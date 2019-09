Heimkinder als Sklaven missbraucht? Sozialministerium Niedersachsen wusste bereits 2009 von Vorwürfen

Hannover

Auf Bildern sieht das Projekt Maramures – ein Heim für auffällige, deutsche Jugendliche in Rumänien – geradezu idyllisch aus. Einen Jungen, der auf einer Wiese versonnen in einer Schubkarre sitzt, kann man auf einem Foto der Berliner Fotografin Nora Bibel bewundern. Mit romantischen Landschaftsbildern wirbt der niedersächsische Jugendhilfeträger Wildfang in Bothel (Landkreis Rotenburg) auf seiner Internetseite für den abgelegenen Bauernhof in Viseu de Sus, das in den nordrumänischen Karpaten unweit der Grenze zur Ukraine liegt: Holzhäuser in einem grünen Tal sieht man dort, die mal im Sonnenuntergang, mal in Schnee versinken. Wildfang hat viele Jahre lang gefährdete oder straffällig gewordene Kinder zur Resozialisierung in das Projekt vermittelt. Aus Niedersachsen, aber auch aus anderen Bundesländern Deutschlands.

Polizei stürmt Sozialprojekt

Aber die Wirklichkeit sah möglicherweise ganz anders aus. Auffällige Jugendliche, an denen die deutsche Jugendfürsorge zuvor vielfach scheiterte, sollen in dem Heim Opfer eines außer Kontrolle geratenen Umerziehungsprogramms geworden sein. So sehen es jedenfalls rumänische Strafverfolgungsbehörden. Sondereinheiten der Polizei stürmten unlängst den Bauernhof und Häuser im nahe gelegenen Dorf, in dem weitere Jugendliche in Pflegefamilien untergebracht waren Der deutsche Heimleiter und vier Rumänen wurden Agenturberichten zufolge in Untersuchungshaft genommen. Die Vorwürfe klingen ungeheuerlich: Freiheitsberaubung, Menschenhandel, die Kinder sollen „sklavenartig“ behandelt worden sein, mit „barbarischen Methoden bis hin zu Folter“.

Kinder angeblich an Seile gefesselt

Kinder und Jugendliche seien geschlagen, an Seile gefesselt, mit Tieren vor Wagen gespannt worden – so teilte es die auf organisiertes Verbrechen spezialisierte Einheit der Staatsanwaltschaft (DIICOT) in Bukarest mit. Mit Nahrungsentzug, sogar Isolationshaft, sollen Kinder zwischen zwölf und 18 Jahren gefügig gemacht worden sein. Medikamente soll man verweigert haben, auch den Schulbesuch. Zudem sollen knapp 150.000 Euro regelwidrig genutzt worden sein. Viel Geld ist bei Resozialisierungsmaßnahmen im Ausland immer im Spiel. So geben Stadt und Region Hannover bei ähnlichen Projekten Kosten von rund 5500 Euro monatlich an. Das Landessozialamt schätzt sie zum Teil noch deutlich höher ein. Wenn sich die Vorwürfe bewahrheiteten, müsse der Umgang mit den Jugendlichen sofort gestoppt werden, sagte Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) in einer ersten Stellungnahme nach Bekanntwerden der Vorwürfe.

Wurden Kinder in Viseu de Sus eingeschüchtert, um über die Zustände in dem Heim zu schweigen? Quelle: Symbolbild/Maurizio Gambarini/dpa

14 Jugendliche sind noch vor Ort

Mittlerweile hört sich das aber ganz anders an. So teilte das Ministerium Ende vergangener Woche mit, dass man die Misshandlungsvorwürfe im Fall Maramures derzeit nicht bestätigen könne. Fünf von 23 untergebrachten Jugendlichen seien nach Deutschland zurückgereist, 14 lebten noch in Pflegefamilien und Wohngruppen. Die meisten Sorgeberechtigten hätten mit den Jugendlichen telefoniert. Sie bestätigten nach Angaben der zuständigen Jugendämter die Vorwürfe gegen das Projekt Maramures nicht, wollten sogar dort bleiben.

Komplizen bei Polizei und Politik?

Glaubt man anderen Darstellungen, dann könnten allerdings auch jahrelange Einschüchterungen der Grund für solche Einlassungen der Kinder und Jugendlichen sein. Der Heimleiter habe mit harten Strafen gedroht für den Fall, dass Kinder es wagen würden, sich gegenüber deutschen Behörden oder Besuchern zu äußern, meldete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax. Es habe Komplizen bei der Polizei, im Rathaus und bei der Sozialhilfe gegeben, Maramures habe die Kinder bei Kontrollen überwacht, ja sediert. Wegen Misshandlungen soll es sogar einen Selbstmordversuch gegeben haben. Vier Jugendliche hat die rumänische Polizei bei ihrer Razzia in Obhut genommen. Einer stammt aus Niedersachsen. Problematisch ist: Nach Angaben des Sozialministeriums gibt es von den rumänischen Behörden keine Informationen zu den Vorwürfen. Auch der Kontakt zu den in Obhut genommenen Jugendlichen wird bislang verwehrt.

