Torfhaus

Ein Aussichtsturm, eine Hängebrücke und moderne Unterkünfte: Der Harz will in diesem Jahr noch attraktiver für Touristen werden und junge Menschen ansprechen. „Wir müssen unser Image aufbessern“, sagt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes (HTV). „Wir wissen, dass gerade der Westharz oft als heruntergekommen und veraltet wahrgenommen wird.“

Neue Attraktionen für Touristen

Seit Langem wird sich daher darum bemüht, den Ruf des Harzes als Ausflugsziel für Wandergruppen für Menschen jenseits der 65 zu erweitern. Der HTV hat dafür vor sechs Jahren ein „Touristisches Zukunftskonzept Harz 2025“ erarbeitet. Darin werden neben den „Best Agern“ auch Familien mit Kindern, und junge Menschen, die Abenteuer und Events suchen, als Zielgruppen genannt.

Ausblick auf den Brocken und Nationalpark

Für sie wird das Angebot an naturnahen Attraktionen stetig ausgebaut. Eine neue Sehenswürdigkeit ist ein hölzerner Aussichtsturm in Torfhaus im Oberharz. Dieser soll im Sommer dieses Jahres eröffnet werden. Auf 65 Meter Höhe bietet er einen Ausblick auf den Brocken und Nationalpark. Ein paar Stockwerke tiefer können die Besucher einen gläsernen Skywalk betreten. Vom Turm hinab geht es entweder per Treppe, Fahrstuhl oder mit einer 110 Meter langen Rutsche, die sich spiralförmig um die Konstruktion schlängelt.

So wie in dieser Visualisierung soll der neue Harzturm samt 110 Meter langer Rutsche einmal aussehen. Das Design soll laut Architekt an einen Fichtenzapfen erinnern. Quelle: Harzturm GmbH/dpa

Hängebrücke in Sankt Andreasberg

In Planung ist ebenfalls eine Hängebrücke in Sankt Andreasberg. Diese soll sie auf 500 Metern Länge den Matthias-Schmidt-Berg und den Beerberg verbinden. Das Projekt ist derzeit jedoch noch im Planungsverfahren. Ein Baubeginn steht noch nicht fest.

Schon seit mehreren Jahren gibt es immer wieder spektakuläre Touristenattraktionen, die die neuen Zielgruppen anlocken sollen. Dazu zählen der Baumwipfelpfad und die 2020 eröffnete Baumschwebebahn in Bad Harzburg. Auch die Sommerrodelbahn auf dem Bocksberg und die Mountainbike-Arena in Clausthal-Zellerfeld gehören zu den größeren Investitionen der Vergangenheit. An der Rappbodetalsperre locken eine Seilrutsche und die Möglichkeit zum Bungeespringen Gäste an.

Eva-Christin Ronkainen-Kolb, Geschäftsführerin der Harzventure GmbH, schwebt mit der Baumschwebebahn Harz am Burgberg. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Die Strategie der Neuausrichtung scheint aufzugehen, denn die Attraktionen sind trotz der Corona-Pandemie Besuchermagneten. „Wenn wir auf die Besucherzahlen schauen, sind wir sehr zufrieden“, sagt Geschäftsführerin Eva-Christin Ronkainen-Kolb vom Unternehmen Harzventure, das die Baumschwebebahn und den Baumwipfelpfad betreibt. Auch in der Pandemie habe dank der neuen Schwebebahn die Zahl von 200.000 Gästen jährlich gehalten werden können.

Hotelbetreiber modernisieren Angebote

Neben diesen Aushängeschildern werden auch kleinere Investitionen in der örtlichen Infrastruktur getätigt. In Torfhaus wird eine neue Gastronomie in diesem Jahr eröffnet, nachdem dort vor zwei Jahren das Ausflugslokal Halali abgebrannt war.

Für Gäste, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Unterkünften sind, bietet die Region mehrere Optionen. In Braunlage ist das Resort Revugia im Bau. Dabei handelt es sich um ein Luxushotel, das mitten im Wald entsteht.

Die quaderförmigen Gebäude stehen auf Stelzen und haben große Glasfronten, die einen uneingeschränkten Blick in die Natur ermöglichen. Laut dem Investitionsunternehmen Tidevand richtet sich dieses vor allem an Menschen zwischen 35 und 70 aus Großstädten mit einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit.

Tiny House in Wildemann

Auf den Tiny-House-Trend ist der Harz ebenfalls aufgesprungen. In Wildemann nahe Clausthal-Zellerfeld entsteht ab dem Frühjahr ein solches Minihaus. Dieses soll 36 Quadratmeter groß werden. Ab Herbst dieses Jahres können Gäste das „Harz-Tiny“ mieten. „Das Besondere ist, dass es architektonisch den typischen Stil des Harzer Bergmannhauses aufgreift“, sagt Architekt Heiner Haass. „Diesen setzen wir in zeitgemäßer Form um.“

Der Stil des Bergmannhauses wird am Tiny House durch den Ziegelbehang an den Fassadenaufgegriffen. Die Farbgebung orientiert sich an den alten Häusern mit grau und rot. Quelle: Harz-Tiny/Heiner Haass

Der Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten ist groß. Denn seit 2013 steigen die Besucherzahlen kontinuierlich. Im Jahr 2019 zählte das niedersächsische Wirtschaftsministerium 4,7 Millionen Übernachtungen und mehr als 19 Millionen Tagesgäste.

Reisen im Inland während der Pandemie

Im Jahr 2020 verringerte sich wegen der Corona-Pandemie die Zahl zwar deutlich auf 3 Millionen Übernachtungen, die Gäste blieben aber auch nicht komplett weg. Im Sommer vergangenen Jahres waren im Harz kaum noch Betten frei. Denn während der Pandemie profitierte der Harz davon, dass viele Menschen lieber im eigenen Land statt im Ausland Urlaub machten. In die Karten spielt der Region auch, dass generell immer mehr Menschen Regionalität und Nachhaltigkeit wichtig sind.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch steht auch der Harz vor Herausforderungen. Besonders Fachkräfte in der Hotellerie und der Gastronomie sind Mangelware. „Das ist die größte Wachstumsbremse“, sagt Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Niedersachsen. Um Arbeitskräfte anzulocken seien deshalb eine bessere Bezahlung und flexiblere Arbeitszeiten in der Branche notwendig. Mehr Selbstbedienung könne außerdem dabei helfen, die vorhandenen Beschäftigten in ihrem Arbeitsalltag zu entlasten.

Von Inga Schönfeldt und Maurice Arndt