Das Land Niedersachsen verstärkt den Kampf gegen Hassreden im Internet. So sollen Medienunternehmen und Nichtregierungsorganisationen Hassbotschaften schneller und einfacher melden und zur Anzeige bringen können. Innenminister Boris Pistorius (SPD), Justizministerin Barbara Havliza (CDU) und der Direktor der Landesmedienanstalt Christian Krebs unterzeichneten am Freitag in Hannover einen entsprechenden Kooperationsvertrag. Sie rechnen damit, dass mit der verstärkten Zusammenarbeit die Strafverfolgung leichter und die Abschreckung höher wird. „Die Botschaft muss sein: Hatespeech bleibt nicht folgenlos“, sagte Havliza.

220 Verfahren wegen Hasskriminalität

Dass die sogenannte Hasskriminalität wächst, hat die Staatsanwaltschaft Göttingen bereits registriert. Sie hat vor einem Jahr eine Zentralstelle zur Bekämpfung dieser Kriminalität eingerichtet und seit ihrer Einrichtung insgesamt 220 Ermittlungsverfahren geführt. Ein Großteil davon (insgesamt 133) betraf Verfahren, in denen explizit Amts- und Mandatsträger Opfer von Hasskriminalität im Internet waren. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Verfahren, die rassistische (41 Fälle) und antisemitische Äußerungen (20 Fälle) zum Gegenstand haben.

Staatsanwaltschaft Göttingen richtet Meldeportal ein

Havliza wies am Freitag darauf hin, dass bei der Göttinger Behörde bereits eine Internetplattform eingerichtet worden sei, über die Medienunternehmen Hassposts auf ihren Internetpräsenzen zur Anzeige bringen können. Das gelte etwa für die Kommentarspalten auf Nachrichtenseiten, aber auch in den Sozialen Medien. „Wer merkt, dass ein unbedacht getippter Satz schnell mal ein Monatseinkommen kosten kann, wird vielleicht vorsichtiger.“

Die Niedersächsische Landesmedienanstalt, die über Jugendschutz und andere Regeln bei den privaten Sendern wacht, soll laut der Vereinbarung insbesondere für kleinere Medienunternehmen eine Filterfunktion übernehmen. Die Anstalt kann vorab prüfen, ob eine strafrechtliche Relevanz vorliegt. „Wir beobachten zunehmend, wie Hemmschwellen wegfallen und schnell beleidigt wird“, sagte der Chef der Landesmedienanstalt, Krebs.

Was ist noch Meinungsfreiheit, was Hass?

Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, dass sich die Sozialen Medien in den vergangenen 20 Jahren zum „Brandbeschleuniger“ für Rechtsextremismus, Islamismus, und Antisemitismus entwickelt hätten. Sie seien zu Echokammern von Beleidigungen und Hetze geworden. Er selbst bringe mittlerweile jede gegen ihn gerichtete möglicherweise strafrechtlich relevante Äußerung zur Anzeige. Pistorius berichtete, dass er mehr als 100 Schmähbotschaften zur Anzeige gebracht habe, allerdings werde nur ein Bruchteil geahndet. Havliza sagte, dass das Bundesverfassungsgericht die Grenze zwischen der Meinungsfreiheit und Beleidigung „sehr weit gezogen“ habe.

Havliza und Pistorius appellierten dennoch an die Bürger, sich gegen Hassbotschaften zu wehren. „Den Tätern muss klar gemacht werden, dass auch im digitalen Raum Strafen drohen“, sagte Pistorius. Deshalb stärke das Land auch den politischen Staatsschutz im Landeskriminalamt.

Positive Reaktionen von Grünen und der CDU

Der rechtspolitische Sprecher der Grünen im niedersächsischen Landtag, Helge Limburg, begrüßte die Kooperation. Er forderte die Justizministerin auf, die formalen Hürden für Strafanträge abzusenken. Volksverhetzung, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, Bedrohung, Aufruf oder Billigung von Straftaten und Verleumdung müssten mit aller Konsequenz ermittelt und geahndet werden. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Uwe Schünemann, appellierte an alle Medienunternehmen, sich der Kooperation anzuschließen.

