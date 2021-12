Hannover

Niedersachsen will in den kommenden beiden Jahren mehr als 75 Milliarden Euro ausgeben. Der Landtag hat am Donnerstag mit den Stimmen der rot-schwarzen Regierungskoalition den Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen. FDP, Grüne und Fraktionslose votierten dagegen. Niedersachsen kehrt trotz der Corona-Pandemie zu einem ausgeglichenen Haushalt zurück.

„Wir fordern nicht nur die Einhaltung der Schuldenbremse. Wir suggerieren es auch nicht – wir machen es“, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Niedersachsen werde im kommenden Jahr 698 Millionen Euro tilgen. Damit seien die konjunkturell bedingten Kredite der Vorjahre zurückgezahlt. Die Rückkehr zur schwarzen Null sei eine „enorme Leistung, mit der wir im Ländervergleich ganz vorne sind“, sagte Hilbers. Für beide Jahre waren nach früheren Plänen 340 Millionen Euro neue Schulden vorgesehen. Bei der Steuerschätzung im November wurden aber deutlich höhere Einnahmen für das Land prognostiziert als zuvor erwartet.

Kliniken und Polizei als Schwerpunkte

Nach Angaben von Hilbers plant das Bundesland im kommenden Jahr mit Ausgaben von 37,1 Milliarden Euro und 2023 mit 38,7 Milliarden. Ein Großteil des Geldes im kommenden Jahr entfällt mit insgesamt mehr als 11 Milliarden Euro auf den Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen, die Beamtenversorgung und der Schuldendienst. Dahinter folgen das Kultusministerium (7,6 Milliarden Euro) und das Sozialministerium (6 Milliarden Euro).

Der Finanzminister nannte als Schwerpunkte des Doppelhaushalts unter anderem die Modernisierung der Krankenhäuser, zusätzliche Stellen bei der Polizei, mehr Medizinstudienplätze, die Stärkung der Kultur und die Digitalisierung der Verwaltung.

Kritik: Zu wenig Geld für Klimaneutralität, Mobilitätswende und Digitalisierung

In der Debatte im Landtag kritisierte die Opposition zu wenige Investitionen im Haushalt. In Niedersachsen seien die Handlungsbedarfe unbestritten hoch. „Es ist bedauerlich, dass SPD und CDU nicht die Kraft entwickeln, kräftig in die Zukunft unseres Landes zu investieren“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Sie forderte mehr Geld für Klimaneutralität, Mobilitätswende und Digitalisierung.

Opposition fordert mehr Investitionen

Der Staat sei gar nicht in der Lage, die öffentlichen Sanierungsbedarfe zu stemmen, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Dafür seien öffentliche-private Partnerschaften und ein Modernisierungsfonds notwendig. „Niedersachsen braucht dringend einen Neustart, es sind neue Impulse nötig.“

Niedersachsen werde gut regiert, auch in der schwersten Krise dieses Landes, hielt SPD-Fraktionschefin Johanne Modder dagegen. „Wir stehen für eine solide Haushalts- und Finanzpolitik.“ CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer listete geplante Projekte bis zur Landtagswahl im kommenden Oktober auf: Krankenhausnovelle, Energiewende, Hochschulgesetz. „Dieser Haushalt zeigt, dass diese Koalition weiter handlungsfähig ist und dieses Land weiter ordentlich regiert.“

Von Marco Seng