Vorwürfe gibt es schon 2009

Brisant ist aber: Es ist nicht das erste Mal, dass das Heim sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert sieht. Erste Vorwürfe waren schon 2009 laut geworden: ebenfalls in Niedersachsen. Das Jugendamt des Landkreises Celle hatte damals ein Mädchen in der rumänischen Einrichtung untergebracht. Es habe schnell Zweifel an den „unprofessionellen Methoden“ dort gegeben, sagte ein Sprecher des Amtes. Die Zweifel schwanden selbst nach einem Ortsbesuch auf dem rumänischen Bauernhof nicht.

Der Ort Videu de Sus duckt sich in die Täler der rumänischen Karpatenausläufer unweit der Grenze zur Ukraine. Quelle: Google

Anfrage im Landtag wegen schwarzer Pädagogik

Ebenfalls 2009 meldete sich eine Erzieherin aus dem Landkreis. Die Frau traf im Wanderurlaub in Rumänien durch Zufall Jugendliche aus dem Projekt Maramures, darunter ein sehr verunsichert wirkendes Mädchen aus Celle mit kahlgeschorenem Kopf. Das Celler Jugendamt setzte das Landessozialamt über den Vorfall in Kenntnis. Sogar der Landtag wurde am Ende involviert. „Werden niedersächsische Jugendliche Opfer ,schwarzer Pädagogik’ und als billige Arbeitskräfte in Rumänien missbraucht?“, lautete damals eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion. Die Antwort des Sozialministeriums: Insgesamt vier niedersächsische Kommunen vermittelten damals Jugendliche in das Projekt, drei davon über Wildfang in Bothel. Es habe regelmäßig Kontakt, monatliche Berichte, Ortsbesuche gegeben. Jugendämter und Träger hätten in allen Fällen positiv von der Arbeit mit der Einrichtung berichtet, hieß es damals. Ganz stimmt das nicht: Das Jugendamt des Landkreises Celle holte „sein“ Mädchen nicht nur zurück nach Deutschland. Es brach auch jede Zusammenarbeit mit Maramures und Wildfang ab. Auch das Landessozialamt zog Konsequenzen: Es stellte eine neue Erzieherin ein, ordnete eine Supervision zweimal jährlich an, auch eine 24-Stunden-Notfallnummer nach Deutschland wurde eingerichtet. Schwer erziehbare Kinder wurden aber weiter im Projekt Maramures untergebracht.

Gespräche ins Kinderheim über Skype

So zum Beispiel durch das Jugendamt der Stadt Buxtehude. Es brachte dort nach Angaben von Leiterin Andrea Lange-Reichardt zwischen 2015 und 2017 einen mehrfach straffälligen Jungen unter. Bedrohungen, Körperverletzung, kleine Eigentumsdelikte hatte er begangen und sollte in Rumänien wieder an „grundlegende Regeln der Zivilisation“ herangeführt werden. Lange-Reichardt beschreibt die Zusammenarbeit mit Wildfang als „sehr gut“ und „konstruktiv“. Regelmäßig hätten Eltern und Jugendamtsmitarbeiter über Skype mit dem Jungen gesprochen. Die Kindesmutter besuchte ihn mit seinem Bruder sogar vor Ort. Eine Beschulung habe anfangs nicht stattgefunden, weil der Junge nicht in der Lage dazu gewesen sei. Der Junge sei nach zwei Jahren wieder zurück zu den Eltern gekommen. Ausbildungsmäßig klappe es nicht, sozial aber verhalte er sich „unauffällig“. Sind Auslandsaufenthalte als pädagogisches Mittel gegen außer Kontrolle geratene Jugendliche überhaupt nötig? In engen Grenzen ja, sagt Lange-Reichardt. Zwischen 2005 und 2010 habe sie in Polen einen Jungen und ein Mädchen untergebracht. Das Mädchen habe sich später schriftlich bedankt. Es sei dort heute Pferdewirtin.

Überprüfung durch Kinderschutzbehörde

Und der niedersächsische Träger Wildfang? Er beruft sich darauf, dass auch rumänische Kinderschutzbehörden das Heim bereits mehrfach überprüft hätten: ohne jeden negativen Befund. Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. dagegen, der ebenfalls Maßnahmen mit auffälligen Jugendlichen im Ausland durchführt, grenzt sich bereits ab. Die eigenen Maßnahmen im Ausland richteten sich an einzelne Jugendliche, heißt es in einer Stellungnahme zu den Vorfällen in Rumänien. Heim- oder sonstige Gruppenunterbringungen mache man grundsätzlich nicht. Sie seien weder notwendig noch legitim, da es „ausreichende und qualitativ gut ausgestattete Angebote in Deutschland gebe“.

