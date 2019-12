Stöckte

Bei Ebbe geht es schräg zu im Hafen. Der Steg zu den Booten wird immer steiler, und beim Blick durch die Fenster der Hausboote wirkt draußen alles zunehmend schief. Der Yachthafen in Stöckte bei Winsen (Kreis Harburg) liegt an der Mündung der Ilmenau in die Elbe, von der Nordsee mehr als hundert Kilometer entfernt. Doch das Wasser zieht sich sogar hier tief im Binnenland alle sechs Stunden mehrere Meter zurück. Ein Spektakel, das die Bewohner der beiden Hausboote quasi am eigenen Leib mitbekommen.

Schieflage bei Ebbe –man gewöhnt sich dran

Jill Grigoleit, die hier fest auf einem Hausboot lebt und daneben ein Ferienhausboot vermietet, hatte zeitweise ein schlechtes Gewissen, weil die Boote dann von reichlich Watt – und somit Schlick – umgeben sind. „Die meisten Gäste finden das aber interessant“, sagt die 34-Jährige. Denn so hätten sie zwar nicht immer Wasser unter dem Kiel, könnten dafür aber den Wechsel der Gezeiten direkt erleben. Jill und Ole Grigoleit, die mit ihren Töchtern Line (5) und Morlin (3), Mischlingshund Yola und Katze Django seit Jahren auf ihrem eigenen Boot zu Hause sind, haben sich an die regelmäßige Schieflage ohnehin längst gewöhnt.

Auch Ferienhausboot selbst gebaut

Ole Grigoleit ist ein begnadeter Handwerker. Die beiden Hausboote im Yachthafen Ilmenau hat der gelernte Schiffsmechaniker selbst gebaut. Das erste Boot, in dem die Familie wohnt, entstand vor acht Jahren aus einem für 6000 Euro bei Ebay ersteigerten Stahlrumpf, nachdem Ole und Jill, damals noch Studentin, die schwierige Wohnungssuche in Hamburg frustriert abgebrochen hatten. Das zweite Boot, das als Ferienunterkunft dient, ist 2018 fertig geworden. „Es ist auch Anschauungsobjekt für alle, die sich von mir ein Hausboot bauen lassen wollen“, sagt der 34-Jährige, der auch den privaten Hafen am Seitenarm des Flüsschens Ilmenau besitzt und betreibt. Streng genommen ist das Ferienhausboot, da es nicht motorisiert ist, ein Ferienwohnboot. Vom – meist nur leichten – Schaukeln auf dem Wasser bekommen die Gäste ungeachtet dessen unmittelbar einen Eindruck.

Gäste haben vom Holzboot aus einen Panoramablick auf den Hafen und machen sich zwischendurch zu Spaziergängen an Elbe und Ilmenau auf.

Gern würde Ole Grigoleit vom Bootsbau leben. Aus einigen unangenehmen Erfahrungen mit dem eigenen Hausboot hat er, wie er sagt, viel gelernt. Der damals erworbene Rumpf musste so aufwendig entrostet werden, dass der Kapitänssohn den zweiten für das Ferienboot lieber selbst zusammenschweißte. Nachdem er für die eigene Wohnung auf dem Wasser aus Kostengründen Fenster aus einem Abbruchhaus verwendet hatte, achtet er inzwischen längst auf ökologische Wärmedämmung und gut isolierende Fenster.

Anfangs durch Schnee zur Hafendusche

Ebbe und Flut sorgen dafür, dass der Hafen an der Ilmenau nicht zufriert und allenfalls mal kleinere Eisschollen gegen den Stahlrumpf schlagen. Während es sich Familie Grigoleit im warmen Wohnzimmer ihrer 100-Quadratmeter-Bootswohnung an diesem nasskaltem Morgen am Pelletofen gemütlich gemacht hat, erzählt Jill von den ersten Wintern auf dem Hausboot in einem Harburger Hafen, der bei Kälte öfter zufror. „Da musste Ole morgens erst mal mit einem Pickel rundum das Boot vom Eis befreien, damit der Druck nicht zu groß wurde“, erinnert sich die Journalistin und Buchautorin. Anfangs musste das Paar noch durch dicken Schnee zur Toilette und Dusche im Hafen stapfen. Das ist Geschichte, seit Ole auf dem Boot ein Bad baute.

Wasserleitungen undicht bei Sturm und Wellengang

Trotzdem bietet auch das Leben auf der Ilmenau im Winter besondere Herausforderungen. Auf die ständige Bewegung der Boote, nicht zuletzt bei Sturm, reagieren vor allem die Wasserleitungen empfindlich. Immer wieder mal löst sich die sie umgebende Isolierung samt Heizspiralen. Kurzzeitig gefrorenes Wasser lasse sich zwar schnell wieder auftauen, berichtet Jill Grigoleit: „ Ole geht dann mit dem Wasserkocher an die Leitungen und es geht wieder.“

Sieht aus wie ein Haus, schwimmt aber auf dem Wasser: Die Grigoleits im Wohnzimmer. Quelle: E-Mail-HAZ

Eigene Kläranlage spart Kosten

Größer sei das Problem beim Abwasser. Wenn sich dieses nämlich von der Toilette zurückstaut, werde es unangenehm. Seinen Kunden und anderen potenziellen Hausbootbewohnern empfiehlt Ole Grigoleit, ihr Domizil mit einer Kläranlage auszustatten: „Das spart auch die Kosten fürs regelmäßige Abpumpen des Abwassers.“ 220 Euro im Monat muss Familie Grigoleit in Stöckte allein dafür einplanen.

