiese ein Paar Pinselohren aus dem Gras ragte. Als sie sich näherten, sei das Tier zu einem Bachrandstreifen gelaufen, erzählt Anders. Sie hätten sich dann herangepirscht und den Luchs mit einem Narkosegewehr betäubt. „Das Tier war eigentlich nur noch Haut und Knochen.“

Tierärztin Karolin Schütte nimmt bei einem Jungluchs Blut ab. Der verwaiste Luchs wurde im Herbst in Stiege im Ostharz eingefangen. Quelle: Wildtierstation Sachsenhagen

Der völlig entkräftete Luchs sei zunächst in ein Quarantänegehege gekommen. Inzwischen sind die drei Luchswaisen in einem gemeinsamen Gehege untergebracht. Die Dreier-WG funktioniert offenbar gut: Schon wenige Tage nach der Zusammenführung hätten die Luchse gemeinsam auf ihren Schlafplätzen gelegen, erläutert der Leiter der Wildtierstation, Dr. Florian Brandes. „Bei ihren nächtlichen Aktivitäten können sie nun anschleichen, jagen und balgen üben, wie man es von jungen Hauskatzen kennt.“ Dieses spielerische Training sei eine gute Vorbereitung auf ihre Auswilderung, die im kommenden Frühjahr stattfinden soll.

Von Heidi Niemann