Hannover

 Die Vorgänge um das inzwischen abgebaute Impfzentrum Friesland schlagen weiter hohe Wellen. Niedersachsens Sozialministerium hat inzwischen Unterlagen vom Landkreis Friesland angefordert, um zu prüfen, ob öffentliches Geld sachgerecht geflossen ist. Auch der niedersächsische Landesrechnungshof will als Teil einer großangelegten Prüfung untersuchen, ob das eingesetzte Geld für die Impfzentren der Landkreise sachgemäß verwendet worden ist. Ausgangspunkt der Nachfragen des Sozialministeriums sind möglicherweise zu hohe Zahlungen des Landkreises an das Deutsche Rote Kreuz (DRK), welches das Impfzentrum vom 25. Januar dieses Jahres bis zum 26. August dieses Jahres betrieben hat. Niedersachsens Steuerzahlerbund forderte vehement eine unabhängige Finanzkontrolle und äußerte den Verdacht, in Friesland habe es „Filz“ gegeben.

Nur ein Drittel der Pauschalbeträge wurde ausgezahlt

Ausgangspunkt für diesen Verdacht sind erhebliche Differenzen zwischen dem, was der Landkreis an das DRK zahlte und dem, was die Hilfsorganisation an ihre Mitarbeitenden auszahlte. So sollen die Stundensätze bei Fachpersonal wie Krankenschwestern und Arzthelferinnen mit 48 Euro beim Landkreis abgerechnet worden sein, tatsächlich aber nur knapp 18 Euro an die Mitarbeitenden ausgezahlt worden sein – sie haben also nur ein Drittel der Beträge erhalten, die vom Landkreis an Pauschalen vereinbart worden waren.

Das DRK begründet die großzügige Vertragsgestaltung auch mit der damaligen ungewissen und wirtschaftlich möglicherweise riskanten Situation. So habe man das Impfzentrum in Friesland unter Zeitdruck aus dem Boden stampfen müssen und Stundenpauschalen vereinbart – 48 Euro pro Stunde für impffähiges Personal wie Krankenschwestern oder Arzthelferinnen, 38 Euro für Sanitäter sowie 24 Euro Stundensatz für nebenamtliches Personal. Für eine Arzthelferin zahlte das DRK nach eigenen Angaben 18,75 Euro pro Stunde für eine Verwaltungskraft 13,45 Stunde. Diese Stundenlöhne hätten sich am Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes orientiert. „Sie sind dem Landkreis im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung bekannt gewesen und wurden nicht beanstandet“, erklärte die Wohlfahrtsorganisation.

„Das hat ein Geschmäckle“

„Aber dann stellt sich doch die Frage, warum der Landkreis einen so opulenten Vertrag abgeschlossen hat“, sagt Bernhard Zentgraf vom Steuerzahlerbund. Er findet es merkwürdig, dass der Landkreis keine Tarifbindung vereinbart hat. Auch dass ein leitender Mitarbeiter der Kreisverwaltung an der Vertragsgestaltung teilnahm, der zugleich Vorstandsmitglied des DRK-Kreisverbandes Jeverland war, findet Zentgraf äußerst bedenklich und spricht von möglichem Filz. „Bei so einer sensiblen Sache muss der jeder Anschein vermieden werden, hier könnte etwas mit Geschmäckle entstehen.“ Der Landkreis Friesland erklärte am Dienstag dazu, dass das ehrenamtliche Engagement des Kollegen bekannt gewesen sei. Deshalb habe man darauf geachtet, dass der Kollege keine inhaltlichen Entscheidungen getroffen habe. Er habe lediglich „seine fachliche Kompetenz eingebracht“.

Das DRK hat inzwischen mitgeteilt, dass es mögliche Überschüsse in gemeinnützige Angebote des eigenen Verbandes fließen lassen werde. „Es handelt sich dabei um ein bei Wohlfahrtsverbänden übliches Vorgehen.“ Das Impfzentrum Friesland war im Frühjahr dieses Jahres bereits wegen einer anderen Affäre in die Schlagzeilen geraten – eine Schwester hatte Impfwilligen Kochsalzlösung statt eines Corona-Impfstoffes in den Arm gespritzt.

Rechnungshof will den gesamten Bereich durchforsten

Unabhängig von den Vorfällen in Friesland will der Landesrechnungshof die gesamte Kostenstruktur der Impfzentren ins Visier nehmen. „Wir haben bislang solche Prüfungen vermieden, um in der Phase der akuten Corona-Bekämpfung die Organisationen nicht noch zu behelligen. Aber im Rahmen der kommunalen Prüfung bleibt dieses sensible Feld nicht ungeprüft“, sagt Senatsmitglied Michael Markmann vom Rechnungshof.

Von Michael B. Berger