Die Feriengäste auf dem Boot nebenan müssen sich über solche Dinge keine Gedanken machen. Durch die bodentiefen Panoramafenster der 40-Quadratmeter-Wohnung blicken sie aufs Naturschutzgebiet am Ilmenauufer und auf den Sportboothafen, der in dieser Jahreszeit vollkommen ruhig daliegt. Sören und Jenny aus Barsinghausen sind beide Pädagogen und möchten ihren Nachnamen nicht öffentlich nennen. Sören hat seiner Frau das Adventswochenende auf dem Ferienhausboot zum 31. Geburtstag geschenkt. „Es sollte etwas Besonderes sein“, erzählt der 35-Jährige. In Frage kamen auch eine Übernachtung im Zirkuswagen oder an einem Wolfsgehege.

Abends kurz mal nach Hamburg

„Wir genießen die Ruhe hier“, sagen die beiden erfahrenen Fernreisenden übereinstimmend, nach einem ausgedehnten Frühstück bei Kerzenschein. „Spannend ist auch, dass es hier kein W-Lan gibt und das mobile Netz schlecht ist.“ So bleibt viel Gelegenheit zum Lesen und um sich zwischen den Spaziergängen und Mahlzeiten auf Spiele wie „Der Kartograph“ und „Burgundy“ einzulassen. Am Abend will das Paar noch zum Hamburger Weihnachtsmarkt; nur gut zwanzig Minuten Bahnfahrt sind es vom nahen Winsen bis in die Millionenstadt.

Doch bis dahin ist noch viel Zeit. Sören und Jenny ziehen Kapuzen ihrer wetterfesten Jacken hoch und marschieren zum Sperrwerk, das die Ilmenau bei Hochwasser vor den Elbfluten schützt. Es hat dafür gesorgt, dass der Wechsel der Gezeiten für die Anrainer des Heideflusses seinen Schrecken verloren hat. Den gemächlichen Wechsel von Ebbe und Flut auf dem Boot zu erleben, findet auch das Paar aus Barsinghausen hochinteressant. Bei Windstille, wie im Moment, müssen sie sehr genau aufs Ufer gucken, um die sachten Bewegungen des Wassers wahrzunehmen. „Am frühen Morgen lagen wir zwei Meter tiefer im Wasser“, erzählt Sören. Bei der Ankunft am Vorabend habe der Steg zur Wohnungstür steil runter geführt: „Darauf waren wir vorbereitet.“

Warm eingemummelt über den Deich

Denn nicht zuletzt übers Internet hat sich herumgesprochen, dass es im Yachthafen Tag für Tag schräg wird. Die Nachfrage nach dem Ferienboot, ist so groß, dass für Sören und Jenny nur noch ein Wochenende im Dezember infrage kam. Im Januar und Februar vermieten die Grigoleits nicht, dann bringen sie die Urlauberunterkunft auf den neuesten Stand.

Die Familie wird trotz ihrer Begeisterung fürs Hausbootleben demnächst wohl umziehen. Wenn der Plan aufgeht, soll im Hafen ein Arbeitsgebäude mit Wohntrakt entstehen, damit Line und Morlin jede ihr eigenes Zimmer bekommen. Mit zwei Kindern sei es leider auf dem Hausboot auf Dauer zu eng, sagen Jill und Ole Grigoleit. Das Leben mit Ebbe und Flut, sagen sie, wollen sie keinesfalls missen. Auch an diesem regnerischen Wintertag bricht die Familie, warm eingemummelt, zu einem Spaziergang auf – natürlich auf dem Deich, immer am Wasser entlang.

Im Norden gibt es nur wenige Hausboote Ein Liegeplatz für ein Hausboot ist in Deutschland erheblich schwieriger zu finden als in den Niederlanden oder in Belgien. Eine bundesweit eindeutige rechtliche Regelung gibt es nicht. Kommunen verlangen meist eine Baugenehmigung; oft stehen naturschutzrechtliche Belange dem Wunsch nach einem festen Platz entgegen. Die Hürden für eine Genehmigung sind nicht zuletzt in Niedersachsen hoch, Mecklenburg-Vorpommern etwa tut sich leichter. So haben nur wenige Anhänger des Lebens auf dem Wasser im Norden bisher ihren Traum verwirklichen können. Dies ist beispielsweise möglich, wenn Gewässer in Privathand sind oder wenn Interessierte sich als Hafenbetreiber nützlich machen können. In Oldenburg und Hameln sind Einzelne auf Hausboote gezogen. Einige mehr haben es auf Kanäle in Hamburg geschafft, doch auch die Hansestadt befriedigt die Nachfrage bei Weitem nicht. Zudem gibt es Grauzonen, mancherorts leben Sportbootbesitzer zeitweise inoffiziell auf ihrer Yacht. Ferienhausboote gibt es außer im Yachthafen Ilmenau auch im historischen Fischereihafen in Bremerhaven sowie in Bad Bederkesa (Kreis Cuxhaven). Dort im Elbe-Weser-Dreieck haben Investoren in der „Marina am See“ acht Hausboote vor Anker gelegt. Die Nachfrage ist auch im Winter groß. Alle Anbieter haben Wert darauf gelegt, ihre Ferienunterkünfte komfortabel auszustatten und wind- und wettertauglich zu machen.

Von Gabriele Schulte